Carmen y Sabina, las mellizas de Tita Cervera, cumplen 18 años: así será su celebración en una masía en la Costa Brava

Cuando tenía 63 años, Carmen Cervera (81 años) se convirtió en madre a través de un vientre de alquiler de las mellizas María del Carmen y Guadalupe Sabina, que este viernes 5 de julio cumplen 18 años. Con la llegada a la mayoría de edad quizás se desvelen parte de algunos de los secretos y misterios que rodean a las jóvenes para zanjar de una vez por todas los rumores surgidos durante tanto tiempo.

La baronesa Thyssen ha sido toda una madraza. El tiempo que no pudo dedicar a su primogénito, Borja (44), porque viajaba constantemente por su posición social y su vinculación con el mundo del arte sí lo ha podido invertir en las mellizas. Tras la muerte del barón en 2002 empezó a aparecerle un runrún en la cabeza que le impulsaba a saborear nuevamente la maternidad. Lo logró en Estados Unidos hasta donde se trasladó en avión privado para recoger a María del Carmen y Guadalupe Sabina.

Durante todo este tiempo, Carmen ha dosificado con cuidado cualquier información sobre sus niñas porque las ha querido proteger del escrutinio público. Por tal motivo trasladó su residencia a Andorra, independientemente de los beneficios fiscales que obtiene. Si Borja pertenece a ese club de famosos desde la cuna como Fran Rivera (50), Paquirrín (40) y Alejandra Rubio (24), sus hermanas han sido prácticamente unas desconocidas hasta que a principios de este año se atrevió a describirlas en el programa Espejo Público.

La Baronesa Thyssen, Carmen Cervera y sus hijas Guadalupe Sabina y María del Carmen Cervera en Formentera en 2017. Gtres

De Carmen, la mayor, destacó que "ha sido la mejor estudiante de su escuela y quiere ir a la universidad. Muchas veces le digo que pare, pero me contesta 'mamá' tengo no sé cuántos exámenes hoy". Está previsto que el próximo inicio de curso lo haga en Madrid donde se matricule en el doble grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Relaciones Internacionales. Está llamada a ser la heredera para gestionar parte de la colección de arte familiar. No en vano, Tita es en la actualidad una de las mayores y mejores coleccionistas privadas con obras de Gauguin, Canaletto, Rembrandt, Goya, Picasso, Caravaggio, Van Gogh y Degas, entre otros muchos. De Sabina, que se llama como su bisabuela materna, reveló que "es más artista, le encanta dibujar y hacer cómics. Te coge el acento de cualquier idioma, te hace de una rusa, una americana (…)", también tiene una profesora de solfeo y canto y toca bien el piano.

Hasta que se mudaron al principado de Andorra, las pequeñas se educaron en Mas Mañanas, la mansión que Tita posee sobre los acantilados de Sant Feliu de Guixols (Costa Brava). La residencia fue un regalo de su primer esposo, el Tarzán cinematográfico Lex Barker, que anteriormente estuvo casado con las divas Arlene Dahl (1951-1952) -madre de Lorenzo Lamas (66), y Lana Turner (1953-1957). Tita enviudó de Barker a la edad de 30 años en 1973. Una vez instaladas en Andorra, Carmen y Sabina se escolarizaron.

Tita junto a su hija Carmen en un evento en mayo de este año. Getty Images

Unos meses antes de que estallara la pandemia, Tita Cervera confesó a quien escribe estas líneas que "tengo dos hijas maravillosas por las que empiezo ya a preocuparme por su adolescencia. Ya sufrí la de Borja, pero nunca sabes. Son tiempos diferentes y lo cierto es que una madre se preocupa más por las hijas", y añadió que "mi sobrino, Guillermo Cervera, que tiene una hija divina, me ayuda un poco con todo".

De momento se desconoce si salen con alguien especial. En este sentido Carmen está ojo avizor porque quieren que se casen con el hombre indicado ya que "mi mayor preocupación es que pierdan el tiempo con una persona que no sea adecuada (ríe) y afecte a sus vidas y, si eso ocurre, en el amor también se aprende”, afirmó en ¡HOLA!, su revista de cabecera desde que se convirtió en una celebridad. Cada vez que la baronesa ha posado con sus hijas su rostro ha denotado orgullo, felicidad, satisfacción…

Las mellizas ya toman sus propias decisiones desde hace tiempo. Por ello tuvieron muy claro que su mayoría de edad la iban a celebrar por todo lo alto con amigos en un lugar secreto en una masía ubicada en la Costa Brava. Desde siempre a las jóvenes les ha encantado este paraíso que poco tiene que envidiar a la Costa Azul o la Riviera Italiana. Hace varias semanas, Vanitatis y El Debate revelaron que Carmen y Sabina habían contratado a una organizadora de eventos para que todo salga a la perfección. Y, como es lógico, también habrá otra fiesta más íntima en Mas Mañanas.

Tita junto a sus hijas en la portada de la revista '¡HOLA!'.

Por el momento se desconoce si Borja asistirá a esta celebración tan especial ya que divide su tiempo entre Andorra y Madrid, donde vive su esposa Blanca Cuesta (50) y están escolarizados sus cinco hijos, Sacha (16), Eric (14), Enzo (12), Kali (10) e India (3). Incluso se cuenta que también pasa largas temporadas en el apartamento de 8 millones de euros que compraron en Gstaad (Suiza), donde se encuentra una de las estaciones de esquí con más famosos por metro cuadrado del mundo. Elizabeth Taylor y Julie Andrews (88) tenían allí su casa para pasar los inviernos, Valentino (92) celebra el fin de año en su villa al igual que Ana Patricia Botín (63), y Norma Duval (68) y su marido Mattias Kühn (61) pasan mucho tiempo desde que se casaran en noviembre de 2022.