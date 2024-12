Ana Obregón, emocionada: "El duelo por la muerte de Álex no lo voy a aceptar nunca. La muerte de un hijo no se supera"

Ana García Obregón (69 años) ha asistido, en la mañana de este jueves 12 de diciembre, a la rueda de prensa del Partido Benéfico de Richy Castellanos, un evento que celebra su 31ª edición, y que este año estará dedicado a recaudar fondos para la Fundación Aless Lequio, centrada en la investigación del Sarcoma de Ewing, enfermedad que sufrió Álex Lequio.

La rueda de prensa, celebrada este jueves, sirve como antesala al gran evento que tendrá lugar el próximo 28 de diciembre a las 12 de la mañana, en el que más de 80 personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la cultura se reunirán para participar en este emblemático partido benéfico.

La propia actriz, acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (46), realizará el saque de honor el próximo día 28. En la rueda de prensa de este jueves, la también bióloga -que ha estado acompañada, además, por el bailaor Joaquín Cortés (55)- ha desvelado que Alessandro Lequio (62) también estará en el partido benéfico.

Ana García Obregón, posando, sonriente, en el 'photocall' de este jueves, día 12. Gtres

Así las cosas, los padres del malogrado Álex se 'reencontrarán'. Ausente en la presentación por encontrarse en el plató de Vamos a ver, Alessandro ha intervenido por teléfono en directo, este jueves, confirmando no sólo su presencia en el citado partido, también ha demostrado su unidad con Ana.

García Obregón -ataviada con un impresionante diseño de Alejandro de Miguel- no ha podido evitar emocionarse: "Este año ha sido entero de trabajo con el libro de mi hijo, El chico de las musarañas, un libro escrito con muchísimo dolor. Como digo yo, con sangre. (...) Sé que ha sido uno o el libro de no ficción más vendido del año pasado. Entonces, gracias a eso, se han ingresado más de 100.000 euros".

Y añade: "(...) Estamos financiando ya este año un ensayo maravilloso con el doctor Mora en el Hospital San Joan de Déu, en Barcelona. (...) Es muy emocionante lo que está pasando y creo que a mi hijo le encantaría".

Sobre su relación con Lequio, Ana ha destacado la importancia de la "naturalidad en un mundo donde todo ya es tan superficial y tan frívolo. Somos un buen equipo, Alessandro y yo, y todo lo que sea por nuestro hijo lo haremos siempre. Todo, absolutamente todo".

Ana Obregón, a su entrada en el acto celebrado este jueves, día 12. Gtres

"Somos familia, siempre seremos los padres de Aless para la eternidad. Así que ha habido muchas cosas, se han escrito, se han dicho que no queríamos hablarnos. Eso es absolutamente falso. El amor (...) queda para siempre", ha sentenciado, dejando en el aire si Alessandro es un buen abuelo. "No hablo de eso", ha zanjado.

En otra línea, la actriz ha desvelado que desea que su nieta, Ana Sandra, tome su relevo, en el futuro, en la fundación, y se convierta en la "presidenta": "Intento inculcarle, sobre todo, ser buena en el sentido de saludar a las personas cuando las ve. Ella va saludando a todo el mundo por la calle. A vivir más humanamente. Espero estar haciendo un buen trabajo".

El balance del año 2024 de la también guionista y empresaria es "complicado", "como una montaña rusa de emociones. Paso de estar en Disneyland a bajar por las noches a... Es así, pero por lo menos estoy en Disneyland en algunos momentos".

"El duelo de seres queridos es terrible. Que hay cinco etapas y la última etapa dicen que es la aceptación, y yo siempre digo lo mismo: para los padres no. Cuando unos padres pierden un hijo, al final.... No es una afirmación, acepto que no lo voy a aceptar. Un duelo para un hijo no pasa nunca, no se supera", confiesa muy emocionada.

El diseño de Ana Obregón

El look de Ana Obregón, firmado por Alejandro de Miguel. Gtres

Para esta ocasión, Ana Obregón ha confiado en Alejandro de Miguel para la creación de un elegante vestido confeccionado en 6 metros de crepe de seda roja, un tejido muy especial que convierte esta pieza en una elección perfecta para las invitadas de invierno.

Este diseño cruzado tipo blazer, en el vibrante color rojo que marca tendencia estas Navidades, está inspirado en la sastrería londinense y evoca el estilo sofisticado de figuras como Kate Middleton (42). Con líneas sobrias y detalles únicos, esta obra de alta costura ha sido realizada en tiempo récord, reflejando la maestría y dedicación del diseñador.

"El taller estaba cerrado por puente cuando Ana me llamó para encargar el vestido. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de diseñar algo tan especial para una causa tan importante. Nos pusimos manos a la obra inmediatamente y el resultado es un diseño único, a la altura de la ocasión", comenta el diseñador.

La complicidad entre modisto y musa queda patente en cada detalle de esta creación, que fusiona elegancia y personalidad. Este no es el primer momento especial que comparten, ya que Alejandro ha sido el encargado de diseñar para Ana en algunos de los momentos más significativos de su vida, como las Campanadas de su reaparición en televisión tras la muerte de su hijo, o el vestido que vistió en el funeral de Álex.