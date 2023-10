Lorena Gómez: "Iría a Eurovisión si me dicen que voy a dedo. Me da un poco de respeto volver a ser juzgada"

Lorena Gómez (37 años) está feliz y de enhorabuena. Este viernes, 27 de octubre, lanza su nuevo disco, Me vuelvo a la vida. Es el tercero de su vasta y exitosa carrera, pero ella lo siente el primero; el más maduro, el más especial y el que aúna con más autenticidad su esencia y pureza. Porque Lorena, ganadora de Operación Triunfo 5, se desnuda como nunca.

Todo lo que es, lo expone. Plasma sus vivencias, sus fracasos y éxitos, sus resbalones sentimentales: cómo en un momento dado de su vida ha caído para volver a ponerse en pie. La mujer de René Ramos (45) es, ante todo, una trabajadora incansable que desde los nueve años se dedica a su pasión: la música.

Dice que siempre trazó una línea honesta con los medios de comunicación, quienes se empeñan, de cuando en cuando, en vincularla a sus cuñados, Sergio Ramos (37) y Pilar Rubio (45). Sabe, asume y respeta el trabajo de los profesionales de la crónica social y ella se muestra directa y natural: es su familia y se siente orgullosa de ella.

Lorena Gómez posando en una imagen de estudio, facilitada a EL ESPAÑOL. Raúl Photo

EL ESPAÑOL charla con Lorena Gómez en el mejor momento de su vida, profesional y personal. Habla de su lado más desconocido e íntimo; de su infancia, de su titánica lucha por ganarse un hueco en la industrial musical. Al hablar de su hijo, René (3), le sale el orgullo de madre.

Este viernes, 27 de octubre, es un gran día: se publica su tercer disco.

Sí, para mí es un primer disco. Porque es el más mío, el más personal. Son canciones propias y vivencias propias. Lo que yo hice cuando salí de la academia de OT fueron dos discos un poco así rápidos, de bandas sonoras y de versiones. Sí es verdad que el primero, y luego el segundo, fue muy bien. Los dos fueron discos de oro, pero no eran mis discos, no era yo.

Se suele decir que el último siempre es el más maduro.

Sí, este para mí es mi primer disco. Aquello fueron grabaciones.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este disco?

Desde aquellos dos primeros, no había vuelto a sacar ningún disco más. Había sacado singles. Ahora estoy probándose, experimentando los estilos que me gustan. Siempre he estado en el pop, nunca me he ido de ahí. Me faltaba un poco mirar hacia adentro y juntarme con productores. Fueron sacando capas y desvelaron a esta Lorena, la más de verdad. La pura esencia de mí.

¿De dónde bebe una artista para coger inspiración?

En esta vida uno pasa por todas las etapas. Hay canciones que son más recientes y otras que fueron escritas hace años. Vivencias que incluso te cuenta la gente, que te cuentan y te quedas alucinada y dices 'jolín, con esto puedo hacer una canción'. Es como quien escribe un libro... Este disco es el libro de mi vida, de mi entorno, de todos los que han estado a mi alrededor.

Ganas tú es una versión en la que se canta al desamor, a una mujer que está superando una ruptura...

Sí, habla del desamor, de dejarlo, del 'ok, ganas tú. Ya estoy cansada de luchar', el 'me da igual que ganes tú, pero yo quiero ser libre. Quiero disfrutar de la vida y contigo no lo estoy haciendo'. Y hay muchas personas que por miedo, o por comodidad o rutina, no se atreven a dejarlo y no saben que es lo mejor para ti, que cuando lo dejas es una liberación. Es una vuelta, a volver a la vida.

¿En este disco hay vivencias suyas?

Todo. Las 12 canciones, de alguna manera u otra, son mi vida. Canciones de mi familia, de mi trabajo. De cómo yo me siento, de empoderamiento. Hay de todo un poco. Yo hablo de mi vida en un disco. No soy de sentarme en un plató de televisión a hablar de mi vida. La gente me conoce por mis canciones.

¿De qué canción se siente especialmente orgullosa?

Es como eso de 'con qué hijo te quedas'. Con la que empezó todo fue Me vuelvo a la vida. Esa canción siempre la voy a recordar como una vuelta a empezar. Venía de una época muy dura, de unos años difíciles por la pandemia y por la muerte de mi madre también. Ha sido un renacer y esa canción me ayudó.

¿Cómo compagina su parte artística con la familiar? ¿Lleva bien la conciliación?

No es difícil cuando tienes ayuda. Cuando tienes familia, como es mi caso, que me ayuda... Mi chico también, cuando puede, siempre está, a pesar de que su trabajo le hace viajar mucho. Muchas veces me llevo al niño conmigo. Es fácil porque yo lo veo feliz a mi hijo, y como estoy haciendo lo que quiero y él me ve feliz, siempre es fácil.

Es importante sentirse a gusto en el trabajo...

Siempre ha sido así para mí. Hay veces que, jolín, cuesta más conciliar, despedirse de mi hijo, que es muy pequeñito. Pero él lo tiene súper asumido. Él sabe que cuando mamá se está maquillando es porque sabe que se va a cantar y a trabajar y luego vuelve. Él presume de mis canciones en el cole. Él canta mis canciones, su profe me dice siempre que llega con mucha alegría.

Su hijo toca instrumentos, ¿no?

Él toca la batería y ahora le hemos apuntado a piano. No es que yo quiera que mi hijo sea artista, pero como me hubiera gustado que mis padres me hubieran apuntado a baile... Le encanta la batería más que el piano.

¿Qué recuerdos le quedan de Operación Triunfo? En una balanza, ¿más buenos que malos?

Muchos, muchísimos. Pesa más lo bueno, porque Operación Triunfo me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy. Al final son muchos años, muchas vivencias y mucha lucha, porque entrar ahí y ganarlo no te garantiza el éxito. Salí de allí con una mano delante y otra detrás. No me refiero a lo económico, te hablo de una desnudez.

Lorena Gómez mirando a cámara, durante la sesión fotográfica, ataviada con traje blanco. Raúl Photo

¿Es importante que a un artista lo lleven bien? Ponerse en buenas manos en cuanto a representantes...

Es curioso porque no se debería decir eso de 'te llevan bien'. Es más bien 'te llevas bien'. A ti misma. Una persona tiene que ser dueña de todo. Soy yo la dueña y la imagen de mi trabajo. El error es delegar siempre en otras personas. Te pueden ayudar y echarte una mano, pero nunca debes dejar tu carrera en manos de nadie. Tu carrera la diriges tú, aunque tengas ayuda. Quiero saberlo todo de mi carrera, lo bueno y lo malo. He aprendido a eso. Yo me fío cien por cien de mi equipo, pero la última decisión la tomo yo.

¿Mantiene contacto con sus compañeros de edición de OT?

Sí, de hecho tenemos un grupo y nos contamos las cositas, cuando tenemos conciertos aquí o fuera. Siempre nos hablamos. La relación está, pero cada uno tiene su vida. Algunos ya no se dedican a la música, otros trabajan de profesores... Cada uno elige su camino.

"Voy a terapia desde hace años"

En breve sale la candidatura para Eurovisión. ¿A usted le gustaría ir?

Yo siempre lo digo, y no quiero que suene mal, porque me considero una persona con los pies en el suelo. Soy muy terrenal y vengo de una familia muy humilde. Pero si a mí mañana me viene la organización de Eurovisión y me dice 'Lorena, vas tú. Vas a dedo'. Así sí voy. Lo que me da un poco de respeto es volver a ser juzgada. Lo fui en su momento y volver a eso de 'si cantas bien o cantas mal'... Yo lo pasé mal. No estaría preparada para un jurado y para las críticas. Yo no quiero que me juzguen ni juzgar.

¿Está usted a favor de que se utilicen los teléfonos en los conciertos y que luego lo cuelguen en redes?

Es una forma de hacerte ver. Los tiempos han cambiado. Antes nos costaba mucho más llegar a la gente. Ahora es súper fácil. Ahora, con las redes sociales, en un segundo estás en todos los sitios. De ti depende. Si te quieres dedicar a esto, estás expuesto a esto. Un concierto es libre, es como si estoy caminando por calle.

¿Se ha llegado a encontrar en su carrera con algo desagradable en las redes?

Me acuerdo una vez, cuando salí de OT. El montaje no podía estar peor hecho. Pegaron mi cara en una foto desnuda y se veía muchísimo. Ahora es un peligro con la Inteligencia Artificial. Nadie sabe si es verdad o mentira. Hay que tener, sobre todo, respeto. No hay que complicarle la vida a nadie.

Hablemos del fenómeno Íñigo Quintero. ¿Lo conoce?

Sí, estuvimos con él en Cadena 100. Lo conozco. Me pareció un niño que está flipando con todo lo que está viviendo. A mí me encanta que la gente que quiera dedicarse a esto tenga esa suerte. Ojalá nosotros hubiéramos tenido esas plataformas. Yo con 17 años no existía nada. Ni TikTok ni Instagram ni nada. ¡En 15 años la vida ha cambiado una barbaridad!

Las redes sociales tienen sus cosas malas y buenas...

De hecho, no se habla casi nada de la salud mental. Creo que las redes han perjudicado mucho a la juventud con los filtros. Han creado mucha inseguridad. Me ha pasado hasta a mí. Que haya redes, pero también terapia. Yo voy a terapia. Desde hace muchos años, sobre todo desde el tema que pasó con mi madre. Necesitamos una opinión neutral.

¿Conserva usted las amistades de siempre?

Sí, es mi ancla. Sigo conservando mis amistades de la guardería. Mi amiga Ana, desde que tengo tres años. María, Rosa... sí me gusta conservar eso. Es mi esencia y son mis raíces. El otro día, en una actuación, vi a un chico que era de mi pandilla de la playa y me puse a llorar. Me emocioné.

"Hace falta más sororidad entre mujeres"

Lorena, ¿a qué dedica su tiempo libre?

Lo dedico a leer, a componer o a estar con mi hijo.

¿Usted está harta de que le pregunten si va a ser madre de nuevo?

Vivimos en una sociedad en la que prima el morbo y el saber la intimidad de la persona... parece que es lo único que importa. Y hay otras cosas. Pero no voy a cambiar la sociedad yo. Hace falta mucha sororidad entre mujeres.

Lorena Gómez en una imagen de sus redes sociales.

No le gusta que se hable de su vida personal. ¿Cómo lleva que de vez en cuando se la vincule con Pilar Rubio en la prensa de crónica social? ¿Lo lleva mal?

Yo lo llevo bien porque es una realidad y una cosa que no se puede ocultar. Para mucha gente puede que ése sea el motivo principal de una entrevista, para mí pasa de largo porque es familia. Es como si te hablo de mi padre o de mi hermano. Es una cosa súper normal. Ellos son personajes conocidos y asumo que me van a preguntar, pero todos los que me conocen saben que llevo dedicándome a una música desde los nueve años. He tenido la suerte de encontrarme con una familia maravillosa que son ellos, son luchadores y muy trabajadores. Aprendo mucho de su espíritu de lucha.

¿Qué le queda por hacer? ¿Qué sueño tiene por ahí?

Siempre lo digo, yo cuando estudiaba, antes de OT, estaba a punto de empezar Educación Infantil Especial, que era para niños especiales. Llegué a hacer prácticas. Mi sueño, muy a corto plazo, es hacer academias de música, de musicoterapia para ellos. Al final, la música sana y no he visto aquí ninguna academia que se dedique a eso. Hacer actividades para hacerlos felices.

Qué buena labor.

Hay medicina, pero falta una actividad donde ellos estén viviendo la vida a su manera. La música es terapéutica para muchas cosas, como el alzhéimer. Mi abuela lo tuvo y recordaba cosas con la música. Ése sería mi sueño.

