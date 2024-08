Patricia, hija de César Cadaval, anuncia su boda con su discreta pareja: el vídeo y la gran emoción del humorista

Pocos padres están, en estos momentos, más emocionados que el humorista César Cadaval (59 años), la mitad del grupo Los Morancos. Hace unas horas, su hija Patricia (26), la tercera descendiente fruto de su historia de amor con Patricia Rodríguez, le ha dado la gran sorpresa: ha anunciado su boda.

Un casamiento que ha emocionado hasta la lágrima a su querido padre. Tal y como se puede ver en el vídeo que ella misma ha publicado en su red de TikTok, titulado Le digo a mi padre que me caso, Patricia, visiblemente nerviosa, le da la noticia a su padre, quien parece no entender el misterio que envuelve a la grabación.

"Bueno, pues, nos casamos", dice la joven, tímida y emocionada, al lado de su novio, cuya identidad, de momento, no se conoce públicamente, tan sólo que en redes sociales se hace llamar Pupilo KKC. "No me lo puedo creer... pero, ¿cuándo?", reacciona el hermano de Jorge Cadaval (63). Patricia, controlando la emoción, responde: "En mayo -de 2025-".

"¿En mayo este que viene ya?", se interesa el cómico, antes de abrazar a la dupla. Tras cortar ese apretón cargado de amor, César continúa resolviendo dudas: "¿Dónde vais a vivir?". Patricia, abrumada, resuelve: "Pues ya lo veremos, aquí, en Madrid...". Termina el vídeo, grabado en Sevilla, con unas emotivas palabras de Cadaval padre: "Bueno, pues es un notición y a disfrutar".

Horas después, ya en su Instagram, Patricia Cadaval, que vive alejada del papel couché y del foco público, postea lo que sigue, enseñando, excelsa y feliz, su anillo de pedida: "En una gasolinera de carretera de camino a Madrid os informo que este señor tan guapo me pidió hace unos días en Zahara de los Atunes que nos casemos y le he dicho que sí".

Qué duda cabe de que se tratará de un magno enlace, que reunirá a numerosos rostros conocidos del mundo de la televisión y el espectáculo. Además, EL ESPAÑOL ha podido conocer que una de las invitadas será Victoria Federica (23).

Hay que puntualizar que si bien casi nada se conoce del futuro marido de Patricia, sí se sabe que ambos llevan varios años de sólida relación. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar, y su muro se ha llenado de parabienes, bonitos deseos y muchísima felicidad: "Ay, que me muero. Enhorabuena, mi vida, cuánto me alegro", "Felicidades, bellos", "Qué ilusión", "Menuda pareja formáis".

Por otro lado, Patricia ha optado por dedicarse a su gran pasión: la comunicación audiovisual. La joven estudió Comunicación en la Universidad Loyola, en Sevilla, entre el año 2015 y 2019. Después, amplió sus conocimientos con un máster profesional en televisión.

Todo este aprendizaje le ha permitido trabajar de ello en la productora Beta Entertainment, donde participó en proyectos como Gipsy Kings. Más tarde, colaboró en el programa de Canal Sur El show de Bertín, presentado por Bertín Osborne (69), gran amigo de su padre. También ha probado suerte como reportera en el programa Juntos de Telemadrid.

Patricia trabaja como redactora de grabación en Shine Iberia, gestionando proyectos como MasterChef o Cover Night. En la actualidad, la joven trabaja en el espacio Juntos, de Telemadrid.

El hombre que ha enamorado a Patricia es igual de discreto que ella, si bien tiene sus redes sociales complemente abiertas. Cuenta con 1749 seguidores. Según reza este perfil público, es amante de los deportes, sobre todo, del sky surf.

El orgullo de Patricia

César Cadaval junto a su hija, Patricia, en una imagen de sus redes.

Patricia siempre ha mostrado el orgullo que siente por su padre, al igual que lo ha hecho él en numerosas ocasiones. Además de compartir contenido sobre su vida personal, la pequeña de la familia también cuenta con numerosas publicaciones en las que aparece el humorista.

"Eres un genio. Un rey. El mejor amigo al que le cuento todas mis aburridas cosas y que siempre, aunque no quiera, escucha con paciencia. Me gustan hasta los pocos defectos que puedas tener", posteó la joven el pasado 1 de enero, recién estrenado el año 2024.

No es la única hija del humorista. Fruto de su historia de amor con su mujer nacieron cuatro hijos: Alfonso, César, Patricia y Marta. La idea de la familia ha sido siempre mantenerlos alejados del foco mediático. Sin embargo, sus trayectorias profesionales han terminado estando encaminadas por este mundo. Alfonso es torero; César se ha decantado por el mundo de la interpretación y el teatro; y Marta, también periodista.