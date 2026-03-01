La dura infancia de la actriz Miriam Garlo, tras quedarse sorda a los 7 años por una reacción adversa a la aspirina

Miriam Garlo (42 años) protagonista de Sorda, acaba de ganar el Goya a Mejor actriz revelación y se ha convertido en la primera intérprete sorda en conseguir un cabezón.

Garlo nació en Molina de Segura, Murcia, y creció junto a su hermana mayor, la directora Eva Libertad (47), en una casa marcada por la cultura del cine y el teatro, gracias a la afición de sus padres.

Con tan solo siete años perdió el 70% de la audición, como consecuencia de una reacción adversa a la aspirina. Garlo padecía una fuerte otitis y su entorno desconocía que era alérgica al ácido acetilsalicílico.

Miriam Garlo posando con su cabezón tras convertirse en la Mejor actriz revelación de los Goya 2026. Gtres

Los primeros años fueron especialmente duros. Sobre todo, como ella misma ha contado en alguna ocasión, por la desinformación de sus padres. Siempre estuvieron a su lado, pero no dejaron que Miriam accediera a la lengua de signos a una edad temprana.

"Fue traumático, porque veía lo que pasaba a mi alrededor. Pero en ese momento no era consciente. Estaba en modo supervivencia", confesó en una entrevista con El Mundo.

Sobre su infancia, recordó en esa misma charla: "Durante años, sentí mucha presión por demostrar que era válida. La parte positiva es que me ha hecho ser muy curiosa y trabajar duro. La parte negativa es que no supe disfrutar y sufrí un desgaste emocional hasta que aprendí a gestionarlo".

De un día para otro tuvo que aprender a leer labios para mantenerse comunicada con su familia, quienes por desconocimiento, decidieron aislarla de aquellos que, como ella, habían perdido la audición.

Miriam Garlo tras ganar el Goya a Mejor actriz revelación. Gtres

Miriam se refugió en los libros, en sus estudios y en la creatividad. Decidió demostrar que su discapacidad no la hacía menos y se volcó en su formación hasta llegar a ser doctora en Bellas Artes y artista multidisciplinar, combinando la fotografía, las artes plásticas y la interpretación.

Durante todo ese tiempo, Miriam estuvo rodeada de oyentes, pero sin conocer la lengua de signos y sin contacto real con la comunidad sorda.

No fue hasta sus 30, cuando una crisis personal y una depresión la obligaron a dar el paso.

Miriam empezó a soñar en lengua de signos y desde ese momento inició un proceso de aprendizaje que ella misma ha definido como el comienzo de una "segunda vida".

Con la lengua de signos también llegó la reconciliación con la palabra sorda. Miriam descubrió una comunidad, una historia y una forma de estar en el mundo que le permitían abandonar la impostura de fingir que la audición perdida no importaba.

Ese proceso se tradujo en activismo, en la defensa pública al acceso cultural y en la exigencia de representación real de las personas sordas en los medios de comunicación.

Miriam Garlo ha dado su discurso en lengua de signos. Gtres

En ese renacer personal encontró una vía natural en el cine. Junto a su hermana, Eva Libertad, Miriam Garlo fue transformando sus vivencias en material narrativo. Primero en el cortometraje Sorda (2021), nominado al Goya, y después en el largometraje del mismo título, estrenado en 2025.

La película, dirigida por Libertad y protagonizada por Garlo, aborda los miedos de una mujer sorda ante la maternidad, el vértigo a la incomunicación con su futura hija y las tensiones entre el mundo sordo y el oyente.

Sorda se presentó en la sección Panorama de la Berlinale, donde obtuvo el Premio del Público, y se llevó la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Málaga.

Para Miriam, el personaje de Ángela fue un reto profesional y personal. Preparó la voz de alguien que se queda sorda antes de aprender a hablar y afrontó escenas tan exigentes como un parto casi improvisado o secuencias de pareja de una intimidad incómoda.

Esa entrega, anclada en una experiencia que conoce de primera mano, la situó en el centro de la conversación sobre el cine inclusivo en España.

En la noche de este domingo, 28 de febrero, Miriam Garlo se ha alzado con el Goya a Mejor actriz revelación por su papel de Ángela, convirtiéndose en la primera intérprete sorda en conseguirlo.