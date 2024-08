Antonio Rossi, implacable contra Óscar Puente tras hablar de su boda: "Solucione los problemas de España"

Fue el pasado viernes, 16 de agosto, cuando un felicísimo y emocionado Antonio Rossi (44 años) contraía matrimonio con su pareja sentimental, el bailarín clásico Hugo Fuertes (26). Un magno acontecimiento que reunió a multitud de rostros conocidos, amén de familiares y amigos. Fueron horas de festejo, de algarabía y de muchísimo amor.

Este pasado domingo, día 18, el flamante matrimonio ha puesto rumbo a su luna de miel. Como es natural, Antonio y Hugo han procurado vivir ajenos a las críticas que se han desatado en las redes sociales tras este casamiento. Ha habido voces que han señalado la gran y supuesta incoherencia en la que ha incurrido el periodista experto en crónica social.

Lo acusan de votar a partidos de extrema derecha y de ideología ultraconservadora, como VOX, y luego sí ejercer el derecho de poder contraer matrimonio con su razón de amor. Una de las personalidades públicas que ha alzado la voz en contra de Rossi ha sido Óscar Puente (55), ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Uno de los dos stories que ha publicado Antonio Rossi en su Instagram.

Aprovechando un artículo que publicó en 2005 ABC, titulado Masiva manifestación en Madrid contra el matrimonio gay, Puente postea en su red social X (antes, Twitter): "Los derechos tiene eso, se conquistan incluso para los que se oponen a ellos, aunque luego los ejerzan cuando pueden hacerlo". Rápidamente, las reacciones a la publicación de Puente no se han hecho esperar: "No hay nada peor que un gay de derechas", "Es clasista", "No se pueden tener menos valores".

En medio de este agitado momento, Antonio Rossi ha hecho un alto en su gran felicidad para responder, rotundo, al ministro. Ha utilizado dos stories de Instagram para poner de manifiesta su opinión.

"Y lo guapo que salgo en la foto. La pena es que el AVE, como desde que está al frente este señor, llegó tarde y casi le jode el inicio de la celebración a algunos invitados. Pero lo pasamos estupendamente", comieza Antonio Rossi su story, y añade en otro: "Y, por cierto, olvídese de mi boda y dedíquese a solucionar los problemas de las personas que le pagamos el sueldo". "Yo entre ellas. Que todos vemos que el Twitter le entretiene y preocupa más que España y sus problemas. Pero, claro, se lo permite su jefe", remacha Rossi, haciendo una clara alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (52).

Óscar Puente no ha sido el único que ha tratado de censurar y afear la actitud de Antonio Rossi. Múltiples han sido los comentarios que han inundado las redes sociales en contra del colaborador, que nunca ha ocultado su inclinación política y, de hecho, se ha mostrado simpatizante del Partido Popular y de Isabel Díaz Ayuso (45).

"Antonio Rossi, si no fuese por la izquierda, que se dejó la piel y la vida por defender todos los derechos de personas diferentes y con gustos distintos para ser feliz, hoy por casarte con un hombre estarías detenido y en comisaría por la ley de Franco de vagos y maleantes", "Antonio Rossi, esbirro del PP, que llevó al Constitucional la ley de matrimonio homosexual. Ahora se casa con su pareja gracias a esa ley. Define hipocresía. En fin... que lo disfruten", son sólo algunas de las críticas que se pueden leer en X.