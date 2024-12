Primeras palabras de Mar Flores después de convertirse en abuela: "El bebé, sano y la mamá está bien"

El hijo de Carlo Costanzia (32 años) y Alejandra Rubio (24) ya ha nacido y lo ha hecho en Madrid, este viernes, 6 de diciembre. Aunque la pareja aún no ha confirmado oficialmente la noticia, sí lo ha hecho una de las abuelas, Mar Flores (55). El bebé habría nacido sin complicaciones, tal como se esperaba.

Algunos medios de comunicación apuntan a que el también primer nieto de Terelu Campos (59) podría haber llegado al mundo sobre las 8 de la mañana. Desde este jueves, la influencer se encontraba ingresada en el Hospital Fundación Jiménez Díaz para un parto programado.

Mar Flores, madre de Carlo Costanzia y una de las primeras en visitar a la pareja en el hospital, ha sido la encargada de dar algunos detalles sobre el feliz acontecimiento. Tras su visita esta mañana, la modelo ha expresado su emoción al ver a su nieto y ha tranquilizado a los medios: "Estoy muy emocionada, están muy felices y os agradezco el interés. El bebé está sano y la mamá está bien".

Mar Flores en su primera aparición pública tras ser abuela Gtres

La recién estrenada abuela se veía muy emocionada, Mar ha añadido que este es un día muy especial para ella, pero ha preferido no entrar en detalles sobre el parto, evitando revelar si fue natural o por cesárea: "No tengo nada que contar. Eso no forma parte de mí", indicaba ante los micrófonos de Europa Press.

La madre de Carlo Costanzia tampoco ha querido confirmar si ha coincidido con otros miembros de la familia durante su visita al hospital, manteniendo la discreción sobre los detalles privados del momento. Aunque, en la tarde del jueves, se vio llegar a Terelu Campos y no se tiene constancia si abandonó el hospital.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una imagen de sus redes sociales Instagram

Momentos más tarde, la modelo ha vuelto a confesar que se encuentra "muy bien, muy emocionada". Además, aseguraba que: "Todo, la verdad, el bebé está bien, la mamá está bien. Es un momento muy especial, muy felices".

Finalmente, Mar Flores ha confirmado definitivamente que el nombre del pequeño es Carlo, tal y como su madre desveló hace tan solo unos días: "Carlo, Carlo, sí, sí". El nombre elegido por la pareja será en honor al padre y al abuelo, ambos con el mismo nombre y apellidos, un legado que perdurará una generación más.

Mar Flores en las inmediaciones del hospital tras ser abuela. Gtres

Minutos antes de su llegada al hospital, los compañeros de Europa Press han captado el momento en el que la modelo, con una sonrisa en el rostro, salía de su casa con una bolsa para visitar a su nieto. Sin embargo, se dio cuenta antes de que fuera tarde que había olvidado el regalo para el pequeño, por lo que tuvo que regresar rápidamente a su hogar antes de dirigirse al hospital.

Con todo el amor de la familia y reunidos para celebrar este especial momento, Alejandra y Carlo disfrutan ya de su nuevo rol como padres, y el pequeño Carlo se suma a la tradición familiar con el cariño y apoyo de todos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se conocieron a través de Instagram, después de que el actor le enviase un mensaje tras ver como le defendía en televisión: "¿nos tomamos un té?", le preguntó y ella aceptó. Él no sabía quién era su familia, solo quiso conocerla porque sabía que quería ser actriz y no entendía como se manejaba tan bien en los platós de televisión. Desde entonces, surgió la historia de amor.

Después de tres meses de noviazgo, la pareja comunicó en la revista ¡Hola! que serían padres, una noticia inesperada y que fue muy criticada. A pesar del poco tiempo de relación, el embarazo siguió su curso y entre polémicas y titulares, ha llegado el día en el que la pareja se ha convertido en una gran familia, tras el nacimiento de su primer hijo juntos, Carlo.