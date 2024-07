Vicky Luengo, la discreta actriz que ha ganado un Princesa de Girona: del abrazo de Letizia a su vínculo con la realeza sueca

Este pasado miércoles, 10 de julio, Vicky Luengo (34 años) fue una de las cinco galardonadas en los Premios Princesa de Girona. La actriz fue premiada en la categoría Arte, recibiendo -además de una dotación de 20.000 euros- una característica escultura de las manos de Felipe VI (56).

Fue el Rey quien le entregó el galardón una vez subió al escenario del Palacio de Congresos Costa Brava. Sin embargo, fue con Letizia (51) con la que se mostró, si cabe más cómplice. La Reina, mientras le aplaudía, le miraba con admiración. Y Vicky, emocionada y sonriente le devolvía el gesto.

Su complicidad no resultó extraña, pues la intérprete y la Reina ya se conocían de antes. Cabe recordar que el pasado mes de febrero, durante el acto del Tour de Talento de la Fundación Princesa de Girona en Salamanca, Letizia y Vicky Luengo tuvieron un primer y cercano contacto. Entonces, la intérprete se proclamaba ganadora entre los 110 candidatos que optaban al premio en su categoría.

Vicky Luengo recibiendo el Princesa de Girona. Gtres

En aquella ocasión, la Reina se mostró como una gran fan de Vicky Luengo. Además de escuchar con detenimiento y admiración el discurso que pronunció la actriz, al finalizar el acto, Letizia corrió hacia donde estaba la artista para darle un efusivo abrazo y dos besos. Un gesto que emocionó a la intérprete y no tardó en viralizarse en redes sociales y medios de comunicación.

Entonces se forjó una suerte de conexión que acercó a la actriz, aún más, al mundo royal. Aunque el vínculo con Letizia ha sido casual, Victoria -como prefiere que le llamen-, mantiene cierta relación con la Casa Real sueca. La hermana de la intérprete, Maline, estuvo casada con Patrick Sommerlath, sobrino de la reina Silvia de Suecia (80), hasta 2019.

La expareja contrajo matrimonio en 2011. Primero en París y más tarde en Suecia. Tienen dos hijas gemelas, Chloé y Anaïs, que mantienen el vínculo entre Vicky Luengo y los royals suecos. Aunque la pareja puso fin a su historia de amor, la actriz es tía de dos adolescentes que forman parte de la aristocracia nórdica.

Al margen de este curioso dato, es poco lo que se conoce de su vida privada. Nacida en Palma de Mallorca y criada en Barcelona, suele copar el foco por sus proyectos profesionales y no por su lado personal. En su cuenta de Instagram, de hecho, donde suma 80.000 seguidores, tampoco hace alarde su intimidad.

Fue en la Ciudad Condal donde comenzó su andadura como actriz. Lo que inició como una extraescolar -estudiaba teatro después del colegio- se convirtió en su profesión. En su historial figuran sus trabajos en series de televisión como Hospital Central o La pecera de Eva.

Sin embargo, no fue hasta 2020, con Antidisturbios, cuando dio su gran salto en el mundo de la interpretación. Su papel en la serie la hizo acreedora del Premio Fotogramas a la mejor actriz de televisión y el Premio Ondas a la mejor intérprete femenina en ficción. Ahora, a sus galardones se suma el Premio Princesa de Girona a la vez que saborea el triunfo de su exitosa participación en Reina Roja.

Vicky Luengo en el estreno de 'Reina Roja'. Gtres

"Me hace muchísima ilusión. Normalmente te dan un premio por un trabajo, pero no me había pasado que me dieran un premio por mi manera de sentir este oficio. Es mi vocación y mi sueño, y puedo decir que lo he conseguido", celebró Luengo el pasado febrero, ante la reina Letizia, tras conseguir el Princesa de Girona.