Ana Boyer, sin poder salir de Doha, cancela sus compromisos en España y revela su situación tras los ataques de Irán

El aumento de las tensiones en Oriente Medio tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de las autoridades de este país con el ataque a objetivos estadounidenses e israelíes en la región, ha provocado el cierre del espacio aéreo en la zona y la suspensión de vuelos.

Aunque este pasado lunes, 2 de marzo, la operativa se ha retomado en algunos aeropuertos de la región, como los de Dubai o Riad, numerosas compañías mantienen la suspensión de sus vuelos. En el caso de las aerolíneas españolas, Iberia ha decidido ampliar hasta el próximo viernes 6 de marzo, incluido, la cancelación de sus viajes a Doha.

Por este motivo, Ana Boyer (36 años) ha tenido que cancelar sus próximos compromisos en España.

Ana Boyer y Fernando Verdasco en la preboda de Tamara Falcó. Gtres

La hija pequeña de Isabel Preysler (76) vive en Qatar junto a su marido, Fernando Verdasco (42), y sus hijos, y tenía previsto viajar a Barcelona como invitada a un evento de Rabat, firma de joyas de la que es embajadora.

El acto está previsto para este próximo miércoles, 4 de marzo, pero finalmente Ana Boyer no podrá estar. La marca reinaugurará Casa Codina, su flagship boutique en la Ciudad Condal.

El mensaje de Ana Boyer. Instagram

De momento, la socialité no se ha pronunciado sobre su vuelta a España ni sobre sus próximos planes. Sin embargo, sí ha enviado un mensaje tranquilizador a través de sus redes sociales, en el que desvela cuál es su situación.

"Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto", ha escrito en sus stories de Instagram junto a una imagen de la ciudad en la que vive desde hace 10 años.

Ana Boyer y Fernando Verdasco residen en la isla artificial de La Perla, una de las zonas más exclusivas de Qatar.

Cuarto embarazo

Este momento de tensión coincide con la recta final del cuarto embarazo de la socialité. Según lo previsto, dará a luz esta próxima primavera a una niña.

Fue el pasado diciembre cuando el matrimonio desveló en una entrevista con la revista ¡HOLA! que esperaban su cuarto hijo. "No ha sido una sorpresa repentina, porque es un bebé totalmente buscado", aseguraban.

Precisamente, Ana Boyer y Fernando Verdasco compartían la buena nueva desde Qatar y poco después de celebrar su aniversario como marido y mujer. Entonces, la hermana de Tamara Falcó (44) también confesaba que le gustaría dar a luz en Madrid. No obstante, dejaba claro que la decisión final dependería de la logística.

Días después, a través de sus redes sociales, Ana Boyer y Fernando Verdasco desvelaron en un post conjunto el sexo del bebé: "La nueva incorporación a la familia si todo va bien… será niña".