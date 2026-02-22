Georgina Rodríguez compra una casa en el centro de Madrid: 400 metros cuadrados, techos altos y encimeras de mármol

Georgina Rodríguez y su casa en Serrano en un montaje de JALEOS. Instagram/Gtres

Georgina Rodríguez (32 años) ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas. Esta vez no por una alfombra roja ni por una aparición pública junto a Cristiano Ronaldo (41), sino por su última adquisición inmobiliaria en pleno corazón de Madrid.

La influencer ha apostado por una vivienda ubicada en la cotizada calle Serrano, uno de los enclaves más exclusivos de la capital, donde el lujo residencial alcanza algunas de sus cifras más elevadas.

La elección del barrio no es anecdótica. Serrano representa el epicentro del poder adquisitivo madrileño, un escaparate donde conviven boutiques internacionales, edificios señoriales y propiedades de alto standing.

En este contexto, la nueva casa de Georgina no solo cumple una función residencial, sino también estratégica.

La propiedad actúa como carta de presentación de Bellhatria, el proyecto empresarial con el que la modelo se adentra en el sector inmobiliario de alta gama. Más que un simple domicilio, el inmueble funciona como showroom.

Las imágenes publicadas permiten apreciar un interior completamente terminado, donde la coherencia visual marca el ritmo. Predominan las líneas rectas, la distribución abierta y una gama cromática neutra que recorre todas las estancias.

Blancos rotos, arenas y beige generan una sensación de continuidad que amplía visualmente los espacios y refuerza la luminosidad. Uno de los grandes protagonistas es el mármol veteado en tonos crema y caramelo.

En el comedor principal, una imponente mesa rectangular realizada en este material se erige como eje central de la estancia. La iluminación suspendida, con luminarias cilíndricas de caída vertical, potencia su presencia y crea una atmósfera que recuerda a los vestíbulos de los hoteles de cinco estrellas.

El salón-comedor mantiene esa misma narrativa estética. Un sofá modular de gran formato, tapizado en tejido claro, domina el espacio. A su lado, mesas auxiliares de piedra natural y alfombras de gran tamaño delimitan ambientes sin fragmentar la amplitud. Todo fluye con naturalidad.

La luz desempeña un papel determinante. Tiras LED integradas y focos empotrados refuerzan la arquitectura interior y proyectan una iluminación indirecta que suaviza el conjunto.

Los techos altos y los suelos en tonos claros multiplican la claridad natural, mientras que en el dormitorio principal las cortinas translúcidas permiten filtrar la luz exterior manteniendo la privacidad.

Textiles en beige y blanco envuelven la cama, acompañados de un sillón curvo en tono arena y una consola en madera oscura que introduce contraste.

Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido: la ausencia de cocina. En las imágenes no se aprecia ningún espacio equipado como tal.

Una decisión que apunta a que la vivienda podría estar concebida más como residencia de representación o espacio expositivo que como hogar convencional.

En el mercado de lujo es habitual dejar ciertas áreas sin instalar para permitir la personalización absoluta del comprador. Aquí, esa omisión refuerza la idea de concepto y escaparate.

El recibidor resume el espíritu del inmueble. Un banco tapizado en tono neutro se acompaña de una mesa de piedra maciza, mientras una pieza artística en relieve con forma de corazón, en acabado blanco texturizado, capta todas las miradas.

Más que una casa, Georgina presenta una declaración de intenciones. Una vivienda que habla de imagen, estrategia y negocio en una de las direcciones más codiciadas de Madrid.