Helen Lindes se despide de la vida pública por un tiempo: el último acto al que ha acudido

Helen Lindes (43 años) se encuentra en la recta final de su embarazo. La modelo se convertirá en mamá por tercera vez a comienzos del 2025. Junto a Rudy Fernández (39) ya son padres de Alan, que llegó al mundo en 2016, y de la pequeña Aura, que nació en 2019.

La pareja ha asistido este miércoles 11 de diciembre al que ha sido el último acto público para ella antes de dar a luz. Hasta ahora ha cumplido con todos sus compromisos profesionales, pero a tan sólo un mes de dar la bienvenida al nuevo miembro de su familia prefiere descansar y terminar de preparar "el nido", como ella dice.

Helen ha acompañado a su marido a la novena edición de los Premios Leones de EL ESPAÑOL, celebrados en el lujoso Hotel Four Seasons de Madrid, donde se han premiado trayectorias de excelencia en diversos ámbitos. Entre los galardonados, Rudy Fernández, leyenda del baloncesto español, ha sido reconocido por su carrera deportiva.

Helen Lindes luce vestido de Victoria Colección. Gtres

Como no podía ser de otra forma, en su discurso de agradecimiento ha hecho una mención especial para su amada esposa y madre de sus hijos: "Ella ha conocido y soportado al Rudy competitivo, ella ha estado en mis momentos difíciles y me ha dado el empujón para seguir adelante. Ella estuvo cuando perdí a mi padre. Estuvo en esos momentos en los que nadie quiere estar. Mi gran familia es mi mujer". Unas palabras que Helen ha querido compartir en sus redes sociales con sus seguidores junto a un icono con ojos de corazón y un mensaje de "Qué bonito".

Para esta especial ocasión, la modelo ha deslumbrado con un diseño de firma española. Se trata de un vestido midi de punto con escote en pico y manga larga de Victoria Colección. Está confeccionado en un profundo tono morado que evoca la nobleza y la sofisticación, y captura la esencia de la feminidad moderna. Su corte es fluido y delicado, abrazando cada movimiento de Helen Lindes ofreciéndole comodidad para su embarazo. Su precio es de 165 euros.

Para completar el look, ha lucido unas sandalias de tacón entrelazadas en color negro desafiando las bajas temperaturas de la capital española. Estos han sido los últimos tacones del embarazo, como ella misma ha asegurado en su cuenta de Instagram. No cabe duda que su look ha robado todas las miradas, ya que estaba radiante.

Historia de amor

Imagen con la que anunciaron su tercer embarazo. Instagram

Helen Lindes y Rudy Fernández forman una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Lo suyo, dicen, fue un flechazo. Tras cuatro años de discreta relación, la pareja decidió contraer matrimonio, el 4 de julio de 2015, en una ceremonia en Mallorca, ciudad natal de él. Fue una boda muy romántica en un castillo del siglo XVII en Punta Avançada, en Pollença, ante la atenta mirada de 200 invitados.

Un año después de aquel día de ensueño, la modelo y el deportista sellaban su historia de amor con el nacimiento de su primer hijo en común un gélido 22 de diciembre. Los felices papás aseguraron entonces estar "completamente enamorados" del pequeño.

En mayo de 2016, la familia recibía, muy felices, a Aura. Meses antes, la modelo reconocía que quería tener una niña para así formar "la parejita". Dicho y hecho.

Ahora, a sus 43 años, Helen Lindes será madre por tercera vez, convirtiéndose en un ejemplo para aquellas mujeres que pasada la barrera de los 40 quieren tener hijos. Nunca ha ocultado que este último embarazo le ha costado conseguirlo, ya que llevaban varias años intentándolo. Sin embargo, nunca perdió la esperanza. "Mi madre me tuvo con 42. Pensaba 'si ella lo consiguió, nosotros también'", aseguró en una entrevista para LOC.