Cuenta atrás para conocer la sentencia de Daniel Sancho: quiénes lo acompañarán y la verdad del pago de Rodolfo

7 días. Una semana. Ese es el tiempo que queda para conocer la sentencia a la que tendrá que hacer frente -o no- Daniel Sancho (30 años) después del presunto asesinato de Edwin Arrieta en una isla de Tailandia. De aquel suceso ha pasado ya más de un año, pero será ahora cuando se conozca la resolución judicial después de meses de investigación.

Fue el 7 de agosto de 2023 cuando el hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho (49) ingresó en la cárcel tailandesa de la isla de Koh Samui de manera provisional a la espera de juicio, ya celebrado, y de obtener sentencia que se conocerá el próximo 29 de agosto. Todo ocurrió tan solo cinco días más tarde de cometer, presuntamente, el macabro crimen que acabó con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Desde entonces, la Justicia dictaminó prisión provisional para el chef español.

Hace unas semanas, EL ESPAÑOL se ponía en contacto con Carmen Balfagón, abogada de la familia Sancho y una de las personas que más de cerca ha seguido el caso de Daniel desde nuestro país. Ahora, cuando apenas queda una semana para conocer la resolución definitiva que decidirá el futuro del chef, este periódico ha vuelto a contactar con la criminóloga para conocer las últimas novedades al respecto.

Daniel Sancho en una imagen de archivo, tomada en Tailandia, prestando declaración. EFE

"Daniel está impaciente, pero no nervioso. Al final es una situación delicada y lo único que quiere él y toda su familia es conocer ya la resolución definitiva. Pero no es nervioso como se siente". Con estas palabras la abogada de la familia Sancho afirmaba a EL ESPAÑOL que el joven no siente nerviosismo ante la sentencia final del próximo 29 de agosto, pero sí impaciencia, pues de momento su futuro continúa con un enorme halo de incertidumbre.

En los últimos días, el entorno del cocinero se ha mostrado tranquilo debido a que la Fiscalía había tomado la decisión de no presentar informe final, lo cual llevaba a la defensa de Daniel a considerar esto como algo muy positivo de cara a conocer la decisión final del juez que instruye el caso.

Sin embargo, todo parece haberse truncado tras las nuevas informaciones. Y es que la revista Lecturas confesaba que había tenido acceso a dicho informe, donde se sostiene la idea de que Daniel Sancho habría viajado hasta Tailandia para terminar, presuntamente, con la vida del cirujano colombiano.

Daniel Sancho minutos antes de ingresar en prisión provisional en Koh Samui. EFE

Este informe se centra en el historial de viajes realizados tanto por Sancho como por Arrieta. Por lo que parece extraerse de él, el cirujano colombiano había optado por reservar un hotel con habitaciones que se comunican entre sí, mientras que Daniel se decantó por uno con habitaciones separadas, garaje propio y una distancia entre casas de más de cuatro metros.

Además de esto, la defensa del cirujano ha señalado que en el listado de productos que el hijo de Rodolfo Sancho adquirió en el supermercado no se encuentran alimentos como frutas o verduras y sí el arma del presunto delito. Un hecho que la defensa de Arrieta no pasa por alto, pues si su intención en el hotel era cocinar, la ausencia de ingredientes para ello lo complica.

Este mismo medio señalaba que solo serán dos personas los que podrán acompañar a Daniel Sancho en la Corte tailandesa, afirmando que tanto su padre, Rodolfo Sancho, como su madre, Silvia Bronchalo (49), estarían a su lado. Sin embargo, según cuenta Balfagón a EL ESPAÑOL, "la decisión aún no está tomada", y no se sabe quiénes estarán al lado del joven en uno de los momentos más cruciales de su vida, aunque bien es cierto que ambos dejarán a un lado sus diferencias y se desplazarán a Tailandia para acompañar a su vástago.

Rodolfo Sancho en una visita a Tailandia. Gtres

Si hay algo que ha copado titulares en los últimos días en relación con el ya conocido como 'Caso Sancho' ha sido la supuesta cantidad de dinero que Rodolfo Sancho habría desembolsado para liberar a su hijo de la cárcel. De hecho, según confirmaban fuentes cercanas a la prisión en la que se encuentra Sancho al medio Infobae, "Daniel le dice a la gente en la prisión que será libre, ya que su padre pagó una gran cantidad a alguien". Unas palabras que la abogada de la familia Sancho tacha de "absoluta barbaridad" y desmiente de forma tajante.

El juicio al hijo de Rodolfo Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta arrancó el pasado 9 de abril y se prolongó durante algo más de tres semanas hasta el 2 de mayo último. Todo el proceso se llevó a cabo a puerta cerrada. Además, en total han sido 12 sesiones y alrededor de 35 testigos y la defensa sólo ha contado con una decena, entre ellos su padre y su madre.

En cuanto a la parte económica, la solicitud también la ha hecho Metapon Suwancharen, abogado tailandés de la familia de Edwin Arrieta, y ya el 24 de abril confirmaba que pedirían un total de 768.000 euros al imputado como indemnización para los padres del cirujano colombiano.

El cirujano Edwin Arrieta en una fotografía perteneciente a sus redes sociales.

La familia Sancho insiste en que se trata de un homicidio imprudente y no de un crimen premeditado. Asimismo ha afirmado sentirse preparada para cualquier tipo de situación. "Rodolfo está cargado de optimismo. Se espera una sentencia lo más favorable posible, por lo menos que no sea la más grave, que sea lo más venidero", afirmaba hace unos días Rodrigo, tío de Daniel y hermano del popular actor de 'Al salir de clase' ante los micrófonos de Europa Press.