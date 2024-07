Máximo Huerta, sobre sus cambios de peso: "La curva de descenso se ha normalizado como si la gestionara Tezanos"

El periodista y escritor Máximo Huerta (53 años) ha encontrado en su perfil oficial de Facebook un lugar de reflexión e interacción con sus miles de seguidores de España y de fuera de nuestras fronteras.

Si bien su cuenta de X -conocida antes como Twitter- la tiene exclusivamente para promocionar sus libros y apariciones en televisión y la de Instagram la usa para postear alguna bonita fotografía, en Facebook, Huerta se permite emitir pensamientos que bailan entre la crítica y el humor, siempre con su sello tan particular y personal. La mayoría de veces con él como protagonista.

Este miércoles, 3 de julio, el que fuera ministro de Cultura y Deportes utilizó el muro de la red más consumida en el mundo para desvelar que el calor, que ya ha estallado en nuestro país, ha llegado para "desbarajustar todo". "Andaba tan contento pensando en la maravillosa rutina de gimnasio y dieta que llevaba desde hace meses. Me apunté para alojar los pensamientos en otro lugar y dio resultado. Pero el calor, -ay, el calor-, ha venido a desbarajustar todo", comienza el post del expolítico.

Máximo Huerta.

Y continúa: "Que si una caña, que si pico unas patatas, que si un helado, que si otro helado, que si unos bocabits en el río, que si las galletitas de Isabel en la piscina, que si ponle mayonesa a los palitos de mar, que si un granizado, un fartón... que si, que si. En fin. Que pensaba llegar al estreno de la obra de teatro de Bibiana mañana en Madrid con un aspecto fit y la curva de descenso se ha normalizado como si la estuviera gestionando Tezanos".

"Eso es el verano. Olvidarse. Y me estoy dejando llevar como el agua del río.

Ahora es tiempo de desinstalar Instagram para no ver las maravillosas vacaciones que se pega todo el mundo. O casi todo el mundo. O un pequeño mundo que hace mucho ruido. Para no ver esos abdominales ni esas cinturitas, ni esos pechos marcados, ni esos hombros, ni esos cuerpos morenos y depilados. Porque de ver una y otra foto te entra un nosequé que quéseyó y que te lleva a otro helado, otra cerveza y otro capricho. ¿O soy solo yo?", concluye, lanzando esa pregunta al aire.

Máximo Huerta en la Feria del Libro de Madrid de 2021.

Ese cierre marcado con forma de interrogación ha dado lugar a que algunos de sus seguidores respondieran que, efectivamente, no sólo le pasa a él. "Ayer mismo me enfundé en un precioso vestido de Adolfo Domínguez, y la cremallera no subía, la que subía era yo", le escribe una fanática a la que Huerta no duda en responder. "Me fascina lo de que 'la que subía era yo' jajaja", replica, entre risas, el comunicador.

"No eres tú solo", le apunta otro seguidor, que prosigue y remata: "Creo que hay que disfrutar de las pequeñas cosas mientras la salud te lo permita. De los abdominales de los demás nos deben importar un moj*n. Yo te veo perfecto". Un mensaje que Huerta ha agradecido dándole un discreto pero muy significativo like.