Lorena Gómez nos desvela que se ha casado con René Ramos tras 5 años: "Fue hace un tiempo. Nos falta hacer la celebración"

Lorena Gómez (38 años) está viviendo un excelso período tanto a nivel personal como profesional. Cuando EL ESPAÑOL se da cita con ella en la céntrica calle Fuencarral, de Madrid, lo primero que se percibe nada más saludarla es algo difícil de disimular, se tiene o no se tiene: la serenidad. Y Lorena, pese a todo, vive un momento de sosiego.

Así, a bote pronto, la vida le sonríe. Como madre, está colmada de amor. También a nivel sentimental -a este medio desvela Gómez que sí: se ha casado ya con su razón de amor, René Ramos (46)-. En otro renglón, el trabajo no puede irle mejor, el pasado 18 de octubre lanzó al mercado un nuevo single, Si tú supieras.

Un sencillo que habla de la batalla por alcanzar los sueños, de lo que le costó llegar y mantenerse. De la figura clave de sus padres, de su hijo, de René Ramos... La entrevista de la artista con este diario comienza, como no podía ser de otro modo, hablando de Valencia y de los estragos de la DANA.

Lorena Gómez, posando este pasado martes, día 5, en las calles de Madrid. Gtres

Antes de hablar de su trabajo artístico, ¿cómo vive la tragedia de Valencia? ¿Tiene algún familiar cercano afectado?

Tengo muchos amigos. Tengo familia en Alicante y Castellón. Están yendo a ayudar a allí. Por lo menos estoy tranquila de que estén todos bien, sanos y salvos. Da igual: aunque no tengas familia allí, es horroroso. Tengo compañeros de Operación Triunfo allí también y es horrible.

Ahora lo importante es encontrar a la gente que sigue desaparecida...

Lo más bonito de todo, que ha salido de este drama, es la unión. La unión que se está teniendo -mira, tengo los pelos de punta- aquí en España. Ha sido brutal, maravilloso. La gente se ha unido. No se lo ha pensado. Para ayudar. Y aquí estamos, aquí estoy. Para ayudar en todo, conciertos benéficos... Yo ya me he encargado de enviar todo lo que tenía que enviar.

¿Iría a Valencia?

Quiero ir, por supuesto. Iré. Sé que es verdad que dicen que está todo un poco saturado, pero sí me gustaría ir para poner mi granito de arena. Cuando mi niño no tenga cole, igual me escapo con mi chico.

Cambiando de tercio, hablemos de trabajo. Cuente qué es su nuevo single, Si tú supieras...

Si tú supieras es un análisis, en fotos, en momentos, en vídeos. Todo lo que yo he vivido desde que era pequeña y me subí a un escenario cantando. Cuando mi madre me hacía los vestidos y mi padre me llevaba a los concursos. Las noches de ellos sin dormir, cuando me llevaban a clases de canto. Lo difícil que ha sido llegar a este mundo y, sobre todo, lo complicado de mantenerse. Es un poco ser realista del momento que vivimos, ser consecuente con lo tuyo.

Lorena Gómez, en una fotografía tomada este pasado 5 de noviembre. Gtres

Es un poco una canción que dice y reivindica que de cara a la galería no siempre hay que estar bien. Que si estás triste, tienes que permitirte estar triste. Esta canción, por ejemplo, empieza diciendo 'Me dicen, ponte bien para la foto, pero algo en mí se ha roto. Y no lo sé arreglar'. A veces tú no puedes, no eres una superwoman.

No siempre se puede. Puede que no siempre se deba...

Ser valiente no es sólo poder. Tú quieres ser valiente, pero a veces no puedes. Te lo tienes que permitir. No pasa nada: cero aparentar. Sin filtros, sin prejuicios, sin nada. Sal del problema a tu tiempo y con ayuda. Esta canción es para todas las relaciones: sentimentales, familiares, de enfermedad... La estrené el Día Internacional del Cáncer, para todas las mujeres.

El cáncer, terrible enfermedad que usted conoce.

La he vivido por mi madre, por un hijo de mis primos, con dos añitos... Otra tía mía, otro tío. ¡Y yo pensaba que nunca me iba a tocar! Y te toca.

¿En qué momento vital se encuentra Lorena Gómez?

Me ha costado mucho encontrar la paz que tengo en este momento. Después de todo, la pandemia, lo de mi madre... mi hijo me ha dado mucha fuerza. Y me ha hecho cambiar mis prioridades en absoluto. Antes los problemas los veía grandes, se me hacían un mundo. Y ahora relativizo, estoy más tranquila. Intento poner solución a todos los problemas. Por supuesto, continúo con mi terapia, que es vital.

Todos deberíamos ir.

Invito a todo el mundo a que lo haga. Hacer terapia no es estar mal de la cabeza. No. Hay que curarse los traumas que se te quedan ahí. Igual que entrenas el músculo, hay que entrenar el cerebro.

En el vídeo de Si tú supieras sale toda tu familia, incluido su pareja, René.

Sí, claro. Está abrazando a mi niño. Está toda mi familia, mi familia más cercana. Marido, hijo, padres, y hermanas. Si tuviera que poner a todos, ¡son muchos!

Lorena Gómez, muy sonriente paseando por la calle Fuencarral de Madrid. Gtres

A nivel de conciertos, ¿qué tiene programado?

Estamos ahora justo preparando la gira para el año que viene. El año pasado salió el disco, y ese disco tiene que sonar, hay que dejar pasar tiempo. No queríamos hacer gira extensa. Hicimos cuatro puntos muy diferentes, pero ahora sí estamos preparando una gira. Me gustaría hacer una de acústicos primero. Y luego una de verano. Estamos preparando un show guay para que la gente lo disfrute.

La última vez que habló para EL ESPAÑOL contó que su hijo René tocaba instrumentos, ¿cómo lo lleva?

Ahora me dice que quiere ser trompetista y bailarín. Ahora está cambiando. El otro día estuvo en una academia de baile. Y nada, le encanta bailar. Me encanta eso, prefiero tener un hijo así: que le gusta descubrir el mundo y la vida. Es como yo: no se pierde nada. Es un niño muy feliz, a pesar de cómo fueron las circunstancias de cómo lo tuve. Mi madre estaba muy mal. Tuve mucho miedo, me decía: 'No sé si él va a tener esa tristeza que yo tengo dentro'.

Qué duro.

Estaba muy preocupada. Los últimos meses de embarazo fueron duros, porque quería que mi hijo estuviera feliz. Y sí: no puede ser más feliz. Se levanta feliz, está todo el día sonriendo.

A su madre, ¿le dio tiempo a conocer a su nieto?

Bueno, se le llevé a la camita del hospital. Mi madre estaba ya muy malita. Pero, bueno, lo conoció. Me alegro de que mi hijo viniera en ese momento, porque si no lo hubiera hecho, no sé qué hubiera sido de mí. Han pasado años y duele igual. Puedes aprender a vivir con el dolor, pero duele igual. Muchísimo. Veo a mi hijo... y sé que le hubiera encantado estar con su abuela.

¿René y usted planean ampliar la familia?

Sí, por supuesto. Un hijo siempre es bienvenido. Ahora, quizá, no es el momento, porque estamos más centrados en lo profesional. Es un tema que hemos hablado, y por qué no. Yo no tengo ningún problema en volver a tener hijos y darle a René un hermano. Todavía soy joven.

Usted y René siempre han lidiado, además, con el tema boda.

Estamos casados. Claro, hombre. No hemos hecho ninguna fiesta o celebración, pero, claro. Hace tiempo que nos casamos, tenemos pendiente la celebración. La fiesta ya la haremos.

¿Cuál es el secreto de la felicidad en un matrimonio?

Yo creo que el secreto es dejar ser. La comunicación también es importante. Y sentirse libre, para poder hacer y tomar decisiones sin tener miedo a que el otro te corte las alas en ese sentido. Al final, la confianza, el apoyarse. Yo apoyo mucho y él me apoya mucho. Tenemos lo más grande, además: nuestro hijo. Nos queremos mucho. Ése es el ejemplo que le damos a nuestro hijo.

Pregunta obligada, ¿cómo está su relación con Pilar Rubio?

Prefiero no contestar. No es una cosa que sea muy relevante. Al final, aquí estamos para hablar de música y de Valencia, que no se nos puede olvidar. Valencia, tenemos que estar con Valencia.

Hablando de Valencia, ¿qué le pareció el papel de los Reyes en Paiporta?

¿Sabes qué pasa? Que considero que tengo que aprender tanto de política... Mi política, parta mí, es la música. No quiero opinar de esas cosas, porque no sabría muy bien qué es mejor o peor. Por supuesto, lo que esté bien hecho o mal hecho siempre hay que defenderlo. Ahora, lo importante es el pueblo.

Más allá de la música, ¿qué proyectos le gustaría hacer?

Me encantaría seguir en la tele. Tengo una cosa de interpretación, muy guay, que estrenamos el año que viene, que será en Gran Vía. Será muy bonito. Haré de actriz, y cantaré también. Es un reto grandísimo. Tengo muchas ganas de que empiece. Estoy en el escenario sola, con mi piano. Será brutal. Luego, también pongo la voz en una película de animación que veréis todos en diciembre.