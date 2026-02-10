Úrsula Corberó y Chino Darín se convierten en padres por primera vez tras 10 años de relación

Úrsula Corberó (36 años) y Chino Darín (37) ya son padres. La actriz catalana y el intérprete argentino han dado la bienvenida a su primer hijo tras un embarazo que, aunque vivido con discreción, ha generado una notable expectación mediática desde que la noticia se hiciera pública el pasado mes de septiembre.

El embarazo de Úrsula Corberó ha transcurrido con total tranquilidad. En los últimos meses, la actriz dejó ver su incipiente barriguita en contadas apariciones públicas y encuentros con amigos, siempre manteniendo la mayor naturalidad y sin hacer grandes alardes en redes sociales.

Este pasado lunes, 9 de febrero, ha sido la colaboradora del programa Y ahora Sonsoles Lorena Vázquez la encargada de comunicar el nacimiento del bebé, poniendo así fin a meses de rumores y especulaciones en torno a la esperada llegada del nuevo miembro de la familia.

Durante todo este tiempo, la pareja ha optado por mantener un perfil bajo, compartiendo tan solo pequeños destellos de esta etapa tan especial.

De hecho, no fue hasta el pasado mes de septiembre cuando decidieron confirmar la noticia con una publicación tan sencilla como comentada: una imagen en la que ya mostraba su embarazo, acompañada del mensaje "Esto no es IA".

Desde entonces, la pareja ha guardado para su intimidad los detalles relacionados con el bebé.

Sin embargo, una fotografía aparentemente inocente compartida por la actriz -en la que aparecían unos patucos de color azul- desató numerosas conjeturas sobre el sexo del recién nacido, sin que ninguno de los dos llegara a confirmarlo.

En la recta final del embarazo, EL ESPAÑOL la fotografió paseando por la Milla de Oro de Madrid, ultimando compras antes de ser madre junto a una amiga y disfrutando de las calles madrileñas.

Y, aunque se desconoce dónde habrá dado a luz, se espera que, tras ser vista en la capital de compras, la actriz se haya convertido en madre en nuestro país.

Úrsula Corberó y Chino Darín afrontan ahora una nueva etapa personal en un momento especialmente sólido de su relación.

Considerados una de las parejas más estables del panorama nacional, su historia de amor comenzó en 2015, cuando coincidieron en el rodaje de la serie La Embajada, donde interpretaban a una pareja y la ficción terminó convirtiéndose en realidad.

Acompañada de una amiga, Úrsula Corbero disfrutó de una jornada de compras en la milla de oro de Madrid. Raúl García.

Desde entonces, han construido una relación marcada por la discreción y la complicidad. Con el paso de los años, trascendió que el flechazo surgió en una prueba de vestuario, cuando Úrsula, en tono de broma por el personaje que iba a interpretar, le dijo a él que era su novia. Una frase que ella misma ha descrito después como un "manifesting".

Al inicio, su relación estuvo marcada por la distancia: él seguía trabajando en Argentina y ella en España, pero mantuvieron el vínculo pese al océano de por medio. Eso sí, a pesar de su discreción, su relación se confirmó en 2016.

Este 2026, la pareja cumple más de 10 años de amor y lo harán de la mejor de las maneras: convirtiéndose en padres por primera vez, de una pequeña criatura que los unirá para siempre.