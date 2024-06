Robert Gavin, pareja de Telma Ortiz, presenta su libro ante el orgullo de la hermana de Letizia y una "línea roja"

Este pasado miércoles, 5 de junio, ha sido un día muy especial para el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar (57 años), pareja sentimental de Telma Ortiz (50), la hermana de la reina Letizia (51). Gavin Bonnar ha presentado su último y ambicioso proyecto literario, El cuarto poder, en Madrid.

En este día tan magno y solemne para él, Robert ha contado con un inestimable apoyo, el de su pareja sentimental, y madre de su hija en común, Telma, quien se ha mostrado emocionada a la par que orgullosa durante el coloquio, que se ha celebrado en el Paseo de Coches del parque de El Retiro. De hecho, la dupla se ha brindado miradas cómplices y enamoradas durante la jornada.

No han asistido, sin embargo, al evento los reyes de España; Letizia, cuñada de Robert, se encuentra en Guatemala de viaje de cooperación, y el rey Felipe VI (56) presidía, en el mismo momento de la presentación del libro, a pocos kilómetros de allí, la tradicional Corrida de la Prensa en la plaza de toros de Las Ventas.

Robert Gavin Bonnar, sonriente, durante la presentación de su libro, 'El cuarto poder'. Gtres

Gavin Bonnar ha atendido a las cámaras de Europa Press al término del coloquio. Cercano, amable y en un perfecto español con marcado acento irlandés, la pareja de Telma Ortiz ha esquivado, con educación y humor, las preguntas sobre Letizia y Felipe VI, admitiendo que hablar de la Familia Real es una "línea roja" que no está dispuesto a cruzar.

Enhorabuena por su libro. Cuando se enseña un proyecto nuevo hay que disfrutar.

Sí, sí, con una noche así y hablar del libro... Hablar con gente que lo ha leído, con gente que tiene ganas, todo es un sueño.

¿Qué van a encontrar los lectores en El Cuarto Poder?

Aparte de dinero, poder y un gran cambio que estamos viviendo en el mundo, la división entre el mundo occidental a un lado y los países, que hay diez en este momento y van creciendo, tienen consecuencias interesantes para nosotros.

¿Cómo ha vivido la elaboración de este libro?

He visto cosas cuando estuve de viaje que me interesaban, que no sabía, te hace pensar en que el mundo no está fijo, está cambiando siempre y mezclara ideas. Imaginación con hechos como un tipo de ficción, pensaba 'qué interesante', y empecé a escribir. En poco tiempo tenía el libro hecho.

En cuanto a la portada de la obra, ¿por qué aparece un lazo rojo?

Es muy significativo, muy importante la portada del libro. No voy a contarte el secreto, hay que comprarlo, pero sí, es clave de lo que pasa dentro.

¿Va a seguir escribiendo?

Siempre cuando empiezas con un proyecto así con personajes jóvenes, que van investigando cómo es este mundo, sí, planteas seguir si me deja el público, los editores. Tengo ideas de la historia, la estructura, tengo la novela en cuenta, a ver…

Telma Ortiz, muy elegante con un vestido cruzado en fucsia de Mango. Gtres

¿En qué idioma escribió la obra?

Lo he escrito en inglés. Qué barbaridad; si lo hubiera escrito en español tendría que haberme ayudado la editorial para interpretarlo.

Un libro requiere mucha concentración. ¿Le ha apoyado Telma?

He escrito de viaje muchas veces, cuando tenía tiempo como en aeropuertos trenes, hoteles. Y cuando llega el momento de escribir es mejor estar solo, hay que enfocar mucho.

¿Se ha sentido apoyado por ella?

Pues lo ha leído y le ha gustado mucho.

Ha habido miradas cómplices durante la presentación.

Es normal, está en primera fila, apoyándome.

Ya no sólo Telma, también su entorno, su familia, su gente querida ha sido importante.

Esto es una línea roja y no la cruzo, no hablo de la familia política por motivos obvios.

¿Lo han leído?

No digo nada, si digo algo, he dicho algo. Mejor no digo nada, puedes utilizar la imaginación.

¿A quién dedica esta obra?

Lo he comentado en la sala. Creo que nosotros, como ciudadanos, estamos bien informados. Vamos aprendiendo cosas que a veces, cuando levantamos las alfombras, vemos mejor cosas escondidas con razón. Es mejor que nosotros sepamos la realidad.

Para finalizar, ¿le hará llegar este libro a Letizia, que lee mucho?

Esta es una línea roja y yo no cruzo esto.

La Reina va mucho a la Feria del Libro.

Aprecio cómo lo intentáis, pero esta es una línea roja y no.

Gracias por su educación y sentido del humor, que hay que tenerlo siempre.

Es lo que necesitamos para sobrevivir y los irlandeses lo tenemos.

Telma, orgullosa y elegante

Telma saludando a su tía abuela, Marisol Álvarez del Valle, este pasado miércoles, día 5. Gtres

A pesar de que sus apariciones ante las cámaras son contadas, la hermana de la reina Letizia no ha querido dejar solo al padre de su hija Erin -que está a punto de cumplir 3 años-, en un día tan especial para él. Orgullosa y enamorada, Ortiz Rocasolano ha ocupado la primera fila durante la rueda de prensa en la que el exmarido de Sharon Corr ha desgranado algunos puntos importantes de su obra.

Radiante, Telma no ha dejado de sonreír en ningún momento, y se ha mostrado cercana, cariñosa y encantadora con todos los amigos y familiares que se han acercado hasta el evento.

Entre ellos, su tía abuela, Marisol Álvarez del Valle -idéntica a la recordada Menchu Álvarez del Valle-, con la que ha conversado entre confidencias tras saludarla con un gran abrazo.

La hermana de la Reina ha llegado la atención, también, a nivel estilístico. Telma ha deslumbrado con un vestido cruzado en color rosa fucsia de Mango, bolso tipo shopper de piel en color beige y salones de vinilo transparentes al tono, además de su larga melena lisa.