Richard Gere regresa a España junto a Alejandra Silva y revela que ha sido un sintecho : "Era peor que ser invisible"

Richard Gere y Alejandra Silva en la presentación del documental con Hogar Sí.

Richard Gere (76 años) y Alejandra Silva (42) han regresado a España un mes después de volver a instalarse en Estados Unidos. ¿El motivo? Los compromisos profesionales de ambos.

Este lunes, 24 de noviembre, han presentado su proyecto más especial: el corto documental Lo que nadie quiere ver, que han realizado de la mano de la organización Hogar Sí y en el que el icónico matrimonio visibiliza la dura realidad de las personas sin hogar en España. Un trabajo en el que el actor, incluso, ha tenido la experiencia de vivir en la calle y sentirse invisible a ojos del resto del mundo.

La presentación ha tenido lugar en el madrileño Cine Callao, hasta donde se han trasladado numerosos rostros conocidos como Elena Anaya (50), el Padre Ángel (88), Tamara Valcárcel (41), Lorena Gómez (39), Marilia (50), Matías Prats Jr. o Beatriz Jarrín.

Alejandra Silva y Richard Gere en su regreso a España.

Derrochando amor y complicidad ante las cámaras, Richard Gere y Alejandra Silva han presumido una vez más de complicidad. Desde que se conocieron en 2014 forman en tándem perfecto, tanto a nivel personal –con los dos niños que tienen en común–, como en lo profesional, gracias a proyectos humanitarios y solidarios como este.

"En el año 2030 habrá 37.000 personas sin hogar. El sinhogarismo no define a una persona sin hogar. El sinhogarismo nos define a nosotros como sociedad. Debemos de cambiarlo, podemos cambiarlo y existe esperanza", ha reivindicado Alejandra Silva, emocionada, destacando que lo que se ve en su corto documental "es la realidad".

Alejandra Silva y Richard Gere en la presentación de 'Lo que nadie quiere ver'. Gtres

"No hay diferencia entre tú y yo. Al final estamos hablando de políticas de vivienda asequible para que las personas no acaben en la calle. Y esto es una cosa que nos va a afectar a todos como sociedad. Vamos a intentar cambiar, nosotros como ciudadanos, cómo podemos hacer", ha pedido Silva.

En esta línea, ha explicado: "Te puedes unir a Hogar Sí. Siempre necesitamos gente comprometida. Puedes exigir a las políticas de nuestras comunidades que hagan más políticas abordando estos problemas de sociedad, porque son los problemas de todos. Y bueno, pues haciendo voluntariado, donando".

Richard Gere, por su parte, ha hablado sobre su experiencia de vivir en la calle: "Nadie me prestó ninguna atención. Era peor que ser invisible, es como ser un agujero negro. Hay una opción contradictoria, el mundo te dice que no existes".

Y ha insistido: "Es peor que ser invisible. Pierdes por completo la noción de ti mismo. Podría ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros en este mundo podría acabar en la calle. Por eso es importante para nosotros no marginales".

A pesar de que su paso por España ha durado apenas un año y están de regreso en Estados Unidos, Richard Gere es un apasionado de nuestro país. Alejandra Silva, incluso, ha confesado que le gustaría hacer español a su marido, y que jurase bandera.

Entre risas, el actor ha bromeado con que "soy de Galicia desde la antigüedad".

Richard Gere y Alejandra Silva junto al equipo del proyecto. Gtres

Gere también ha contado que antes de volver a su país natal "estaremos en Murcia para ayudar a la Fundación Aladina, y estamos orgullosos". Una compasión y solidaridad con la que están educando a sus hijos desde pequeños, como han reconocido con una gran sonrisa.

El próximo 28 de noviembre, Richard Gere será el encargado del encendido de un gran árbol de Navidad en Murcia, de la mano de la Fundación Aladina, para poner la primera piedra del que será el primer gimnasio pediátrico para niños con cáncer.