José Luis 'El Turronero', obligado a pasar por quirófano: el revés de salud por el que cancela una fiesta solidaria muy especial

Todos los que conocen a José Luis López Fernández (61 años), conocido en los medios como 'El Turronero', descatan de él, amén de su perfil como empresario y tremenda solidaridad, su gran generosidad a la hora de organizar grandes festejos en los que se reúnen grandes amigos y conocidas personalidades de todo índole.

Las fiestas de José Luis siempre son recordadas y radiadas en los medios de comunicación. En la memoria de los que lo quieren siempre estará el magno festejo que organizó el 1 de julio de 2023, en Sevilla, con motivo de su 60º cumpleaños. También especialmente reseñable fue la Comunión de su nieta, el pasado mes de julio.

Una celebración que propició el encuentro -o reencuentro- de Álvaro Muñoz Escassi (51) y la actriz Hiba Abouk (38). En las últimas horas, José Luis 'El Turronero' se ha visto obligado a cancelar el que iba a ser su próximo gran evento: su tradicional fiesta solidaria, que cada año, en vísperas de Navidad, tiene lugar.

No obstante, un contratiempo de salud ha impedido que el empresario realice esta celebración, como marca su calendario cada año. José Luis, tal y como desliza Informalia, ha sufrido un bache de salud, un problema médico que lo ha obligado a cancelar, anular todo compromiso.

El andaluz ha tenido que pasar por quirófano para someterse a una pequeña intervención. Su estado no reviste ninguna gravedad y José Luis ya se recupera satisfactoriamente de este pequeño escollo. Eso sí, sus médicos le han aconsejado que reduzca todo estrés y que ponga en suspenso su intensa agenda.

Toca descansar y recuperarse, rodeado de su familia y amigos. La Fundación López-Madrigal, creada por José Luis López y su esposa, Carmen Mariscal, siempre organiza exquisitos eventos sociales en los que se reúnen aristócratas, políticos, artistas, personajes de la televisión, toreros e influencers en su querido pueblo, Ubrique.

Ahora, todo queda en un segundo plano. Lo prioritario es la salud. "El programa de becas y otros objetivos de la Fundación, siguen en pie, por supuesto", ha manifestado para el citado medio. "Tengo que aprender a decir no; a dejar de asistir a entregas de premios. Este mes he rechazado tres, ya tengo bastantes", ha agregado.

"Tengo que rebajar compromisos sociales, dedicar más tiempo a cuidarme y a estar con la familia. Ya lo estoy haciendo y me siento más fuerte, mejor. Sigo yendo a Madrid a trabajar, pero con más calma. Ver a los amigos de verdad, lo sigo haciendo, me da vida, pero hay que levantar el pie del acelerador", ha concluido. Siempre tan perfeccionista y detallista, José Luis no ha dudado en comunicar la suspensión de su emblemático almuerzo solidario en una suerte de escrito oficial.

Su comunicado

"Estimados y queridos amigos: con una gran tristeza y un enorme pesar, como Presidente de la Fundación López Mariscal, deseo comunicaros la cancelación del tradicional Almuerzo Solidario, en esta Navidad. Quiero que sepáis que este evento ha sido un pilar fundamental para mí y para mi familia y, que a lo largo de los 25 años que se lleva celebrando, en tan sólo una ocasión, me he visto obligado a suspenderlo, como consecuencia de la pandemia", recuerda José Luis.

"Ahora, la decisión de cancelar el almuerzo se debe a motivos de salud que me afectan y que, por prescripción médica, requieren de reposo y de una vida más tranquila y sosegada. (...) Una decisión que me lleva a aceptar que la salud debe prevalecer ante mi deseo de continuar con una tradición tan arraigada en mi esencia personal y en la de mi familia", ha puntualizado el Presidente de la Fundación López Mariscal.

Remacha su escrito: "Por último, mediante este comunicado, también os quiero agradecer el apoyo que me estáis mostrando. Gracias por todo y, sinceramente, deseo que sepáis que siempre conservaré, en mis recuerdos y en mi corazón, tantos buenos momentos compartidos con vosotros, en Navidad".

José Luis, hecho a sí mismo

José Luis López Fernández nació en 1963 en el municipio gaditano de Ubrique, como el pequeño de cuatro hermanos de una familia humilde. De niño comenzó a ayudar a sus padres, que eran feriantes y tenían un puesto de turrones, por lo que heredó de ahí su sobrenombre.

José Luis junto a su amiga Isabel Gemio, en un acto en Madrid, el pasado mes de febrero. Gtres

Ahora cuenta con diferentes negocios en Andalucía y en Madrid. Empezó en el sector inmobiliario, pero ahora ha diversificado sus inversiones hacia el negocio de las ITV, clínicas oncológicas o una fábrica de plásticos.

'El Turronero' es conocido por relacionarse con famosos. A la boda de su hija acudieron, por ejemplo, el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera (44), Bertín Osborne (69), Paz Padilla (55), la cantante Chenoa (49), Susanna Griso (55), Francisco Rivera (50) o Rafael Amargo (49), entre otros.

También es amigo de Mario Conde (76), Carlos Herrera (67), Ortega Cano (70), Isabel Gemio (63) o Josep Pedrerol (59). Sus buenas relaciones lo han convertido en uno de los empresarios más mediáticos de Andalucía.