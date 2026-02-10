Muere José Bisbal, el padre de David Bisbal, a los 84 años tras varios años luchando contra el alzhéimer

José Bisbal, el padre de David Bisbal, junto al cantante en una imagen de archivo.

Triste noticia la que se ha conocido este martes, día 10 de febrero: ha fallecido José Bisbal, el padre de David Bisbal (46 años), a los 84 años tras varios años luchando contra el alzhéimer. El progenitor del cantante ha perecido en Almería, donde vivía.

El deceso lo ha confirmado El diario de Almería. Padre de José María, María del Mar y David, era una persona muy querida y admirada en su ciudad, donde llegó a ser un auténtico ídolo gracias a una carrera pugilística excepcional.

Ha fallecido rodeado de su familia, tras varios años de delicado estado de salud a causa del alzhéimer, enfermedad por la que residía en un centro especializado donde recibía cuidados continuos.

David Bisbal junto a padre.

Su afamado hijo, David Bisbal, había hablado en diversas ocasiones sobre la enfermedad que padecía su padre. Incluso, el pasado diciembre de 2024, cuando José cumplió 84 años, el intérprete de Ave María le dedicó unas sentidas líneas.

"Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona", comenzó el post.

"También cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones. Echo de menos poder tener una conversación con él", agregó.

Con gran dolor, concluyó: "Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería. Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo".

Nacido el 1 de diciembre de 1941 en la Plaza Vieja de Almería, José Bisbal se forjó primero como boxeador amateur. Pronto empezó a destacar: fue campeón de Andalucía y subcampeón de España en 1960 en peso mosca, cediendo solo en la final ante Luis Rodríguez.

Un año más tarde, en 1961, se consagró al proclamarse campeón de España en peso gallo, obteniendo la medalla de oro en los campeonatos disputados en Madrid.

Ese mismo 1961, el 15 de julio, debutó como profesional frente a Cristóbal Lobato, a quien derrotó a los puntos, iniciando una trayectoria en los rings marcada por la regularidad y el reconocimiento.

Su estilo de boxeo era técnico y completo, con una especial habilidad para apoyarse en las cuerdas, esquivar golpes y castigar los errores del rival. Esa manera de pelear, vistosa y efectiva, le hizo ganar popularidad en toda España.

En agosto de 1963, apenas tres años después de su debut profesional, logró el título nacional del peso gallo al vencer por puntos a Rafael Fernández durante las fiestas de Almería.

La ciudad se volcó con él: sus seguidores organizaron una caravana de más de cuarenta coches de caballos para celebrar el éxito del campeón local, una imagen que refleja el cariño y el orgullo que despertaba entre sus paisanos.

David Bisbal abrazado a su padre, hace un tiempo.

A lo largo de su carrera profesional, Pepe -como lo conocían todos- acumuló 49 victorias, 35 derrotas y 9 empates, un palmarés amplio que da idea de su experiencia y de su resistencia sobre el cuadrilátero.

También fue un pionero en el boxeo español al aceptar combates en el extranjero cuando no era habitual que los púgiles nacionales salieran a buscar oportunidades fuera.

Entre esas peleas destacó su duelo en Göteborg frente al sueco Jan Persson, al que logró vencer en dos ocasiones, consolidando su nombre más allá de las fronteras españolas.

Más allá de las cifras, la figura de José Bisbal tuvo un profundo impacto en el imaginario deportivo de Almería y en la identidad de su propia familia.

Para la ciudad, fue durante años el ejemplo del chico humilde de la Plaza Vieja que, a base de talento y disciplina, llegó a lo más alto del boxeo nacional.