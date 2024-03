Kiko Hernández y su marido, Fran Antón, reciben feroces críticas tras aparecer juntos en la portada de 'Shangay'

Kiko Hernández (47 años) lleva desde el 23 de junio de 2023 sin aparecer en un canal de televisión nacional tras la cancelación del espacio Sálvame. El que fuera uno de los aguerridos colaboradores de Telecinco abandonó la cadena de Fuencarral y, de momento, no ha regresado a la pequeña pantalla.

Tan sólo ha participado, junto a algunos de sus compañeros, en el especial Sálvese quien pueda, emitido por Netflix. Mientras se materializan otros proyectos profesionales, Hernández acaba de protagonizar una nueva polémica. En uno de sus mejores momentos personales junto a su marido, Fran Antón (42), Kiko y su razón de amor han protagonizado la última portada de la revista Shangay.

La dupla ha realizado un romántico reportaje fotográfico y una reveladora entrevista tras darse el 'sí, quiero' el pasado 16 de septiembre de 2023. "Cada uno sale del armario cuando le sale de los huevos, ¿vale? No hay nada definido, ni escrito, o que me lo enseñen estos profetas, que ahora saben de todo", ha manifestado Kiko en dicha publicación, al tiempo que añade: "Cada uno sale cuando le sale de los cojones".

Según Hernández, "yo he salido cuando me ha dado la gana. Como si hubiera querido estar dentro toda mi puta vida. Eso es un tema mío, no de la gente que opina. Los que opinen que miren su pasado, cuándo y por qué han salido ellos". Señala, sin miramiento, al extinto Sálvame y asevera que en dicho espacio intentaron "sacarlo a hostias" del armario.

"Allí han querido sacarme a hostias del armario quinientas mil veces. Y no lo han hecho, lo hice cuando me dio la gana a mí", ha manifestado en dicha revista. Defiende el televisivo Hernández que anunció su relación amorosa con Fran Antón porque realmente quiso y le apeteció: nunca buscando la audiencia, como se le acusó.

"Me subí al púlpito y cuando quedaba una semana para que acabara el programa -y podía haberme ido sin haberlo hecho- lo dije porque era cuando me salía a mí el contarlo", ha puntualizado. Hay quienes consideran que Kiko y Fran forman un matrimonio muy influyente, aunque el colaborador se ríe de esto: "Nosotros nos reímos cada vez que dicen que somos la pareja gay más famosa de este país".

Añade a ese respecto: "Yo no creo que sea influyente para nada. Es verdad que en las redes tengo muchos seguidores; pero ni lo soy, ni quiero serlo. No quiero representar a nadie. Me represento a mí".

Kiko Hernández y Fran Antón en una fotografía publicada en las redes del colaborador.

Antón, por su parte, desliza: "Cuando él hizo su declaración ayudó a muchísima gente que le escribe, o a mí. Y en su perfil de Instagram podemos ver que el mayor rango de seguidores que tiene son chicos de 18 a 24 años. Entonces, esa visibilidad que ha tenido al final, sin querer, ha ayudado".

Sea como fuere, lo que es un hecho es que estas manifestaciones de Kiko Hernández no han pasado inadvertidas para el gran público y han sido objeto de feroces críticas. "Y, de pronto, hay que hacerte la ola porque ya eres de los nuestros. Esta salida del armario cuando ya tenías la familia entera a lo heteruzo para presentarte en sociedad, demuestra de nuevo lo que muchos sabemos: no conoces los escrúpulos", opina un usuario de X -antes Twitter-.

Otra persona reflexiona: "Es que es el debate de siempre: sí, cada uno tiene la libertad de abrirse en la medida que considere, pero, joder, a estas alturas el rollo ambiguo huele ya muy rancio. ¿Había un ámbito laboral más propicio para salir del armario que Sálvame?".

"Durante toda su trayectoria Kiko Hernández ha sido una de las personas que ha destilado más homofobia contra cualquiera que se le ha puesto por delante, lo siento sin embargo, los referentes que deberíamos encontrar deberían ser positivos y no basados en odio y la burla", le acusa otro seguidor.

Otro de los muchos -y furibundos- mensajes que se pueden leer en la mencionada red social dice así: "Te tiras más de 20 años en el armario yendo de heteruzo, haciendo bromas homófobas, jurando y perjurando que eras el más macho de la humanidad. Negando cualquier relación con hombres, con gran escándalo de que pudieran dudar de tu hombría".