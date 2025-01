Álvaro Morata y Alice Campello se reconcilian tras cinco meses separados: ya conviven juntos en Milán

Sorpresa mayúscula la que se ha vivido en el mundo de la crónica social este pasado lunes, 27 de enero: Álvaro Morata (32 años) y Alice Campello (29) se han dado una segunda oportunidad, cinco meses después de anunciar su sonada separación matrimonial, el pasado mes de agosto.

Así las cosas, el jugador del Atlético de Madrid y la influencer y empresaria italiana han retomado su matrimonio y su historia de amor. La feliz noticia, avanzada en Ni que fuéramos Shhh por el periodista Javier de Hoyos, ha sido confirmado por la revista ¡HOLA!, medio que sostiene que ambos llevaban tiempo intentando acercar posturas.

Si bien hubo un bache vital en su relación amorosa, el cariño siempre se ha mantenido intacto, sobre todo por el bienestar de sus cuatro hijos, Ale, Leo, Edo y Bella. Se explica que la dupla ha trabajado para que esta sorpresiva reconciliación tuviera lugar. Según la prensa italiana, el matrimonio ha vuelto a convivir bajo el mismo techo en Milán.

Horas después de oficializarse este retorno amoroso, tanto Morata como Alice han reaparecido en redes, y han posteado una tierna fotografía en blanco y negro, en la que él besa amorosamente a su mujer. Tan sólo han firmado la estampa con un corazón rojo.

Algunas crónicas deslizan que Alice Campello fue vista, el pasado fin de semana, animando a su razón de amor en las gradas del estadio de San Siro, durante su último partido. La influencer estuvo acompañada por su hija y una amiga, retomando así la costumbre que tenía de estar cerca de su marido en los partidos.

Alice le dio suerte a Morata en el campo, fue como su talismán, pues Álvaro consiguió marcar un gol, que permitió al equipo empatar contra el Cagliari Calcio. Hay que recordar en este punto de la historia que los rumores de reconciliación venían sobrevolando a ambos desde hacía un tiempo.

Alice Campello y Álvaro Morata se reconcilian cinco meses después de su separación JALEOS

La última vez que se habló de una segunda oportunidad fue el pasado 9 de enero, durante el segundo cumpleaños de la pequeña de la casa, Bella. Morata le dedicó entonces unas bellas palabras a la mujer de su vida: "Gracias, Alice, por todo tu esfuerzo y amor para tener a Bibi". Ella, si bien escueta, no dudó en responderle con un corazón rojo.

Aquella arrobada manifestación pública de Álvaro no era baladí: Alice estuvo a punto de morir en el parto de Bella, a causa de una hemorragia muy grave. Y el deportista sabe todo lo que padeció Campello. Ella misma definió así aquel pasaje: "El día más duro de mi vida y quizás el que más me marcó".

El matrimonio en un evento público en Madrid, en diciembre de 2019. Gtres

Hace un tiempo, Campello se sinceró y admitió no cerrar la puerta a una segunda vuelta con Morata: "No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que pueda pasar con él... Lo importante es que nos queremos mucho, que nos respetamos mucho y lo estamos llevando, entre comillas, bien".

"En toda pareja sana y que se quiere, el otro ve lo mejor en ti y quiere lo mejor para ti. Él me ha querido mucho y muy bien. Me empujaba mucho en todos mis proyectos y me hacía ver una parte buena de mí que a lo mejor yo no veía. Para mí eso es el amor", agregó Alice en otra interviú.

La de Alice Campello y Álvaro Morata fue una de las rupturas más sorprendentes e inesperadas de 2024. Tras ocho años de relación -en los que siempre presumieron de ser la viva imagen del amor- y cuatro hijos en común, la pareja anunciaba el pasado 12 de agosto de 2024, a través de sus redes sociales, su separación de mutuo acuerdo a causa de un desgaste en la convivencia.

Señalaron a "un cúmulo de incomprensiones mal gestionadas", que habían pasado factura a su matrimonio. Desde entonces, han sido numerosos los titulares y especulaciones que han rodeado a la expareja: se señaló el carácter controlador y dominante de la italiana como el motivo principal de su separación.

Se apuntó, además, a que el futbolista podría haber sido desleal a su mujer -algo que ambos negaron rotundamente-. Hubo quien también alegó que la influencer no dejaba que su marido viese a su familia; e incluso, se aseguró que su relación era del todo menos buena tras su ruptura. Sin embargo, nada era cierto, y tras un impasse de cinco meses en su historia de amor, Morata y Alice han decidido darse una segunda oportunidad.