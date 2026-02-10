David Bisbal, desolado tras la muerte de su padre: "Hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón"

Este martes, 10 de febrero, José Bisbal, el padre de David Bisbal (46 años), ha perdido la vida a los 84 años, en Almería, tras un tiempo luchando contra el alzhéimer. Un triste deceso del que, horas después, se ha pronunciado su célebre hijo, roto de dolor.

A través de sus redes sociales, el artista ha expresado lo que sigue, desolado: "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo".

El almeriense más internacional ha acompañado el escueto, pero sentido, texto con un carrusel de fotografía de su progenitor, durante el ejercicio de su profesión: el boxeo, donde llegó a consagrarse como campeón.

La muerte de José Bisbal Carrillo ha golpeado con fuerza a la familia de David Bisbal y a la ciudad de Almería, donde era una figura muy querida. Según ha destacado El Diario de Almería, en sus últimos años se encontraba ingresado en una residencia debido al alzhéimer.

En dicho centro, "era tratado con mucho mimo y cariño". El exboxeador ha perdido la vida rodeado de sus familiares más cercanos, cerrando una vida marcada por los éxitos deportivos y por una vejez complicada, pero acompañada.

El alzhéimer llevaba tiempo deteriorando su salud y su memoria, hasta el punto de que David hizo público en 2023 el diagnóstico y habló abiertamente del impacto que esta dolencia tenía en la familia.

El cantante explicó que "echaba de menos poder tener una conversación" con su padre y que ver cómo los recuerdos se desvanecían "te parte el corazón".

En 2025, Bisbal hijo llegó a admitir que el deterioro cognitivo era tan grande que José ya no reconocía a los suyos y que, "aunque seguía presente, ya no estaba".

El ingreso en una residencia especializada, en Almería, fue la respuesta de la familia a la necesidad de cuidados continuos y profesionales.

David, abrazando a su padre.

Allí, según los medios locales, recibió atención constante y un trato cercano, al tiempo que su mujer, María Ferre, y sus hijos le acompañaban en la medida de lo posible, intentando preservar momentos de contacto emocional cuando las palabras ya apenas llegaban.

La propia institución se convirtió en el escenario de los últimos años de José Bisbal, un espacio donde la familia buscó asegurar su bienestar físico y un mínimo de calidad de vida pese al avance inexorable del Alzheimer.

Durante este tiempo, David Bisbal ha utilizado en ocasiones su visibilidad para dar voz a quienes viven situaciones similares.

En un mensaje reciente por el cumpleaños de su padre, lo felicitó recordando que fue "el primer campeón de España de boxeo nacido en Almería" y subrayó que, aunque ya no podían conversar como antes, su padre todavía reconocía "algo muy importante: el poder de un abrazo".

También compartió vídeos en los que se veía cómo, a través de la música y del contacto, conseguían arrancarle reacciones de emoción, mostrando la capacidad de los gestos y los recuerdos sensoriales para atravesar la niebla del alzhéimer.

La noticia del fallecimiento ha suscitado numerosas muestras de cariño en Almería y en el mundo del deporte. La UD Almería, por ejemplo, ha lamentado públicamente la pérdida de una "leyenda del boxeo almeriense" y envió su pésame a la familia.