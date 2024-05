El fin de semana por separado de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís: tú a Marbella de despedida y yo en Madrid

Tras una semana convulsa, Vicky Martín Berrocal (51 años) y Enrique Solís (33) disfrutaron de un fin de semana por separado, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL. La diseñadora y el empresario pusieron distancia de por medio en un momento en el que ambos son protagonistas de la crónica social.

Fue el pasado miércoles, 22 de mayo, cuando este periódico y otros medios de comunicación pudieron confirmar que la pareja había troto después de varios meses de relación. La noticia corrió como la pólvora y aunque en un primer momento sus protagonistas intentaron mantenerse al margen de cualquier información, Vicky Martín Berrocal terminó pronunciándose al respecto. Primero, con un like a un mensaje enigmático que publicó Enrique Solís en Instagram. Más tarde, con una foto de ambos posteada en sus stories.

Aquello ya confirmaba que "la puerta entre ellos seguía abierta", según confirmaron fuentes de total solvencia a este medio. Pero Vicky, además, zanjaba la polémica este mismo fin de semana, insistiendo ante los micrófonos de Europa Press que "todo sigue bien".

Vicky Martín Berrocal y su hermana, Rocío, este pasado fin de semana en las calles de Madrid. Gtres

La diseñadora se mostró contundente mientras volvía a casa junto a su hermana, Rocío, tras disfrutar de una comida juntas en Madrid, donde estuvo durante todo el fin de semana. Tras unos días muy agitados, la exitosa podcaster prefirió quedarse en la capital con su entorno más cercano.

El sábado, día 25, acudió a un brunch en Bô Coffee con su hermana y amigas. Su agenda social continuó por la noche, cuando asistió al cumpleaños de la socialité venezolana Lucy Doughty en el restaurante Giselle. Tal y como ha quedado al descubierto en sus redes sociales, allí volvió a estar arropada por su círculo íntimo. Aquella fiesta, además, reunió a otros rostros conocidos, como Marta Sánchez (58).

Enrique Solís, por su parte, fue mucho más discreto con sus planes y no los sacó a la luz pública. Pero según ha podido saber este periódico, también tuvo una agenda intensa.

Tal y como informan a este medio, el hijo de Carmen Tello (68) viajó a Marbella para asistir una despedida de soltero. Allí disfrutó de la fiesta, estuvo en unos chiringuitos y como propuesta gastronómica, junto a sus amigos, se decantó por una paella.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, en una imagen de redes sociales. Instagram

Sobre su relación sentimental, también se ha mostrado mucho más discreto y enigmático que la onubense. El pasado viernes, 24 de mayo, escribía en redes una frase que forma parte de la letra de Pausa, una canción del grupo de música Izal: "Yo sólo pido calma y tú haces espuma el agua del mar".

Sin confirmar si se refería a Vicky Martín Berrocal o si se trataba de un comentario al azar, Solís dejaba esta frase junto a un álbum que comenzaba con un posado en solitario y proseguía con un vídeo de un paisaje natural y una siguiente instantánea que, por sus características, habría sido captada en el mismo escenario.

Entonces, lo que llamaba especialmente la atención era el like de Vicky Martín Berrocal, quien fue una de las primeras en reaccionar al post. No obstante, fue mucho más notoria la instantánea que publicó la diseñadora horas más tarde, pues no sólo desmentía su ruptura con Enrique Solís. También era la primera fotografía que compartía de ambos desde que se hizo pública su relación. Poco después, comenzó su fin de semana por separado.