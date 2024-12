Descubrimos el nuevo negocio de Jaime Lorente más allá de la pequeña pantalla: los detalles y su búsqueda de personal

Jaime Lorente (32 años) ha conseguido posicionarse con el paso de los años como uno de los actores nacionales de mayor éxito. Su papel como Denver en La Casa de Papel llevó al joven murciano a cruzar fronteras y su nombre comenzó a resonar alrededor de todo el mundo. Y así continúa siendo a día de hoy.

Más allá de su indiscutible triunfo como intérprete, Lorente también es afortunado en su faceta más personal. Aunque prefiere mantener en privado algunos detalles, el reconocido actor es padre de dos hijos, Amaia (3) y Luca (1), fruto de su relación con la diseñadora Marta Goenaga, con quien contraerá matrimonio el próximo año.

Al igual que compañeros de profesión como Paula Echevarría (47) o Andrés Velencoso (46), ahora Jaime Lorente ha querido ir un paso más allá en lo que a lo laboral respecta y ha decidido sumergirse en el mundo de los negocios creando su propia marca de ropa. EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

"Chavales, se viene algo que me hace mucha ilusión". Con estas palabras titulaba Jaime Lorente una publicación compartida a través de su perfil de Instagram el pasado 16 de octubre. Una instantánea que mostraba bocetos de sudaderas en una especie de cuaderno que dejaba entrever que el intérprete estaría dando pistas de un nuevo proyecto, aunque sin desvelar apenas detalles.

Diez días más tarde, el que fuera uno de los protagonistas de Disco, Ibiza, Locomía daba paso a su siguiente post. Un vídeo en el que se podía ver al de Murcia tatuándose un misterioso nombre. "¿Alguien más se atreve? @thisisoutro para ser uno de lo nuestros", escribía Lorente en su perfil de Instagram, etiquetando la cuenta de su nuevo proyecto empresarial.

Bajo el lema Pure apparel for the unpure -Ropa pura para los impuros-, Jaime Lorente presenta su primera marca de ropa: Outro. Una firma que cuenta actualmente con casi 1.000 seguidores y 45 publicaciones en Instagram. Precisamente a través de los posts que ha compartido la marca es posible entrever que el estilo comfy y deportivo será el protagonista indiscutible. Sudaderas, pantalones de chándal y prendas holgadas componen la mayoría de las publicaciones del Instagram de la marca.

Outro no solo ha debutado en Instagram. La primera marca de ropa regentada por Jaime Lorente también cuenta con perfil en otras redes sociales como TikTok. A través de la reconocida plataforma de contenidos, el actor de Élite descubre algunos de los detalles sobre la marca, como los looks más destacados o aquellas propuestas que saldrán primero al mercado.

Al tratarse de una marca de ropa, Outro tenía que contar con su propia página web. Actualmente es posible acceder a ella, aunque por el momento no se encuentra disponible ninguna prenda y la web solo permite registrar un correo electrónico y un número de teléfono para obtener más información acerca de la firma y estar al tanto de las novedades.

Cabe recordar que no es la primera vez que Jaime Lorente intercala su faceta de actor con el mundo del modelaje y el estilismo. En abril de 2023, el popular intérprete lanzaba al mercado una colección de ropa junto a la firma About You. Prendas como gorras, sudaderas, cazadoras masculinas o tejanos holgados componían la mayor parte de la colección.

Siguiendo esta misma línea, el pasado 14 de noviembre Jaime Lorente anunciaba en su Instagram que era el nuevo embajador de AliExpress. A través de un post conjunto de la marca, el murciano desvelaba formar parte de los nuevos productos de la reconocida marca asiática. Toda una estrategia de marketing que ha sido valorada positivamente por muchos de los usuarios, pues Jaime cuenta con un gran respaldo del público en sus redes.

Amor de rodaje

Jaime Lorente y Marta Goenaga se conocieron durante el rodaje de La Casa de Papel. Él era uno de los protagonistas y ella la encargada del vestuario de la serie. A finales de 2019, ambos anunciaban que estaban esperando a su primera hija en común. En redes sociales, Jaime suele compartir imágenes de su familia, de la que se siente orgullosa.