La mujer de Ion Aramendi, influencer, recrea el 'look' de Bad Bunny en la Super Bowl: "No soy fan de él, pero me llegó"

Bad Bunny (31 años) ha hecho historia con su show en el medio tiempo de la Super Bowl. Un espectáculo cargado de mensajes de principio a fin que ha dado la vuelta al mundo. Sigue siendo el tema de la semana y son muchos los usuarios, celebrities y creadores de contenido los que comentan el halftime a través de las redes sociales.

Entre tanta opinión y publicación destaca el post de la mujer de Ion Aramendi (48), quien ha dado su toque personal a la actuación del puertorriqueño.

La influencer María Amores, con humor y estilo, ha recreado el look que llevó Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl.

"En su día le hice un homenaje a Rosalía y siento que Benito también se lo merecía", ha confesado en sus redes sociales, donde cuenta con más de 52.000 seguidores.

Aunque reconoce que no es seguidora del cantante de Debí Tirar Más Fotos ni del género musical que defiende, el show del medio tiempo de la Super Bowl le ha encantado.

"No siendo yo muy de Bad Bunny ni muy de reguetón, tengo que decir que lo de ayer en la Super Bowl me llegó al corazón", asegura la esposa de Ion Aramendi.

María Amores comparte este texto junto a un vídeo en el que muestra cómo ha conseguido recrear el outfit del artista puertorriqueño recurriendo a prendas de su armario.

Aunque no comulga con las ideas de Donald Trump (79), por primera vez, si cabe, tiene una opinión en común con el mandatario: "Y sin que sirva de precedente porque yo nunca jamás le daré la razón a ese presidente, tengo que decir a su favor que yo tampoco entiendo ni una palabra de lo que dice en sus canciones este señor".

Pese a ello, María Amores se muestra objetiva: "Lo que sí sé es que ayer Bad Bunny lo rompió, con la boca abierta a todo el mundo entero dejó. Somos muchos los latinos que, sin parar, nos repetimos: 'Hay que amar sin miedo'. Y mira, yo con eso me quedo".

Respecto al estilismo, en tono de humor asegura al final del post que este look puede servir de disfraz para estos carnavales. "Fácil y seguro que lo tienes todo en casa. Si no tienes balón, te puede valer con un melón", asegura.

"Bad Mummy"

En la mañana de este martes, 10 de febrero, María Amores ha compartido más detalles de su outfit al estilo Bad Bunny con una serie de imágenes home made.

"Por petición popular os dejo mi sesión de fotos. Bad Mummy. Aclaro que yo no soy fan de Bad Bunny como artista, a pesar de que mucha gente a mi alrededor sí lo es y matan por una entrada en uno de sus conciertos", confiesa de nuevo la influencer.

"No es mi caso. Pero esto lo hice porque ayer entré en bucle y no podía parar de ver la actuación de la Super Bowl y todo el montaje. Me pareció brutal. Simplemente eso, sin ningún tipo de intención más allá de pasar un buen rato conmigo misma que falta me hacía", explica la mujer de Ion Aramendi.

Sobre la puesta en marcha de su idea, comenta: "Y aprovecho para decir que yo me lo guiso, yo me lo como. Yo maquino, yo me visto, yo me maquillo, yo me peino, yo me hago las fotos a mí misma, yo me ilumino con los focos hacia mi persona, yo me grabo, yo me edito, yo me subtitulo, yo me lo creo… (y nadie me ayuda en esta casa, creo que les doy cringe)".

"El día que tenga un equipo creativo, lo voy a petar. Aviso. Gracias por reírme las gracias y por valorar estas chorradas que hago. De verdad, me llega", expresa la creadora de contenido.

El 'look' de Bad Bunny

El puertorriqueño eligió la firma cabecera de Inditex para su histórico show de medio tiempo de la Super Bowl, celebrada en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, este pasado domingo, 8 de febrero.

El conjunto en color crema con el que Bad Bunny actuó en el descanso de la final de la NFL ha sido diseñado por Zara.

Bad Bunny no se olvida de España y viste de Zara en la Super Bowl, un 'show' marcado por los guiños a la cultura latina

Un outfit de dos piezas monocromáticas, de camisa con cuello y corbata al estilo de un jugador de fútbol americano, con su segundo apellido y el dorsal 64, pantalones chinos y zapatillas deportivas. El calzado lo ha firmado Adidas.

Minutos después, Bad Bunny ha cambiado de look. Pero de nuevo apostando por Zara. Concretamente, añadió una blazer de doble botonadura en color crema.