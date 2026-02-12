Carmen Lomana, en medio de tractores, se suma a la protesta de agricultores en Madrid: "Son los que nos alimentan y cuidan"

Unas 2.500 personas pertenecientes al sector de la agricultura y la ganadería de España se congregaron este pasado miércoles, 11 de febrero, en la plaza de Colón de Madrid.

Una protesta para rechazar el acuerdo entre la UE y Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), a la que se sumó por sorpresa Carmen Lomana (77).

La socialité, acostumbrada a las primeras filas de las pasarelas y a los photocalls más exclusivos, se dejó ver entre agricultores y ganaderos.

Carmen Lomana lo ha compartido a través de sus redes sociales, junto a un par de mensajes en los que insiste en su respaldo al sector.

"Hoy, entre tractores en Madrid. Todo mi apoyo a ellos", ha escrito la empresaria. "Apoyemos a las gentes del campo. Agricultores y ganaderos. Estoy siempre con ellos. Son los que nos alimentan y cuidan", ha insistido en una segunda publicación.

Carmen Lomana ha compartido una imagen de su participación en la protesta. Instagram

Fiel a su sello personal, eso sí, acudió a la protesta con un estilismo lleno de glamour: pantalones de estampado vichy, gabardina beige, bolso acolchado, collar y pendientes de perlas. Tampoco renunció a sus zapatos de tacón, pese a que la protesta suponía una caminata hacia Atocha.

Carmen Lomana, así, se mostró entre agricultores y ganaderos, quienes manifestaban su malestar por el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur y los recortes de la PAC, que consideran un golpe directo a su supervivencia.

Los manifestantes recorrieron a pie y montados en sus tractores el eje Recoletos-Prado hasta llegar a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Atocha. Se desconoce, no obstante, si la socialité hizo todo el recorrido. Al margen de las imágenes y los mensajes de apoyo publicados en sus redes sociales en la noche de este miércoles, Carmen Lomana no ha desvelado mayores detalles.

Según informa Look, la empresaria no tuvo problema en relacionarse con los agricultores y ganaderos. Con algunos de ellos, incluso, se hizo algunas fotografías.

🚜 La protesta agraria contra el Gobierno de Sánchez afecta al tráfico de Madrid, cortando decenas de calles y perjudicando a 126 líneas de la Empresa Municipal de Transportes



🎥 @jesussolfer pic.twitter.com/arXOfG1bEz — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 11, 2026

Las organizaciones agrarias Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) creen que la tractorada celebrada en Madrid ha sido un "éxito", y han pedido una mesa de negociación con el Gobierno y con el PP para abordar sus problemas.

Respecto a Carmen Lomana, cabe recordar que lleva años dejándose ver, opinar y posicionarse en causas sociales y políticas muy mediáticas, a través de sus redes sociales, pero también desde la pequeña pantalla.