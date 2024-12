Jessica Bueno se sincera como nunca tras su ruptura de Jota Peleteiro: "Intenté suicidarme, necesitaba escapar"

Jessica Bueno (34) se sentaba este viernes, 6 de diciembre, en el plató de televisión de ¡De viernes! para hablar abiertamente sobre su ruptura con Jota Peleteiro (33). Sin pelos en la lengua y de lo más sincera, la modelo confesó momentos inimaginables que se desconocían hasta la fecha.

La modelo y el futbolista mantuvieron una relación sentimental durante siete años -desde 2015 hasta 2022- y aunque mostraban solo la parte más bonita de su amor, parece que detrás había un trasfondo que nadie sabía y se ocultaba tras idílicas fotografías y viajes.

Bueno desveló en el citado programa de televisión que vivió un auténtico infierno cuando se enteró de las infidelidades de Jota, produciéndole una grave depresión por la que llegó a tomar pastillas, acabando en el hospital. Aunque eso no es todo porque también habló de cómo se enteró de las mentiras del exfutbolista.

Jessica Bueno en una acto público. Gtres

"Llegó a su empresa una nueva directora. Vi una foto de ella, le decía que tuviese cuidado. En verano veo unos mensajes entre él y su directora con demasiadas confianzas, cogí su teléfono porque no sabía nada de la vida de la persona con la que estaba casada. Me metí en la conversación y vi unos mensajes que no eran de un trabajador y su jefe", explicó.

En ese momento, "me entró un ataque de nervios, le pedí explicaciones" y él dijo que "cómo podía desconfiar de él, que jamás me haría eso". Aunque ya era tarde porque desde que se desarrollase esta conversación, la modelo empezó a recibir mensajes anónimos donde le decían que su marido le era infiel.

"No es que intentase suicidarme, fue una vía de escape, yo necesitaba escapar. Fue todo tan seguido, los mensajes anónimos, las chicas, las fotos y el dejarme como lo hizo después, que no llegó a casa, desapareció. Era revivir todo otra vez, quería desconectar mi mente, era demasiado ya", desveló muy emocionada en plató después de contar uno de los episodios más complicados de su vida.

Jessica Bueno en una fotografía de sus redes sociales Instagram

A raíz de la separación, el futbolista no se lo puso nada fácil a Jessica: "El piso donde yo vivo con los niños no se estaba pagando desde que me fui a Gran Hermano. La pensión de los niños tampoco'" y añadía: "No me puedo creer que una persona tenga tanta frialdad de poder y no colaborar con sus hijos o ayudarme a mí que he sido su mujer durante 10 años, que no le he hecho nada malo", comentaba un poco desencantada con la situación.

Además, Peleteiro no se hace cargo de la pensión de sus hijos: "Lo ha dejado de hacer porque ha visto que yo he empezado a trabajar y que he querido hacer mi vida" porque "dice que no tiene dinero. No sé gran cosa de su vida, pero sí que se lo encuentran comiendo en restaurantes, veo que viaja. Con la anterior pareja, que ya estaba incumpliendo, se fue a Dubái, a París", relataba.

Eso sí, aunque el exfutbolista se desentendió desde un primer momento o al menos eso contó Jessica Bueno cuando dijo que "sus padres fueron los que me ayudaron" cuando este desapareció de la nada.

Para Jessica Bueno esta entrevista en ¡De Viernes! ha sido una liberación, según comentó al presentador. Además, ahora disfruta de una vida de amor plena, junto a su nuevo novio, Luitingo, que le acompañó en el plató y le dijo en directo que era una "mujer muy valiente", además de valorar su papel como madre, algo que le hizo emocionarse y acabar fundiéndose en un bonito beso.