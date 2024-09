Así ha sido la vuelta a redes de María José Campanario: habla por primera vez del "susto" que sufrió Jesulín de Ubrique

El pasado domingo, 8 de septiembre, Jesulín de Ubrique (50 años) vivió uno de los sustos más graves de su vida. Eran las tres y media de la madrugada cuando el torero se despertó con un extrañó dolor en la zona del tórax. A pesar de que no sabía de qué se podía tratar, decidió acudir rápidamente a un centro médico.

Lo que le ocurrió fue que sufrió un microinfarto. "Me han dicho que he hecho lo correcto y que no entienden con la fortaleza con la que he actuado. No me he visto en esta situación nunca. Me voy a poner en manos profesionales para que busquen el origen de esto", explicaba en Telecinco un día después del suceso.

Junto a él se encontró en todo momento su mujer, María José Campanario (45), ya que se encontraban disfrutando de unos días de descanso en Málaga. Aunque el también cantante sí que se ha dejado ver para tranquilizar a sus seguidores, nada se ha sabido de la odontóloga. Hasta ahora.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en una imagen de archivo. Gtres

María José Campanario ha reaparecido en su perfil de Instagram, donde acumula más de 65.000 seguidores para pronunciar sus primeras palabras sobre lo sucedido y que tuvo a la familia en vilo.

"Aún con el susto en el cuerpo, quiero daros las gracias por todos los mensajes y llamadas recibidas, incluso las que no he podido atender, preocupándoos por Jesús", comienza el comunicado que ha compartido a primera hora de este sábado, 14 de septiembre.

"Mi mayor agradecimiento a los médicos, enfermeros, auxiliares y demás que le atendieron. Gracias también a todos los medios de comunicación por cómo habéis tratado la noticia", ha querido agradecer María José Campanario después de uno de los días más complicados.

Comunicado emitido por María José Campanario. null

"De corazón, gracias. Ahora necesitamos descansar. Esperamos que lo entendáis. Carpe Diem", concluye el comunicado emitido y con el que pone fin a su silencio después de una semana.

A su llegada al Hospital Regional de Málaga, fue asistido por el servicio de urgencias. Permaneció hasta las 11 horas, tiempo en el que se sometió a todo tipo de pruebas precisas para comprobar que todo estaba bien. Afortunadamente, el dolor no llegó a más y pudo recibir el alta médica.

El entorno del torero confirmó a EL ESPAÑOL que el diestro lleva una vida muy sana: "Ni fuma ni bebe. Es un hombre muy sano. Ha sido deportista toda la vida y sigue haciendo deporte. No para de moverse. Es muy activo". Este "susto", tal y como lo califican sus familiares, llegó días después de la entrevista que protagonizó en Antena 3 y en la que apareció con su mujer y madre de sus hijos.