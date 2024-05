Inmaculada Casal rompe a llorar tras la libertad de Antonio Tejado: "Tengo miedo, saben quién soy y dónde vivo"

Agosto de 2023 es una fecha que nunca olvidarán ni María del Monte (62 años) ni su esposa, Inmaculada Casal (60). El robo que sufrieron en su casa de Gines, y en el que podría estar involucrado Antonio Tejado (36) como autor intelectual, les ha sacudido la vida y zarandeado la tranquilidad. Han sido meses terribles de miedo, e incertidumbre y ayuda psicológica.

Una situación límite que se ha visto especialmente agravada cuando Inmaculada y María del Monte conocieron que la banda que, presuntamente, asaltó su domicilio fue puesta en libertad provisional y sin fianza. Tejado, entre ellos. Una dolorosísima medida que ha despertado miedos y inquietudes. Este pasado domingo, día 26 de mayo, Inmaculada estaba especialmente emocionada.

No sólo por el mencionado contratiempo en su vida, sino porque el programa que presenta en Canal Sur, Andalucía de tarde, ha llegado a su última emisión de la temporada, e Inmaculada no ha podido evitar la emoción ni las lágrimas en directo. Casi al término del espacio, Casal le ha dedicado unas emotivas palabras a su equipo y a sus compañeros, a sus asideros emocionales en estos meses aciagos.

Inmaculada Casal, entre lágrimas, este pasado domingo, en Canal Sur.

"Esta temporada me ha dado mucha alegría, pero me ha cogido en un momento bajo por el suceso tan horrible que me ha pasado en mi casa", ha comenzado Inmaculada su exposición, para añadir: "Estoy fastidiada. Han sido días difíciles. Ha sido algo que no le deseo a nadie".

No ha esquivado Casal la cuestión clave y lacerante para ella y María: la libertad de la banda. Así se ha referido a su salida de prisión: "Sólo pido que os pongáis en mi lugar. Sabía que iban a salir en libertad. Respeto la decisión judicial, pero te digo una cosa: tengo miedo. Ellos saben quién soy, dónde vivo, quién es mi familia, cuándo salgo, a qué hora entro".

Se ha permitido Inmaculada, incluso, derrumbarse en directo, pero al segundo se ha repuesto: "Yo no sé cómo eran esas personas que entraron en mi casa, que tenían una capucha. No sé quiénes son, cómo son sus hermanos, a qué hora comen... (...) Durante todo este tiempo, en los momentos difíciles, resiliencia. Todo sucede por algo".

También ha reconocido que no le gusta hablar del tema públicamente: "Dije que no iba a aprovechar el programa para ello".

El comunicado de Antonio

Tras su salida de prisión, Antonio Tejado sigue decidido a guardar silencio y a no hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación, siguiendo el consejo de su abogado, hasta que se celebre el juicio.

Antonio Tejado, saliendo de firmar de los juzgados. Gtres

En esa actitud es en la que se ha dejado ver el colaborador todos estos días desde que recibió la libertad provisional sin fianza. Impasible, con el rostro serio y sin ganas de hacer ninguna declaración, así ha sido inmortalizado el sobrino de María del Monte.

Hace unos días, Tejado acudía al despacho de su abogado, Fernando Velo, acompañado por su hermano, Chema. Minutos más tarde lo hacía su madre, María José, que evitaba hacer cualquier tipo de declaraciones ante esta reunión que ha durado tres horas.

El despacho de abogados del sobrino de María del Monte ha emitido un comunicado en el que lamentan "un incremento desmedido de la presión mediática, que le has imposible el desarrollo cotidiano de sus vidas". Por ello, solicitan "a los medios de comunicación el máximo respeto a su intimidad".

Según este texto, se ha ejercido el derecho fundamental a la información con "modos y métodos" no amparables por este que suponen "un atentado contra la libertad y la intimidad no solo de Antonio Tejado sino también de su familia, entre quienes se encuentran personas anónimas que se han mantenido siempre ajenas a los medios de comunicación".

Además, advierten que "mientras el procedimiento judicial siga su curso" la familia de Tejado "no efectuará ninguna declaración ante la prensa".