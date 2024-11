El gran evento familiar que reunirá a Fabiola Martínez y Bertín Osborne: el motivo y el protagonismo de su hijo Kike

Fabiola Martínez (51 años) es una mujer tan discreta como trabajadora e independiente. Nada dada a los escándalos. Ha demostrado, a lo largo de tantos años de exposición pública como mujer -hoy, ex- de una figura tan destacada en la sociedad española como Bertín Osborne (69), que huye del conflicto y la controversia.

Lo pasó mal a principios del año 2021, cuando se anunció su separación del cantante. Sorteó como pudo la marejada informativa, porque entendió el revuelo y la repercusión. Tras la intensidad informativa, llegó la calma. Y Fabiola empezó de cero, estrenó otra vida y un nuevo tsunami trató de salpicarla: la paternidad de Bertín junto a Gabriela Guillén (32).

"Realmente no es mi tema y no quiero hablar. No lo valoré, simplemente agradecí que me lo comunicara con antelación a que saliera en los medios", ha sido una de las pocas ocasiones en que Martínez ha alzado la voz. Huyó de las preguntas y también ha roto contratos televisivos para no ser interpelada por su vida privada y familiar. Hoy, Fabiola vive tranquila.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne junto a su hijo Kike, en una imagen de archivo.

Según explica a EL ESPAÑOL una persona que bien la conoce, su trabajo le llena, como madre está feliz y, en el plano amoroso, ningún hombre aparece en su horizonte. Como se aseveró hace tiempo, Fabiola se deja querer y está "disfrutona", como la describe un buen amigo. Con Bertín la relación es buena y fluida.

No son amigos, aclara quien lo sabe, pero su vínculo siempre será sólido por el bienestar de sus hijos en común, Kike (17) y Carlos (15). En lo que respecta a los pequeños, Fabiola y Bertín siempre se han puesto de acuerdo. En estos años separados física y legalmente, la venezolana siempre ha resaltado el papel de padre del cantante.

Este mes de noviembre, su hijo menor, Carlitos, cumple 16 años. Pero el gran acontecimiento familiar llegará en enero de 2025, cuando Kike, el primogénito de Fabiola y Bertín, alcance los 18 años, su mayoría de edad. Será, qué duda cabe, un magno festejo. Pero, antes de que ese momento acontezca, la familia Ortiz Martínez se reunirá en un evento público.

En concreto, en la inauguración de la Fundación Kike Osborne. Cabe recordar que la fundación que siempre ha llevado el nombre del cantante de rancheras llevaba meses detrás del objetivo de cambiar su identidad. Así lo contó la propia Fabiola hace un año, en diciembre de 2023, durante la presentación de los Premios Dona2, que fundó ella misma en colaboración con la Fundación Bertín Osborne.

Fabiola Martínez junto a su hijo Kike, en una imagen compartida en Instagram. Redes sociales

"Creemos que es el momento de que forme parte de esto de verdad. Hasta ahora ha sido la inspiración, el empuje y la fuerza. (...) Es algo que se ha creado inspirado en Kike, pero que está destinado a las familias. A las que ayudamos, que son muchísimas. Hay cuatro millones de familias en España que tienen a su cargo a personas con discapacidad", arguyó entonces la empresaria a este diario.

A efectos burocráticos, explica quien lo sabe, la fundación ya recibe el nombre de Kike Osborne, pero no será hasta el próximo 28 de noviembre cuando se oficialice ese cambio. Se hará a través de un evento público en Madrid, que promete reunir no sólo a los principales medios de comunicación del país, también a casi toda la familia.

Una estampa de unión y solidez. De acuerdo a lo que se traslada a este periódico, estarán todos. Fabiola y Bertín, en el que será su reencuentro a nivel público -en 2023, en los citados premios encabezados por ella él fue la gran ausencia-; sus dos vástagos, Kike y Carlos; y las hijas de Bertín, Alejandra (45), Eugenia (38) y Claudia (34). "Todas han dado el ok", se desliza.

En otro orden de cosas, Fabiola se encuentra en una boyante etapa profesional, cargada de proyectos. "Sigo trabajando en la comunicación y el 12 de noviembre voy a dar mi primera conferencia en Valencia. Será de mi experiencia personal de superación y crecimiento para la convocatoria de la fundación Lo que de verdad importa y me hace especial ilusión", le contó, hace unos días, a Beatriz Cortázar.

Amén de esto, Martínez está escribiendo una suerte de libro con tintes autobiográficos, estudia lanzar su propio pódcast y hasta está en proceso de lanzar su propia línea de ropa.

La lucha de Fabiola y Bertín

Norberto Enrique -su nombre de pila y el mismo que el de su padre- nació el 31 de enero de 2007, de forma prematura y sufre una lesión cerebral que le impide crecer con normalidad. Estos casi 18 años no han sido fáciles, qué duda cabe. Así lo han verbalizado Bertín y Fabiola en diferentes ocasiones.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne, en un evento público en Madrid, en 2022. Gtres

No obstante, Kike, gracias a su entereza y de la mano de sus padres, que se han volcado en su cuidado y desarrollo, ha superado todos sus baches de salud. "Nos dijeron que no vería, ni hablaría ni andaría... Ahora los médicos están asombrados con su evolución", declaró Osborne en una entrevista, confirmando que tanto él como Fabiola están orgullosos de los grandes pasos que ha dado su primer hijo en común.

Ahora, según explicó la venezolana el pasado diciembre en el pódcast de Pilar Vidal, Drama Queen, "le están enseñando otro tipo de comunicación. La tecnología ha avanzado y hay muchas formas".

En aquella conversación, Fabiola Martínez también confesó que, como cualquier joven de su edad, a Kike le está cambiando la voz y, en cuanto a su personalidad, está "más rebelde y reivindicativo". Una actitud que la venezolana sabe sobrellevar muy bien y de la que incluso se muestra feliz: "Le están enseñando autonomía. Está en un momento tan adolescente que no se quiere duchar. Antes era más dócil. Ahora, no. Está reivindicándose".

Hace un tiempo, en conversación con este periódico, Fabiola Martínez hablaba con total naturalidad del paso de niño a adolescente que experimentaba su primogénito: "Ya fisiológicamente va sintiendo cosas y se va explorando... Cuando ve a una chica que le gusta se le nota un montón, se pone rojo, más tímido, se tapa la cara...".