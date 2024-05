La prueba que demuestra que Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís están 'unidos' desde hace más siete años

Vicky Martín Berrocal (51 años) y Enrique Solís (33) se han convertido, sin lugar a dudas, en los personajes de la semana después de hacerse pública la crisis que atravesaban. Aunque siempre han preferido mantener su relación en un discreto segundo plano, no han podido evitar convertirse en noticia.

Tal y como pudo confirmar EL ESPAÑOL, los inicios de su relación se remontan a finales de noviembre. Durante meses consiguieron que su situación no fuese objeto de noticia, pero finalmente fueron captados por las cámaras.

Sin embargo, a Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís les une algo más desde hace siete años y quizás ni ellos sean conscientes. En uno de los últimos stories publicados por la diseñadora, se puede ver de fondo un espectacular retrato en el que aparece su rostro. Se trata de una pieza única, hecha a mano y que seguro le suena de mucho al empresario.

[El fin de semana por separado de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís: tú a Marbella de despedida y yo en Madrid]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho García. Painter (@nacho_garcia_ngp)

El artista que retrató a Vicky es Nacho García, un pintor sevillano que comparte sus creaciones a través de sus redes sociales. Su primer contacto con la pintura fue gracias a su madre, pero no fue hasta 2012 cuando retomó esta afición. "Mi pintura, en un principio, llamativa y muy colorista, inspirada por la utilización del color de algunos pintores como Kandinsky ha ido evolucionando y creciendo hasta llegar al retrato figurativo, estilo en el que hoy por hoy me encuentro más cómodo", explica el pintor en una de sus páginas.

El retrato de Vicky Martín Berrocal lo realizó en 2018 y cuenta con dos versiones diferentes, tal y como ha compartido en sus redes sociales. En el momento de su publicación, la obra se llenó de mensajes positivos. En 2021, volvió a subir el retrato: "Hola. Como hay dos versiones os dejo el cuadro que tiene Vicky Martín Berrocal".

De hecho, la primera versión de esta obra estuvo un tiempo a la venta en una web de arte. El precio medio de los retratos del artista en Artelista es de unos 600 euros. El de la diseñadora continúa en el perfil, pero se indica que ya ha sido vendido. Lo que se desconoce es la cuantía por la que se compró o quién es el dueño de la obra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho García. Painter (@nacho_garcia_ngp)

Pero nada es casualidad en la relación de la pareja, ya que Enrique Solís también cuenta con su propio retrato realizado por el mismo artista. "Aquí la foto con Enrique Solís, uno de los participantes de la colección. Joven empresario con éxito, icono de estilo y mejor persona. Un placer pintarte", escribió Nacho el 19 de enero de 2017.

Fue unos días antes a esta fecha cuando el hijo de Carmen Tello lo compartió en su perfil. "Los reyes se me han adelantado. You&I. No me puede gustar más. Feliz. Tus manos son mágicas", escribió junto a una imagen en la que aparece sostiendo el lienzo.

Aunque se desconoce qué es lo que ha hecho el empresario con esta obra, Vicky Martín Berrocal ha demostrado que tiene un lugar especial en una de las habitaciones de su casa. Llama la atención que, precisamente, este retrato sea la última publicación del artista en todas sus redes sociales. Desde entonces, no ha vuelto a publicar a nada.

Una semana de altibajos

No ha sido una semana fácil para ellos. El pasado miércoles, 22 de mayo, este periódico y otros medios de comunicación pudieron confirmar que la pareja había separado sus caminos después de varios meses de relación. La noticia corrió como la pólvora, pero ellos prefirieron mantenerse en un discreto segundo plano y alejarse de cualquier información.

Finalmente, el viernes la diseñadora compartió una imagen con la que confirmó la reconciliación. Sin embargo, ellos siguen asegurando que "todo estuvo bien desde el principio y todo sigue bien", pero las informaciones afirman todo lo contrario. Tras esta semana convulsa, la pareja prefirió disfrutar de un fin de semana por separado: la diseñadora en Madrid y el empresario en Marbella.