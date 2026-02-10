El museo de Nino Bravo pierde su casa en Valencia: una de las hijas del cantante denuncia irregularidades y mala gestión

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit, Valencia, ha informado este lunes, 9 de febrero, sobre el cierre del museo dedicado a Nino Bravo en la localidad natal del cantante. Se trata de una petición de la familia del artista, que ha decidido la rescisión de los contratos "unilateralmente", 20 años después de su inauguración.

El alcalde de Aielo de Malferit, Juan Rafael Espí, ha señalado en un comunicado que el consistorio ha recibido un burofax de la familia de Nino Bravo en el que se indica la "no renovación" de los contratos de cesión de bienes, marca e imagen del artista y en el que explícitamente se dice: "No cuentan con la autorización para hacer uso de la marca e imagen del cantante".

Además, la familia de Nino Bravo insta al Ayuntamiento, en el mismo escrito, al cierre del museo, que se inauguró en 2006, "de manera inmediata".

Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit. Europa Press

Espí (PSOE) lamenta que ante ello el consistorio "se ve obligado al cierre y a la retirada de todas las imágenes de uno de los aieloneros más ilustres de la población e hijo predilecto, por la voluntad de la familia de rescindir los contratos unilateralmente".

Desde este lunes, la web del museo ya se encuentra inoperativa.

"Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a la familia todo este tiempo que hemos disfrutado y hemos dado a conocer a nuestro hijo predilecto, y siempre continuaremos abiertos a continuar colaborando con la familia y les invitamos a poder repensar esta decisión de manera conjunta", concluye el alcalde.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aielo de Malferit, Lucía Bataller, ha atribuido el cierre a "la dejadez" del Consistorio, que "ha incumplido" los contratos con la familia del cantante, pues "no ha puesto nunca un director", no ha hecho "actividades promocionales" desde el año de Nino Bravo, ni ha "invertido en el museo" desde que se solucionaron las goteras.

Cierra el museo de Nino Bravo. EFE

"Incluso ha desaparecido un pantalón", ha afirmado Bataller en un comunicado, en el que ha asegurado que la comunicación entre la familia y el Ayuntamiento "era nula, a través de abogados", y que ha habido "una mala gestión de manual", pese a que Nino Bravo "es el atractivo turístico del pueblo" y la memoria de este hijo predilecto se debe honrar "como merece".

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Valencia han señalado a Efe que siguen en contacto con la familia de Nino Bravo. Así van a continuar, con el objetivo de que el legado del cantante pueda llegar a la ciudad de Valencia.

Una decisión meditada

"No ha sido una decisión de hoy para mañana. Llevamos mucho tiempo peleando por que se atiendan unas condiciones razonables", ha confesado Eva Ferri, una de las hijas del cantante, según recoge el periódico Levante.

La familia del artista denuncia irregularidades y mala gestión por parte del Ayuntamiento de Aielo de Malferit.

"En el 50 aniversario (en 2023) nos ocupamos y preocupamos de llevar 80 piezas nuevas que no han sido catalogadas ni trabajadas en condiciones. Insistimos en la renovación del museo y en el tema de la limpieza, que estaba fatal", ha explicado Ferri.

"No hemos recibido ni una disculpa del Ayuntamiento y el seguro no se ha hecho cargo. Tenían piezas en un perchero de mi padre que era como un cajón de sastre", ha comentado la heredera del cantante de Un beso y una flor.

Nino Bravo, en una imagen de archivo de la revista 'Mundo Joven'.

Eva Ferri ha detallado otras "irregularidades" y deficiencias, como los problemas de humedades que han afectado al espacio. "Al finalizar el contrato hemos decidido que todo se venga a mi casa, que es de donde salió, porque mi madre está intranquila y muy disgustada. Para que esté en las condiciones en que estaba preferimos tenerlo y cuidarlo nosotros".

La hija de Nino Bravo ha asegurado que "el Ayuntamiento no tiene los recursos para mantenerlo. No saben llevar un museo".

Y ha insistido: "No hay nada serio en la gestión del Ayuntamiento, no hay un técnico asignado y no tenemos ninguna idea de la gente que va a visitar el museo. Pero lo que más nos ha pesado es cómo se estaba deteriorando todo. Tenemos miedo de que se estropee algo más, porque no tenemos tantas piezas".

Nino Bravo falleció en un accidente de tráfico el 16 de abril de 1973 en Villarrubio (Cuenca) cuando viajaba a Madrid.

Luis Manuel Ferri Llopis (nombre real del artista) es uno de los cantantes españoles más universales y su pueblo natal, además del museo objeto ahora de litigio con la familia, cuenta precisamente con una calle que lleva su nombre.