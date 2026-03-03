Así es la 'casa azul', la joya inmobiliaria de Lucía Bosé en Segovia, que se alquila por un mínimo de 1.300 euros

Lucía Bosé junto a su 'casa azul' en un montaje de EL ESPAÑOL.

A finales de 2023, 12 meses después de concretarse su venta, la mítica 'casa azul' de Lucía Bosé regresó al mercado inmobiliario como una vivienda rural de alquiler para los visitantes de Brieva, un pueblo de Segovia de alrededor de 100 habitantes.

La 'casa azul' es un refugio cargado de historia por haber sido el hogar donde la actriz italiana pasó sus últimos años. Cuenta con casi 500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y tiene capacidad para 26 personas.

El precio básico de reserva es de 1.300 euros e incluye el alquiler de dos noches, que es la estancia mínima fijada por quienes gestionan la propiedad.

Diferentes espacios de la 'casa azul' de Lucía Bosé. Brieva casa azul

Respecto a la vivienda, cuenta con una entrada con terraza de 40 metros cuadrados, que incluye una zona cubierta con una mesa grande, barbacoa y difusor/paellera de gas.

En la planta baja se encuentra la cocina, totalmente equipada, un aseo, el comedor y un área de desayuno. Además, el salón principal con chimenea, desde el que se accede a un patio interior. Una habitación con cama con dosel, un sofá cama y baño completan este piso.

La mayoría de los dormitorios están en la primera planta. Concretamente, cuatro habitaciones dobles (una de ellas con baño propio) y una cuádruple (también con baño propio). Además, hay otros dos baños completos e independientes y un salón con sofá.

En la segunda planta hay una gran estancia con dos literas, una cama nido y un sofá cama.

El patio delantero de la 'casa azul' de Lucía Bosé. Brieva casa azul

La vivienda conserva la esencia de Lucía Bosé, con una fachada de piedra y una mezcla de colores y elementos llamativos, pero sufrió varias reformas tras concretarse la venta. Como publicó EL ESPAÑOL en primicia en noviembre de 2022, la 'casa azul' encontró comprador tras un año y medio en venta.

De la renovación destaca la piscina climatizada y techada. El nuevo propietario también retocó la pintura de sus espacios, pero sin alterar sus características para mantener intacto el recuerdo de la madre de Miguel Bosé (69).

En su decoración, predomina el color azul, tanto en el exterior como en el interior. Además, la madera en los suelos y las puertas, así como la luz de sus patios.

Como entretenimiento, incluye una mesa de futbolín situada en la terraza. Fuera de la propiedad, además, hay otros tantos espacios de recreación: campo de fútbol, cancha de baloncesto o frontón. Por otro lado, puede practicarse senderismo o piragüismo, así como dar paseos en bicicleta.

Lucía Bosé, en una imagen de archivo. Gtres

Por su ubicación, también ofrece la opción de hacer turismo por Segovia, Turégano, Pedraza, Sepúlveda, La Granja de San Ildefonso, Hoces del Duratón, Sotosalbos, Torrecaballos o Torreiglesias.

Venta y alquiler

En noviembre de 2022 la 'casa azul' de Lucía Bosé consiguió comprador. Entonces este periódico pudo conocer que el nuevo propietario había dado las arras o anticipo, un contrato privado donde las partes pactan la reserva de la compraventa de inmuebles.

Sobre el precio no trascendieron detalles. Aunque la inmobiliaria reflejaba una cifra de 325.000 euros, no se notificó públicamente un posible acuerdo entre las partes para bajar su valor.

La familia de la actriz italiana, con la que en su momento se puso en contacto este medio, evitó dar información.

Lucía Bosé en las inmediaciones de la 'casa azul' junto a Paola Dominguín. Gtres

La 'casa azul' de Lucía Bosé salió a la venta en abril de 2021, 13 meses después del fallecimiento de la actriz italiana, por un precio de 430.000 euros.

La cifra se incrementó días más tarde, presumiblemente debido a la expectación, alcanzando los 495.000 euros. Aquel número, no obstante, era muy alto para los interesados. Así, se fue reduciendo en varias ocasiones hasta fijarse en 325.000 euros.

Entremedias, la familia de la actriz también probó suerte en el mercado de alquiler. La 'casa azul' de Lucía Bosé se ofreció como un domicilio vacacional para reservar por días o temporadas.

En aquella ocasión fue Alma Sofía Villalta, nieta de la italiana, quien intentó sacarle rédito a la casa. Pero desafortunadamente el plan no resultó y la propiedad volvió a salir al mercado de compra.

Hoy, con un nuevo propietario, la 'casa azul' de Lucía Bosé vuelve a ofrecerse como una vivienda de alquiler.