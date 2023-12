Ángel Cristo Jr. estalla: del castigo de Bárbara Rey “para joder” a María Teresa Campos a los tres delitos de su madre

Ángel Cristo Jr. (43 años) sigue acaparando titulares del papel couché desde que tomó la decisión de desvelar todos los secretos de su madre, Bárbara Rey (73), y contar toda su verdad. El hijo de la vedette y el domador Ángel Cristo acudió este pasado viernes, 8 de diciembre, al plató de ¡De viernes! para revelar en primera persona el calvario que sufrió durante su infancia -marcada por las drogas y el maltrato- y momentos inéditos del pasado de su progenitora.

Desde el primer momento, quiso recalcar que sus ataques no van dirigidos a su hermana, Sofía Cristo (40), y afirmar que no quiere tener problemas con ella."Estoy muy orgulloso por cómo es, de dónde ha salido y por cómo está llevando su vida".

Sin embargo, sigue firme en su decisión de sacar a la luz los trapos sucios de la actriz. "No voy a olvidar, puedo perdonar. Si yo decido hablar es porque corto el cordón umbilical. Alejarme lo máximo posible de lo que había vivido en mi infancia y en mi adolescencia".

Incluso ha asegurado que su madre ha intentado por todos los medios posibles que Ángel Cristo Jr. no concediera esta entrevista en el programa de Santi Acosta (55) y Beatriz Archidona (39).

"Mi madre ha intentado paralizar esta entrevista. Ha enviado varios burofaxes, ha hablado con toda la gente que conoce, ha manipulado la información que le ha dado la gente, personas que confían en ella y que cree a ciegas lo que dice. Han intentado desacreditar mi verdad, mi vida. Yo no vengo a nada más que contar mi vida y no la de nadie. Sólo lo que yo he vivido. Han intentado parar todo esto vertiendo información manipulada para que no me sentara aquí", continuaba.

Como muestra de que ya no se esconde, no dudó en acusar a su madre de tres nuevos delitos de estafa que se desarrollaron cuando él era un niño. "Todo lo que me pedía mi madre lo hacía. Y, además, quiero decir una cosa, en Boadilla, ha habido un montón de veces, diga lo que diga mi madre, y si me quiere denunciar que me denuncie, en las que he tenido que estafar al seguro muchísimas veces para cobrar el dinero dando yo la cara siendo idea de mi madre", explicaba.

Así, Ángel Cristo Jr. añadía: "Por lo menos he estafado al seguro tres veces, siendo un niño. Con robos fingidos, rompiendo ventanas, abriendo puertas y forzando puertas del garaje. Se había acabado el dinero y mi madre necesitaba más, y le salió bien tres veces. Hasta venía la Guardia Civil a tomar huellas. Y eso me lo ha pedido a mí siendo menor y mayor de edad", recalcaba.

También habló sin tapujos de la enemistad de Bárbara Rey y María Teresa Campos, y lanzaba un mensaje directo a su hija, Carmen Borrego (57). "A Carmen Borrego lo único que le tengo que decir es que está defendiendo a mi madre, pues mi madre ha contado alguna vez y se ríe de la relación que tuvo con Bigote. Lo ha dicho muchas veces: lo hizo con un objetivo y no creo que le guste a Carmen".

Finalmente, descubrió ese objetivo tras las dudas de los colaboradores allí presentes: "Lo que he dicho es que mi madre hizo el montaje con Bigote Arrocet (74) para joder a María Teresa". Por ello, explicaba que no entendía por qué Carmen defendía a la vedette.

Sus palabras hacia Juan Carlos I (85) también llamaron la atención y no dejaron indiferente a nadie. El hijo de Bárbara Rey aseguró que él mismo habría tomado las imágenes con las que supuestamente su madre habría chantajeado al Emérito, algo por lo que le pide disculpas: "Me gustaría pedirle perdón al rey Juan Carlos, porque al final somos todos víctimas y mi madre nos ha usado a todos. Siento mucho si le he causado dolor", sentenciaba.

