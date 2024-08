Así vivió Juan Carlos, sobrino de Norma Duval, sus últimos años: su papel de padre y el emotivo nombre de su hijo

"Hoy, tristemente, despedimos a mi sobrino Juan Carlos. Nos parte el corazón el pensar que ya no estarás entre nosotros. Nos dejas un bebé precioso igualito a ti, el mejor legado. Esperamos que hayas encontrado la paz eterna junto con tus padres. Tu familia te quiere y te querrá siempre", posteó, hace unas horas, una destrozada Norma Duval (68 años).

No hay consuelo para la vedette y su familia. Juan Carlos Rojas perdía la vida el pasado jueves, 15 de agosto, en su residencia de Boadilla del Monte, en Madrid. El primogénito de la desaparecida Carla Duval -fruto de la historia de amor de ésta con el empresario mexicano Rafael Rojas-, "ha decidido irse", en palabras de su propia tía Norma.

El joven llevaba años arrastrando una fuerte depresión. Cuenta ¡HOLA! que desde que falleció su madre, en octubre de 2010, su hijo mayor presentó un delicado estado de salud. Aquel fue un golpe durísimo que los vástagos de la querida actriz y modelo, que pereció víctima de un cáncer de útero.

Juan Carlos lo acusó especialmente y ahí comenzó un duro trance anímico con el que el sobrino de Norma convivió 14 años. Ahora, EL ESPAÑOL trata de descubrir cómo fueron los últimos años de Juan Carlos. Cuenta una fuente de total solvencia que, más allá de aquellos episodios depresivos, en el último tramo Juan Carlos estaba feliz y gozaba de serenidad.

El ser padre "le llenó de felicidad y estaba muy ilusionado" con esa bella etapa de paternidad. Nadie podía esperar, pues, este abrupto final. No solamente el nacimiento de su bebé provocó una gran alegría en Juan Carlos, su actual pareja, y madre de su hijo, le había dado una gran estabilidad.

Desde que instaló su residencia en Madrid, Juan Carlos estaba muy unido tanto a sus hermanas, las gemelas Paula y Andrea -fruto éstas del matrimonio de Carla con Santiago Paredes-, como a su famosísima tía.

"Quedaban con frecuencia, él iba a La Moraleja, y Norma estaba encantada con su papel de tía abuela", se añade. Para Paula y Andrea, Juan Carlos, como hermano mayor, era su gran protector y lo apoyaron mucho, todo lo que él se dejó. Los tres hermanos tenían un vínculo envidiable para quienes fueron testigo. Quien bien lo trató cuenta que Juan Carlos era un hombre "muy cariñoso" y "sensible".

Renglón aparte merece la relación que mantuvo en vida Juan Carlos con Santiago Paredes, el padre de sus hermanas y el segundo marido de su madre. Paredes, que falleció en 2016 a causa de un infarto, fue como un segundo padre para el joven, al que le pedía consejo y cuya opinión siempre tenía en consideración. El fallecimiento de Santiago fue el segundo mazazo que recibieron Paula, Andrea y Juan Carlos.

Tal era la unión entre Juan Carlos y Santiago que el vástago de Juan Carlos -hoy, huérfano de padre- recibe el nombre de Carlos Santiago; Carlos, por su padre, y Santiago por el padre de sus hermanas. Fue un bello gesto que tanto Juan Carlos como su pareja quisieron tener con el hombre que hizo feliz en segundas nupcias a Carla Duval.

"-Santiago- no era su padre biológico, pero Juan Carlos se crio con él y siempre lo vio como un hijo. Lo ha contado hace poco Norma en ¡HOLA! Santiago siempre pensó en tres; nunca hizo distinciones", apostilla el informante. Ahora, tras el fallecimiento del joven, a este medio se hace constar que su tía Norma ha dicho que a su hijo no le va a faltar de nada y ella va a estar ahí, para darle amor, apoyo y protección.

En las últimas horas, una de las hermanas de Juan Carlos, Paula Paredes, ha recordado a su malogrado hermano a través de su red social Instagram, donde atesora 4.063 seguidores.

La joven ha compartido dos instantáneas únicas y especiales. En la primera, la propia Paula y Andrea besan tiernamente a Juan Carlos, el cual se encuentra en el centro de la fotografía, con los ojos cerrados y sonriendo, feliz y colmado de amor. En la segunda imagen del carrete se ve a Paula y Juan Carlos de espaldas, disfrutando de un concierto. "Siempre, siempre, siempre", firma Paula Paredes su post.

También utilizó Paula sus redes sociales para despedirse de su padre, Santiago, hace ocho años: "Papá, has sido, eres y serás siempre el hombre al que más voy a poder llegar a querer en este mundo. Hemos podido disfrutarte cinco años más, pero al final has ido al cielo con mamá y ahora ya estáis los dos juntos ahí arriba. Si de una cosa estoy agradecida al mundo es de los padres tan maravillosos que he tenido y la lección de vida tan grande que me han dado cada uno".

El amor maternal de Norma

Si bien es cierto que las sobrinas gemelas de Norma Duval han acompañado a la artista en varios actos públicos, Juan Carlos siempre protagonizó una vida de total recogimiento. El joven vivió "una vida muy discreta, siempre alejado de la atención mediática", como apuntó hace un tiempo su célebre tía en las páginas de la citada revista.

"La casa de Carla de Boadilla se ha alquilado y su hijo se ha ido a vivir a un apartamento, que es lo que su madre quería. Mi sobrino sabe que me tiene para todo lo que necesite. Él mismo me ha dicho: 'Tita, ahora vas a tener que ser mi madre'. Y yo le respondí: 'Sabes que encantada'", expresó Norma cuando falleció su hermana, y que denota su tremenda implicación.

La única vez que Juan Carlos accedió a posar ante los medios de comunicación fue en octubre de 2022, durante el bautizo de la nieta de su tía Norma, Valentina, celebrado en la catedral de Santa María la Real de la Almudena, en Madrid. Pese a ese perfil hermético hasta el final de sus días, lo cierto es que la vida de Juan Carlos estuvo expuesta en la prensa desde su nacimiento, por la gran proyección de su conocidísima tía.