"No me he cuestionado nada como padre", "Daniel no es un criminal": los impactantes titulares de Rodolfo Sancho

Este 9 de abril de 2024 es un día importante para Daniel Sancho (29 años) y su familia. Este martes ha dado comienzo el juicio en Tailandia por el presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. No será hasta el próximo día 25 de este mes cuando el chef declare ante la justicia del país en el que lleva encarcelado desde el pasado mes de agosto.

Coincidiendo con un día señalado en rojo en el calendario, HBO Max ha estrenado este 9 de abril el capítulo cero de un documental, titulado El caso Sancho. Un sorprendente proyecto que ha contado con el testimonio inédito de Rodolfo Sancho (49). El padre de Daniel habla por primera vez sobre el trágico caso que atañe a su hijo.

"El mismo día 5 de agosto me llama mi hermano, que ha visto la noticia y tarda en decirme qué está pasando. Le acabo preguntando: '¿Pero está vivo?'. Al final es lo que importaba", comienza el relato del actor sobre cómo se enteró del suceso en el que está implicado su primogénito. Se encuentra en Fuerteventura, vestido completamente de negro y sentado en una silla mientras responde a las preguntas de la periodista.

[La "escalofriante" imagen de Daniel Sancho esposado de pies y manos y el incómodo reencuentro de sus padres]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HBO Max (@hbomaxes)

Daniel le había contado sus intenciones de viajar hasta Tailandia para "practicar la cocina tailandesa y hacer sus vídeos de cocina": "Daniel no tiene ese currículum de criminal o delincuente". Días después de su detención, consigue hablar con él por primera vez desde su propio teléfono móvil: "Me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica". Además, reconoce ser un padre luchando por su hijo y que ese es el motor que le mueve para no "caer en una depresión o angustia".

Durante estos meses, Rodolfo Sancho ha continuado con su vida en Fuerteventura, donde reside junto a su pareja y su hija: "Lo agradezco más que nunca. En Madrid hubiese sido acoso y derribo. Vivo en una urbanización cerrada y no pueden entrar, aunque se colaron".

Afirma desconocer el motivo por el que Edwin Arrieta viajó hasta la Tailandia y confirma que su hijo estuvo recibiendo dinero por parte del cirujano antes de su fallecimiento: "Cuando le ofrece invertir, recibió algo de dinero. No sé si tenían una tarjeta conjunta. Sé que no le hacía falta dinero, pero siempre un poco más de dinero viene bien si quieres hacer ciertas cosas. Lo hecho, hecho está".

Daniel Sancho tras ser detenido en Tailandia. Agosto de 2023.

También ha querido hablar sobre relación que su hijo mantenía con el colombiano: "Mucha gente tiene una relación tóxica. Lo que pasa es que esto ha detonado en algo tremendo, pero es que todo es un aprendizaje". De hecho, vuelve a solidarizarse con la familia de Edwin y habla por primera vez del mensaje que les envío: "Me solidarizo con las emociones de la familia. Les puse un mensaje a Darlin diciéndole que sentía mucho su pérdida y que no entendía cómo había podido llegar a esta situación. Me parecía lo correcto, que era humano y sigo sintiendo la pérdida de ese ser humano, lógicamente".

Una frase se repite en numerosas ocasiones durante este primer episodio: "Vamos a luchar". Rodolfo siempre ha ocultado sus emociones ante las cámaras y, precisamente por ello, ha sido muy criticado en los últimos meses. "Lo más privado son mis emociones, pero esto se aplica a cualquier ser humano en cualquier situación. ¿Qué he sufrido en momentos? Claro. ¿Qué me entristezco en momentos? Por supuesto. ¿Qué no es la situación más fácil? Por supuesto, pero las hay peores, mucho peores".

La entrevistadora le hace una contundente pregunta que el no duda en responder: "No me he cuestionado nada como padre, la vida es incontrolable. Fui un padre joven, no tenía la madurez que tengo ahora. ¿Me voy a culpar por una cosa así?", defiende el intérprete.

Rodolfo Sancho, a su llegada al tribunal. Gtres

Es a partir de este momento cuando empieza la parte más sentimental del documental: aparecen imágenes de Daniel de pequeño junto a Sancho Gracia y disfrutando de unos días en familia. "Pienso en mi padre siempre, todos los días. Este sería el camino, sin duda", defiende sobre cómo está actuando con la situación de su hijo.

"Tengo una relación muy cercana y muy divertida en la que, obviamente, me tengo que poner en el lugar de padre", confiesa sobre la relación con el chef. Es entonces cuando comienza a relatar cómo su hijo le contó lo que había ocurrido y cómo había vivido las últimas horas de la vida de Edwin: "Me dijo que este tipo le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia. Se defendió de unas amenazas y de un intento de agresión sexual. Nos cuenta la pelea, lo posterior a la pelea, el miedo, el estado de disociación...".

"Lo mejor hubiese sido decir que habían tenido una pelea y había pasado eso, pero entró en pánico. Ahora sabemos de leyes, pero él no sabía nada. Sólo sabes que hay un tipo muerto y hay una pena de muerte", reconoce y añade: "A mí lo me que me importa y sigue siendo la piedra angular del asunto: hubo una pelea y un hubo un accidente".

Rodolfo Sancho en una imagen de archivo.

En todo momento se muestra tranquilo y confiado con la sentencia final que se conocerá en poco más de un mes. "El concepto cadena perpetua lo tengo eliminado de la cabeza. Tenemos la ilusión de que le declaren no culpable. Llevo toda la vida preparándome para esto".

Aunque ha mostrado el apoyo a la familia Arrieta, reconoce que en este caso su hijo también es la víctima: "Tengo la percepción de que hay dos víctimas y hay un fallecido. Es terrible".

En el próximo capítulo, tal y como se muestra, será la familia del cirujano colombiano quien dé su versión de los hechos y quien relate cómo vivieron las últimas horas antes del fallecimiento y ese momento de no saber nada de su ser querido.