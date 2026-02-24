El lado más desconocido de María Pombo: estudiante de turismo, un blog de moda y su 'vínculo' con Coco Chanel

María Pombo (31 años) tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, ha convertido sus redes sociales en su escaparate personal y este martes, 24 de febrero, ha estrenado la quinta temporada de su docuserie familiar, Pombo, en Prime Video.

La expectación es alta. Sobre todo, porque los seguidores de la familia confirmarán si Gabriela (22), la 'cuarta' hermana de la saga, es o no hija biológica de Papín, padre de Lucía (36), Marta (34) y María Pombo.

Un rumor que se ha generado entre los followers de las influencers, debido a la cercanía de la joven con el clan.

Gabriela es hija de Marcia, la mujer que ha trabajado en la casa de los Pombo. Así, se ha criado y ha crecido junto a las tres hermanas, convirtiéndose en una más de la familia. No obstante, se desconoce quién es su padre biológico.

La quinta temporada de Pombo despejará una de las grandes incógnitas relacionadas con la familia. Por ello, si cabe, se presenta como la más reveladora hasta la fecha.

María Pombo ha sido la encargada de anunciar el día del estreno, adelantando que "se vienen curvas" y alimentando esa expectativa que responde a una curiosidad real sobre su familia. Una saga ligada a escritores, periodistas, aviadores e incluso, Coco Chanel.

La secretaria de Chanel

La creadora de contenido es tataranieta de Concha Espina, una de las grandes novelistas españolas del siglo XX, Premio Nacional de Literatura y figura central de la narrativa de su época.

En el árbol genealógico de la influencer y sus hermanas también aparece Ana Caller de Pombo, diseñadora que brilló en el París del siglo XX y que llegó a codearse con la casa Chanel en pleno auge de la alta costura.

Cabe puntualizar que no existe consanguinidad entre María y Ana. La diseñadora, concretamente, fue la mujer de un antepasado de la influencer, Cayo Pombo Ybarra, padre del escritor Álvaro Pombo (86), galardonado con el Premio Cervantes 2024 y quien se inspiró en la fascinante historia de su abuela para el personaje principal de su novela Un gran mundo.

María Pombo en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2023.

Cayo era hermano de Juan, del que apenas se conocen detalles y que, casualmente, es el tatarabuelo de las hermanas Pombo. Por tanto, Ana y Cayo Pombo son los tataratíos de María y el resto del clan.

Caller de Pombo se convirtió en la secretaria personal de Coco Chanel. De haber nacido en estos tiempos, seguramente se le habría catalogado como influencer.

Ana de Pombo tuvo su propia firma de moda, Elviana, con clientas como la reina Victoria Eugenia. No tuvo el éxito esperado y se vio obligada a cerrar.

Tiempo después, el conde de Koutosoff, director de publicidad de Coco Chanel en aquel momento, le ofreció un puesto de trabajo como relaciones públicas de la firma.

Durante años fue la encargada de captar a las clientas más distinguidas y hacer de la maison lo que es hoy en día. En 1931, la mismísima Chanel la convirtió en su secretaria personal. Así fue hasta 1934, cuando Ana decidió abandonar el proyecto después de tener discrepancias con el ilustrador y amante de Coco, Paul Iribe.

Un blog de moda

A María Pombo, quizá, su interés por la moda le viene por herencia. A día de hoy colabora con grandes marcas de la industria y es una referente de estilo en nuestro país. Hasta hace pocos años, además, gestionaba dos firmas, Tipi Tent y Name The Brand.

Las cuatro hermanas Pombo en el bautizo de las mellizas de Marta. Gtres

Sus inicios fueron con un blog llamado Look and Fashion, donde empezó a compartir outfits y detalles de su vida antes de volcarse al cien por cien en Instagram. Un espacio que con los años se ha convertido en su lugar de trabajo y profesión.

María abandonó sus estudios universitarios tras el éxito conseguido en las redes sociales. Decidió centrarse en su perfil de Instagram y otros negocios, dejando aparcada la carrera de Turismo y Protocolo que comenzó a sus 18 años tras vivir una temporada en Estados Unidos.

Las Kardashians españolas

Una vez más, con María como figura central, la quinta temporada de Pombo contará la historia de sus padres, Víctor Pombo y Teresa Ribó, y de sus hermanas -Lucía, Marta y Gabriela-, que también triunfan en las redes sociales y son tan conocidas como María.

No en vano, las han catalogado como "las Kardashian españolas", una suerte de paralelismo del que ellas mismas son conscientes.

María Pombo en la presentación de la primera temporada de su documental, 'Pombo'. Gtres

"Mi objetivo con Pombo es llegar a Kardashian 25 temporadas", dice Marta, la mediana de las hermanas, en el tráiler de la quinta temporada de la docuserie.