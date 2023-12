Este es el personal de servicio que trabaja en casa de Isabel Preysler: de Ramona, su fiel cocinera, a Rafael, su chofer

Durante décadas, la vida de Isabel Preysler (72 años) ha sido motivo de portadas y noticias. Da igual los rostros que lleguen, la socialité sigue siendo para muchos La reina de corazones. Sus cinco hijos, Chábeli Iglesias (52), Julio José (50), Enrique (48), Tamara Falcó (42) y Ana Boyer (34), también han acabado convirtiéndose en protagonistas de la prensa del corazón.

Ahora Isabel Preysler ha querido dar un paso más y mostrar al mundo cómo viven en su casa y cómo prepara las navidades. Todo ello, en el especial que ha lanzado de la mano de Disney+, Isabel Preysler: Mi Navidad. Sin embargo, aunque ella acapara el protagonismo, hay otras personas hasta ahora desconocidas que le han robado un poco de ese protagonismo: el personal de servicio de su casa.

"Tengo mucha ayuda. Reconozco que no podría llevar esta casa sin ellos. Me hacen la vida muy agradable. Son mis manos y mis pies", señala Isabel Preysler en el especial. Tal es su importancia que acaban ocupando gran parte del relato y de los dos episodios.

El servicio incluso aparece más que Tamara Falcó o Ana Boyer, las únicas hijas que graban en la casa de su madre. En todo momento, la socialité se encarga de agradecer el trabajo de cada uno de ellos. Pero ¿qué puestos ocupan?

1. Ramona, la cocinera.

Ramona es la primera en aparecer en el especial y una de las que más años lleva con ella. Es la encargada de preparar el desayuno cada mañana y quien se lo sube a la habitación "Es la cocinera de la casa, que se sabe absolutamente todo de todos. Si te enfermas, te hace una sopa para que te cures y estés mejor. Es el corazón de la casa", así la define Isabel Preysler.

Además, también tiene un momento de complicidad con Tamara Falcó. Juntas preparan un postre y aprovechan para hablar sobre las tradiciones de la señora de la casa, como encargar roscones con regalos para todos.

También tiene su momento hablando a cámara, donde relata cómo es Isabel Preysler como jefa: "La señora es muy buena persona y siempre se preocupa por nosotros. Cuando yo me fui a Paraguay en 2015, justo se murió mi madre. La señora me llamó y me dio vacaciones del siguiente año, cosa que no ocurre en una casa. Estoy muy agradecida".

2. Alicia, la secretaria.

Alicia es la que se encarga de que todo esté bien en la casa de Puerta de Hierro. Además de preocuparse por Isabel Preysler, también revisa que todo esté como pide, prepara su agenda y responde a los correos. "¿Hacemos ya el pedido? Tenemos que comenzar a organizar el sótano por el tema de Navidad, porque está un poco desastre", le pregunta a la socialité, a quien se dirige en todo momento de usted.

3. Rafael, el chofer.

Es uno de los empleados que más años lleva junto a Isabel. "El chofer es muy importante en esta casa y Rafael me hace todos mis recados perfectamente, es absolutamente de toda confianza", reconoce la Reina de corazones. Es quien se encarga de llevarla a todos los lados, recoger sus pedidos y también ayuda en el cuidado de la casa. A cámara, Rafael recuerda uno de los momentos más difíciles y complicados tanto para él como para el resto de los trabajadores: "Hemos vivido el fallecimiento de una de las parejas de la señora [Miguel Boyer, en 2014]. Lloramos muchos. Falleció en nuestras manos. Fue un poco difícil, pero luego vinieron días bonitos y al final nos recompusimos todos".

4. Elías.

Tal y como se encarga de explicar Isabel Preysler, es el que menos tiempo lleva junto a ella. "Elías aprendió más tarde, vino más tarde. Se integró perfectamente y nosotros en casa le queremos mucho". Es el encargado de arreglar los desperfectos de la casa, ordenar las estancias, recibir a las visitas...

"Son parte de la familia y hacen que toda esta casa tenga buen ambiente. Hay muy buen feeling en esta casa", reconoce Isabel.

5. Blas, su entrenador personal.

Todos los días, Blas acude a la casa de Puerta de Hierro para ayudar a la socialité a ponerse en forma. De hecho, tal y como ella reconoce en el especial de Disney+, si él no va ella no hace nada de ejercicio.

6. Chus, su profesora de yoga.

Isabel Preysler afirma que el yoga ha sido muy importante en su vida. Sin embargo, tuvo que dejarlo de lado cuando Miguel Boyer enfermó. En el segundo episodio, la socialité se ejercita junto a su amiga Macarena y su profesora Chus. Aunque su presencia en Puerta de Hierro es más puntual, se conocen desde hace muchos años y siempre ha sido su profesora de yoga.

7. Cris, su estilista.

Si todo lo que tiene que ver con la casa está en buenas manos, el estilismo de Isabel Preysler no podía ser menos. Cuenta con su propia estilista que acude a su casa para mostrarle los nuevos vestidos, joyas y propuestas que le han llegado para ella. "Te he preparado unas cosas a ver que te parecen", señala Cris con un burro repleto de nueva ropa.

El especial termina con Isabel Preysler preparando regalos para todos sus empleados. "Siempre han trabajado bien. ¿Cómo les vas a demostrar que estás contenta y que les agradeces todo el esfuerzo? Pues siendo generosa. Intento siempre hacer regalos que esté segura que les puedan gustar", confiesa.

