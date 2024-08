La declaración de amor de María del Monte a Inmaculada Casal: "Gracias por tirar de mí y estar siempre ahí"

A finales de agosto del año pasado, una noticia copaba todos los titulares de la crónica social. La artista María del Monte (62 años) sufría un violento robo en su domicilio. Meses más tarde, en febrero de este año salía a la luz el presunto autor intelectual del crimen. Era nada más y nada menos que su sobrino, Antonio Tejado (36).

A pesar de que no están siendo momentos fáciles y todavía asegura mantener secuelas psicológicas por el terrible suceso, María del Monte ha retomado sus compromisos profesionales. Y es que la artista se ha dado un baño de masas de la mano de su apoyo incondicional, Inmaculada Casal (60).

Un acontecimiento que sucede mientras los últimos rumores apuntan a una supuesta conversación de Antonio en una fiesta en la que se enorgullece de su supuesta participación en el atraco a la casa de su tía.

María del Monte e Inmaculada Casal a la salida de los Juzgados de Sevilla. Gtres

La artista ha reaparecido en las fiestas patronales de Almuñécar, donde ha podido hacer un extenso repaso de su repertorio de sus canciones más populares ante la mirada de miles de personas. Un concierto muy especial en el que su pareja no ha querido perderse detalle alguno.

Eufórica y pletórica, del Monte ha utilizado el escenario como medio para confesar que ya se encuentra en un mejor momento y está recuperando la esencia y naturalidad que le caracteriza. Algo que no podría haber hecho sin Inmaculada, para la que la folclórica solo ha tenido buenas palabras: "Alguien que está muy pendiente de mí, a mi Inmaculada de mi alma, que está por ahí detrás, que está ahí empujándome, tirándome de mí, y diciendo: aquí no te caes".

Acostumbrada a mostrarse siempre cercana a su público, María del Monte ha aprovechado para ofrecerles unos sabios y válidos consejos, empujándolos a ser valientes y a luchar por el amor como ha hecho ella. "Yo les voy a decir una cosa: si alguno o alguna de los que estáis aquí creéis en el amor, que le den por saco al mundo, no miréis nada. Nada es nada", confesaba la artista.

"Si no das ese paso te vas a arrepentir toda tu vida de no haberlo dado. Creed en el amor, confiar en el amor y apostad. las decisiones no son fáciles y suelen tener consecuencias, pero lo peor de todo es arrepentirse de no haber hecho algo. Para eso hay que tener dos pares. así es que yo desde aquí os invito a que por encima de todo, creáis en el amor y seáis felices", ha apuntado emocionada, hablando de su propia historia de amor con Inmaculada.

Se trata de una actuación en la que, pese a no haberse pronunciado de forma directa sobre el conflicto con su sobrino, ha manifestado la importancia de la música en los meses más complicados de su vida: "Todo esfuerzo merece la pena. no es fácil subirse a un escenario en determinadas circunstancias, pero cuando uno se encuentra enfrente de esto, es lo más fácil del mundo" ha reconocido, arrancando los aplausos del público", ha expresado.

María del Monte ha vuelto a hacer alarde de su cercanía y simpatía con la que ella considera 'su segunda familia' -su público' y no ha dudado en fotografiarse con todos los que allí la arropaban en un concierto que, sin dudas, ha supuesto un punto de inflexión en su vida.

María del Monte e Isabel Pantoja, en una imagen de archivo, Gtres

Sin embargo, ha preferido no pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que Isabel Pantoja (68) estaría negociando contar su vida en una serie sin vetar ningún episodio, por lo que podría contar la verdad de la íntima amistad que mantuvo durante años con la tía de Antonio Tejado. Algo sobre lo que María ha guardado silencio.