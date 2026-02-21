Lola Herrera (90), sobre sus rutinas 9 años después de su lipotimia: "Desayuno café, 1 kiwi y 1 tostada de pan integral"

Lola Herrera (90 años) es una de las actrices con más recorrido profesional del panorama artístico español. A lo largo de su prolífica carrera ha tenido que hacer frente a todo tipo de desafíos, incluidos aquellos relacionados con el envejecimiento.

Aunque siempre ha gozado de una excelente salud, en algunos momentos ha sufrido alguna recaída. Es lo que le pasó en 2019, cuando sufrió una lipotimia mientras representaba Cinco horas con Mario en un teatro de León.

Entonces, el cansancio acumulado le jugó una mala pasada. Tras suspenderse la función, se trasladó a Madrid y se recuperó después de un periodo de reposo.

Lola Herrera.

"En la alimentación soy espartana"

La intérprete ha hablado en un sinfín de ocasiones sobre las consecuencias del paso del tiempo: desde el desgaste físico natural, a la gestión del tiempo y su energía a cómo mantiene una vida activa, cuidando de manera especial su alimentación para mantenerse en forma.

A lo largo de numerosas entrevistas en los medios de comunicación, Lola Herrera ha hablado abiertamente sobre sus rutinas de alimentación, centradas en disfrutar de una mañana tranquila, una actividad física ligera y especial cuidado de la mente.

"En la alimentación soy espartana porque ya he tomado la decisión de no comer cosas que no me sientan bien, no me compensa", explicó en una entrevista en Rac1.

La artista, que presume de sus "ensaladas riquísimas", se alimenta "a base de muchas verduras, fruta, bastante pescado, poca carne y ensaladas".

Desde hace décadas, su filosofía de vida consiste en no cometer "excesos" y para evitar daños colaterales: "Como bien, pero me cuido de no comer cosas pesadas, porque eso pasa factura".

Tampoco bebe alcohol y dejó de fumar en 1988: "Ya tengo incluso los pulmones limpios".

Lola Herrera. Cristina Villarino.

Desayunos saludables

En lo que respecta a sus rutinas de mañanas y desayunos, ha revelado en alguna ocasión que suele dejar la mesa preparada la noche anterior, con la cafetera lista. De este modo garantiza que arranca el día en orden. Y sin prisas.

"Me gusta tomarme mucho tiempo para desayunar, incluso madrugo más para poder hacerlo con calma, ducharme y empezar el día sin prisas", confesó a Patricia Pérez (52) en su canal de YouTube.

Su desayuno más habitual es "un kiwi, café con poca leche y una tostada de pan integral con cereales, con queso batido y mermelada o aceite de oliva", tal y como destacó a la revista Clara.

En lo que respecta a su actividad física diaria, no sigue un plan de deporte intenso, pero procura mantenerse en movimiento. Así, sale a caminar, da paseos de manera frecuente y aprovecha sus giras para hacer algo de turismo a pie.

Lola Herrera hace hincapié en la importancia de "una rutina estable como motor de salud". Todo ello a través de comidas ligeras, cenas tempranas y una vida moderadamente activa sin exigirse gimnasios ni entrenamientos que no sean apropiados para su edad.

Asimismo, ha repetido que es importante seguir trabajando y tener proyectos, pero sin descuidar el tiempo libre y los momentos de ocio. Según ella, hay que "aprender a descansar" para encontrar equilibrio entre trabajo y vida privada.

La actriz Lola Herrera en el Teatro Reina Victoria. Cristina Villarino.

"Hay que cuidar la mente"

Ahora bien, si hay un aspecto importante a cuidar es la salud mental: "Lo que más hay que cuidar es la mente … nunca hay que olvidar la cabeza".

En este sentido, ha convivido con las depresiones. También ha confesado haber sufrido algún bache a nivel psicológico como consecuencia del exceso de trabajo y del desgaste emocional que le supuso interpretar durante años Cinco horas con Mario.

Durante un tiempo llegó incluso a acudir a una especialista. "Hice terapia con una psiquiatra para quitarme el miedo a morir. La verdad es que fue muy positivo", expresó en una entrevista a XL Semanal en 2016.

"Yo ahora quiero morirme, si es posible y si soy consciente de que me muero, tranquila. No pido más. Ahora que cada vez estoy más cerca del final, vivo el día a día, no hago planes de futuro y, cuando llegue", sentenciaba.