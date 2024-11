Máximo Huerta localiza a su familia tras días incomunicado y desvela cómo se encuentra su madre, Clara: "No es consciente"

Han pasado ya cinco días y España continúa en estado de shock tras el histórico temporal que sacudió la Comunidad Valenciana y zonas de Castilla-La Mancha este pasado martes, 29 de octubre. Todavía son miles de personas que se encuentran completamente incomunicadas y también se cuentan por cientos los desaparecidos.

Son muchos los rostros conocidos que están relatando en primera persona cómo están viviendo toda esta situación y cómo lo pasaron en la trágica noche. Uno de ellos ha sido Máximo Huerta (53 años) que se encontraba de camino a Madrid para presentar su nuevo libro, Mi pequeña librería.

La llegada de la DANA truncó sus planes y fue uno de los afectados. La autovía A3 quedó completamente intransitable y, después de varias horas atrapado en su coche, el escritor consiguió llegar a su casa en Buñol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @maximohuerta

"Por fin me he puesto en contacto con mi familia, hemos estado incomunicados", escribía en su perfil de X (antiguo Twitter) este viernes, 1 de noviembre. Horas después, el también periodista entró en directo en La Ventana de Cadena Ser para relatar en primera persona su situación y pedir ayudar a los oyentes.

Aunque él reside en Buñol, toda su familia vive en Utiel: "Estábamos incomunicados, sin radio, sin teléfono, porque no había luz. Mi madre me preguntaba qué estaba pasando, pero no podía darle una respuesta. Estos tres días han sido desesperantes. No sabíamos nada de la familia, ni qué estaba pasando, ni la gravedad de la mañana siguiente. He podido hablar ya con mis primas, que han perdido los coches".

Tanto él como su madre, Clara Hernández, se encuentran sanos y salvos. "Está conmigo, es una afortunada, pero me imagino a todos los ancianos que pueden estar en un piso o que se han quedado solos". Cabe recordar que el también periodista es hijo único y desde hace un tiempo está volcado en el cuidado de su progenitora, cuya salud se ha visto afectada a causa de la demencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @maximohuerta

"Cuando tienes una enfermedad mental vives en un presente continuo, lo que has dicho hace 10 minutos lo olvidas, el presente continuo vuelve, y vuelve a preguntar lo mismo, por lo cual no llega a ser consciente de todo, de la tragedia", explica sobre cómo se encuentra su madre.

A su regreso a Buñol, Máximo Huerta aprovechó para pasear por su pueblo en compañía de su mascota, Doña Leo. A través de sus redes sociales quiso relatar lo que vio y cómo ha cambiado el pueblo tras la tragedia. "Hablaba con los vecinos, nos contábamos detalles y nos hacíamos preguntas entre amigos. Esta tarde he vuelto a dar una vuelta por el casco antiguo, las fotos que veis son de hace un rato. Parte del museo, antes iglesia, se ha venido abajo. El resto de vídeos son de los destrozos. No hay víctimas mortales en Buñol", comparte junto a una serie de publicaciones donde se puede ver cómo la DANA ha arrasado con todo.