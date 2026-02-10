Hija de Rossy de Palma: "Mi abuelo materno era obrero. Soy una privilegiada de tener padres que fomentan la educación"

Que Rossy de Palma (61 años) es una de las actrices más internacionales de nuestro país, es un hecho. Por ello, hablar con su hija Luna (26) es acercarse a los pensamientos de la musa de Almodóvar (76), que ha triunfado dentro y fuera de nuestro territorio.

Recientemente, se ha anunciado que la actriz tendrá un papel protagonista en el Festival de Málaga. El certamen de Cine Español homenajeará a la actriz con el Premio Málaga, el galardón más importante que otorga el festival, y tendrá lugar el próximo mes de marzo.

Tras el anuncio de su nombre en el prestigioso festival andaluz, EL ESPAÑOL recuerda una de las entrevistas más íntimas a su hija Luna. La modelo abrió su corazón a este periódico y habló sobre su infancia y la importancia de ser la hija de Rossy de Palma.

"¿Es un privilegio ser hija de una de las actrices más importantes de nuestro país?", se le preguntó a Luna. Y su respuesta no pasó desapercibida. "Sí, lo es. Igual que ser hijo de un abogado o de un médico".

Rossy de Palma junto a su hija Luna en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Sin embargo, quiso dejar claro que no es más que nadie. "Mi madre era hija de un obrero y eso también es un privilegio. Somos privilegiados por tener padres que son capaces de fomentar nuestra educación", continuó en esta conversación con este diario.

Y añadió: "Mi madre ha querido muchísimo que nos formemos, que nos eduquemos y que yo vaya a la universidad. Yo lo considero un privilegio".

Aunque, claro, la modelo no quiso olvidarse de que ser un personaje público también te da muchas oportunidades que puedes coger o no. "Yo siempre he querido hacer todo de la forma más honesta y respetuosa posible, pero es un privilegio, sí, y yo creo que asumirlo es lo más importante, porque depende de lo que haces con él", se sinceró.

Luna Lionnie, hija de Rossy de Palma, en el desfile de Desigual en Barcelona. Gtres

Tras hablar de los privilegios, quiso valorar realmente lo más importante de la educación que le ha dado su madre: los valores. "Lo importante es tratar a todo el mundo con respeto y autenticidad. Todos somos humanos. Mi madre nos ha criado de una forma muy humanista y es una cosa que me enorgullece y que llevo conmigo todo el rato", expresó, dejando claro que ser hija de Rossy de Palma es importante, pero que ser honesta con sus valores lo es mucho más.

Además, recuerda que su infancia fue como la de una niña muy normal. "Ha habido momentos mejores y momentos peores", deslizó sin querer entrar mucho. Pero contó una anécdota que sí llamó la atención.

En esta conversación con EL ESPAÑOL, Luna ha dejado claro que ella tuvo una infancia fácil, pero que recuerda que cuando sus amigos tenían paga semanal o mensual, eso ella no lo vivió, aunque no le faltó de nada. "No hemos sido niños muy caprichosos nunca. Yo me gastaba el dinero en libros y mi hermano en videojuegos", recalcó hablando sobre la infancia que vivió.

Rossy de Palma es uno de los personajes más conocidos de nuestro país y siempre ha llevado su vida personal en la intimidad; sin embargo, con el paso del tiempo, su hija Luna ha tomado protagonismo en los medios de comunicación y se ha ganado el corazón de muchos compañeros de la prensa.