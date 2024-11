María José Lorenzo, periodista 'experta' en Isabel Pantoja: "No creo que perdone a sus hijos, a no ser que ellos se lo ganen"

"Si Isabel Pantoja no existiera habría que inventarla". Con estas palabras, la periodista María José Lorenzo pone fin a su nuevo texto, Isabel Pantoja, sigo siendo esa. Con esta misma frase comienza su entrevista con EL ESPAÑOL, enfatizando en esta biografía no autorizada que salió a la venta el pasado 15 de noviembre.

Tal y como relata a este periódico, la periodista experta en Isabel Pantoja (68 años), no busca defender su figura. Su intención es contar su historia, con un principio y un final que todavía no ha llegado. María José Lorenzo hace un repaso de la vida de la tonadillera, destacando algunos de sus momentos más convulsos: la muerte de su padre, el fallecimiento de Paquirri, su ingreso en prisión...

En su charla con este periódico, María José Lorenzo también responde a las preguntas relacionadas cons sus dos hijos, Kiko Rivera (40) e Isa P (29), de plena actualidad por la guerra abierta que mantienen con la cantante.

Isabel Pantoja en su gira por sus 50 años de carrera. Gtres

¿Por qué ha decidido publicar esta biografía ahora?

La tenía escrita desde hace tiempo. Justo cuando le pusieron una estrella en el Paseo de las Estrellas en Mérida, después de triunfar en una gira bestial por Estados Unidos y El Baile de la Rosa. Ahí acabé el libro, porque realmente la historia de Isabel Pantoja todavía no tiene un final. Creo que va a contar muchísimos capítulos más, tanto personales como artísticos. Pero tenía que darle fin en un momento y se lo di ahí. Ahora, además, coincide con el 50 aniversario de su carrera.

Parece que Isabel Pantoja siempre está de actualidad. Por una razón u otra se habla de ella.

Desde hace 40 o 50 años es una máquina de crear titulares. Pero no es que las noticias las cree ella. Las noticias se crean alrededor de ella. Es un personaje que de no haber existido habría que crearlo, porque para nosotros, los que manejamos la prensa, sobre todo del corazón, es imprescindible. Ha eclipsado a Isabel Preysler, por ejemplo. El personaje en sí ha eclipsado a otros muchos personajes. No existen más personajes que puedan estar en una portada todas las semanas. La Pantoja sí.

¿Qué relación ha tenido con ella?

La conocí después de morir Paquirri. Tuve la posibilidad de acercarme a ella a través del periodista Hugo Ferrer, que llevaba la comunicación de una discográfica. Cada vez que la Pantoja viajaba o se movía, me invitaba y yo la entrevistaba. La última que le hice fue en las navidades de 2002. Estaba en su casa de La Moraleja. Allí estaban Doña Ana, que no la vi pero se le escuchaba jugar una partida en la cocina. Supongo que con Diego Gómez y la niña, de cinco o seis años, caprichosa, tirándose por el suelo y en el regazo de mamá hasta que ella le dijo: 'Isa, ahora tengo que hacer fotos'. Entonces llamó a Diego y él súper cariñoso se la llevó y se unieron a ese grupo de gente que estaba en la cocina jugando una partida. Ese día Isabel se mostró la más cercana del mundo.

¿Cómo es en las distancias cortas?

Me parece una mujer encantadora. Te mira directamente a los ojos cuando te dice algo y es muy enfática cuando habla. Siente cada palabra, le pone intención a cada palabra que dice. A mí no me parece mala gente. Ha cometido errores, por supuesto, errores gravísimos. No es perfecta. Sí nos creemos todo lo que se dice y luego al final, la realidad no es tal cual. Yo creo que se va a cabrear con algunos momentos y con otros dirá, 'pues aquí tiene razón'

Es una biografía no autorizada. ¿Ella está al tanto?

Creo que no. Aunque le escribí a Agustín diciéndole me he atrevido a escribir las biografía no autorizada de su hermana y que me gustaría hacérsela llegar, me respondió con el silencio. Por tanto, no tengo constancia.

Portada del libro escrito por María José Lorenzo.

Al contar su historia desde el principio, comienza con su infancia y adolescencia. ¿La muerte de su padre marcó un antes y un después en su historia?

Yo empiezo el libro con sus padres, Doña Ana y Juan Pantoja. Después ella va creciendo, se convierte en artista y a los 18 años murió su padre. Fue una niña mimada, dentro de que era una artista. Mimada por su primo Chiquetete, por la mujer de éste, Amparo... Y bueno, es que la niña era artista y lo ha demostrado. A los 18 años hay un antes y un después. El dolor se masca. Había un niño más pequeño que ella, que era su hermano Agustín. Había una madre destrozada porque se quedaba sin su marido. Y ella en ese momento adoptó el papel que llevó durante toda su vida: responsabilizarse de alguna manera de la familia.

Y 10 años después, tuvo que enfrentarse otra vez al dolor de la muerte con el fallecimiento de Paquirri.

Isabel Pantoja tiene todos los argumentos para escribir una novela que podía haber sido ficción. Después de tener un novio, Paquirri, que era el hombre más guapo del mundo... Torero, recién divorciado... Tenía candidatas a morir. Y de golpe ella se lo lleva, protagonizando una historia de amor impresionante. Hubo amor, ella quedó embarazada, se plantean que van a dejar los toros y la música, y de golpe tiene un niño y con siete meses ese gran amor se muere. Si nos situamos en los 28 años de cualquier persona que se queda viuda con un bebé de siete meses y con el drama que significaba morir en una plaza de toros con unas imágenes bestiales, escuchando todos los días en las noticias la muerte de Paquirri durante años y años...

¿Le sigue doliendo la muerte de Paquirri?

Sí. No tuvo tiempo de curarse. Yo creo que ella se quedó traumatizada para siempre. Pero tuvo que aprender a convivir con esa falta y ese trauma. Yo juraría y apostaría que Isabel Pantoja el día que fallezca, lo que va a pedir es reposar al lado de Paquirri, en Cementerio de San Fernando, en Sevilla, que es su tierra y al lado de su gran amor.

Paquirri fue su gran amor. Pero ¿cómo define a sus otras parejas, Diego Gómez y Julián Muñoz?

Tuvo primero un escarceo amoroso que no prospero, no sé por qué, con José Coronado. Aunque ninguno lo ha confirmado. Pero Paola Dominguín sí, indicando que por culpa de Isabel Pantoja rompió con el actor. Yo creo que fue uno de sus amores más importantes, pero imposible, porque no tenemos que olvidarnos que Isabel viene de una cultura gitana. Isabel fue virgen al matrimonio. Analizando todo esto, quizás podemos comprender algunas cosas que se están hablando últimamente. Diego fue ese apoyo paternal. Un señor tan alto, jugador de baloncesto, empresario... Porque por dinero no. Diego tenía siempre un buen consejo. La serenidad, porque es muy pausado hablando. Y le daba esa seguridad que le faltaba. Y después llegó el torbellino, Julián Muñoz. Y fue lo peor que le ha pasado en su vida.

¿Pensó que por ser Isabel Pantoja se iba a librar de la cárcel?

No, ella confiaba en su inocencia, no por ser Isabel Pantoja. Se justificó y demostró que tenía dinero en su casa... Pero todos los artistas en aquella época tenían dinero negro en sus casas. Ella nunca consideró que era culpable de nada. Confiaba en que iba a ser libre porque no era consciente de que estaba haciendo nada malo.

María José Lorenzo, autora de 'Isabel Pantoja, sigo siendo esa'. Cedida a EL ESPAÑOL

Tras salir de la cárcel, su regreso a los escenarios fue en Chile. ¿Se ha sentido menos juzgada en Latinoamérica?

En América adoran a sus ídolos. En Latinoamérica, Isabel Pantoja puede hacer lo que quiera con su vida. Lo que quieren es ver al artista en el escenario y que les cante, que les emocione. E Isabel Pantoja si algo hace con su gente es emocionar. En España se le juzgó de todas las maneras. En los juzgados y en los platós de televisión. Todos hemos colaborado a juzgarla. No le perdonamos que viviese tan bien y que sacase la soberbia a relucir.

Ahora se le juzga por su rol de madre. Su hija, Isa Pantoja, ha concedido varias entrevistas en las que relata vivencias familiares desgarradoras. ¿Usted tiene conocimiento de ello?

A mí me parece terrible lo que está pasando, por Isa P, porque algún día se va a arrepentir. Creo que se está equivocando porque todas esas cosas tendría que hablárselas a su madre y lo que está haciendo es evitando... Cómo Isabel Pantoja va a recibir a su niña en su casa, por mucho que le adore, si sabe que luego va a ir a contarlo. Porque la forma de vivir de Isa P es televisión. Es una niña monísima, que está estudiando, que se ha preparado, que parece que domina muy bien la palabra... Hoy le toca a Isa ser la víctima. Mañana le va a tocar a Isabel Pantoja, porque esto es cíclico. Hoy a Isabel la odiamos, pero mañana la queremos. No hay que olvidarse que Isabel Pantoja pasó de ser tétrica y siniestra a ser recibida Mila Ximénez, de rodillas en un pasillo de Telecinco haciéndole una reverencia. Por eso yo trato de hacer un análisis sobre su situación desde la objetividad. Entonces hay cosas que no me cuadran. Si es mala, es mala siempre.

Hoy son sus dos hijos los que la catalogan de mala.

Isa P era una niña muy dócil e inteligente, que asimilaba muy bien los estudios, algo que ella quería que hiciera. A Isabel le molestó muchísimo que su hija tuviese relaciones con 16 años, algo que estamos dando como válido ahora. Para una madre que una niña con 16 años tenga relaciones con chicos, rechina un poco. Pero si además con 17 te quedas embarazada, cuando eres todavía una niña y tienes un proyecto de vida... Yo trato de hacer un análisis frío sobre esta situación. A mí esa niña me da mucho miedo y mucha pena a la vez... Es que es todo muy mediático, muy folclórico. Para escribir una novela es ideal. Lo que pasa es que yo no me centro tanto en Isa P. Lógicamente tengo que hablarlo y cuento el proceso de la adopción. Pero después no entro a valorar si la relación es buena o mala.

Pero ¿cree que se producirá algún acercamiento entre Isabel Pantoja, Isa P y Kiko Rivera?

Va a depender de ellos más que de ella. Yo creo que ella está rumiando su pena porque tiene que estar muy triste. No estarán dejándola ver estas barbaridades. Isabel Pantoja desde hace mucho tiempo huye de estos programas. Creo que sus hijos tienen mucho que demostrar. Tienen que demostrar que la quieren. Tiene que haber una correspondencia recíproca. En este caso le están dando y no creo que ella perdone a no ser que ellos se lo ganen. Espero que se reconcilien.

También ha sido tensa la relación con Francisco y Cayetano Rivera.

En el corazón de Paquirri no existía Carmina y para Isabel no existía Carmina. Existían dos niños de una relación que tenía su marido. Por lo que sé, en aquellas reuniones familiares los niños estaban integrados en la familia e Isabel les cogió cariño. Hasta que empezó la guerra por una herencia maldita. Paquirri le dejó a su hermana, a su hermano, al otro hermano, a su padre, a sus hijos del primer matrimonio, a su hijo del segundo matrimonio, a la que era su mujer en ese momento. Le dejó a todo el mundo y lo dejó muy claro. Y resulta que de golpe se convierte en una herencia maldita. Y es muy triste porque hay que respetar la voluntad de los muertos.

Isabel Pantoja con sus dos hijos en la gala de 'Supervivientes' 2019. Gtres

¿Cómo resumiría la vida de Isabel Pantoja?

Es una vida trágica, con más tristezas que alegrías. Lo más triste que le está pasando es que ella adoptó una niña con muchísima ilusión, que se convirtió en el centro de su vida. Y al cabo de los años esa niña le está dando por todos los lados. Pero es más, hasta el punto que se la está cargando como nadie ha hecho nunca, se está cargando la imagen de la única figura de la canción que tenemos en España ahora mismo. No es consciente. Yo creo que no está bien... Y en eso de Kiko, de pegar una bofetada a una hermana, jamás. Y si hizo lo de la manguera, bueno, me parece terrible porque es muy humillante y no debería de haberlo hecho nunca tampoco, pero que al final la culpable de todo esto es Isabel Pantoja, ¿no?

¿Cómo está a día de hoy? Al margen de la ruptura con sus hijos, se habla de baches de salud y deudas.

A nivel profesional está bien. A nivel económico no le falta para comer. Parece que hablamos de una señora que nunca da un palo al agua. Isabel Pantoja lleva en los escenarios desde los siete años. Solo paró cuando murió Paquirri. Ahí volvió a resurgir como el Ave Fénix, con un reportaje maravilloso pagado por ¡HOLA!, 25 millones de pesetas... Y como a todos los artistas, se caen los conciertos. Pero tiene un futuro menos inquieto que otros artistas.

¿Le ha venido bien mudarse a Madrid?

Creo que Isabel Pantoja acabará volviendo a Cantora. Mi instinto me dice que esto es un tránsito y volverá. Es su refugio, donde estuvo su madre, donde está su vida, sus recuerdos.