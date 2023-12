Natalia Jiménez, Julia Roberts y otros famosos que, como Juan Ortega, protagonizaron un 'novio o novia a la fuga'

La espantá y posterior desaparición del torero Juan Ortega (33 años) el pasado sábado, 2 de diciembre, ante lo que iba a ser supuestamente el día más especial de su vida al casarse con la cardióloga Carmen Otte (33), nos ha sacudido la memoria para mostrar qué otros famosos han sido novios o novias a la fuga más allá de la película de Novia a la fuga (1999), protagonizada por Julia Roberts (56) y Richard Gere (74).

Bueno, la actriz de Hollywood también se llevó esa parte a su vida privada cuando tres días antes de su boda con el actor Kiefer Sutherland (56) el 14 de junio de 1991 decidió que no iba a dar ese paso tan importante. Los 150 invitados convocados en uno de los platós de la productora 20th Century Fox -entre ellos, los padres del novio, el legendario Donald Sutherland (88) y Shirley Douglas- decorado especialmente para la ocasión se quedaron con las ganas de ver vestida de novia a una de las mujeres más deseadas del país. Lejos de quedarse llorando, la ganadora de un Oscar por Erin Brockovich (2001) se fugó a Irlanda con su amante, el actor Jason Patric (57), amigo de Kiefer. Pocos meses después rompieron y, de repente, se casó en 1993 con el músico Lyle Lovett (66).

Otra gran estrella de Hollywood dio el campanazo. Cuando Jennifer López (54) y Ben Affleck (51) se comprometieron en 2002, él le regaló un diamante rosa de Harry Winston de 6,5 quilates valorado en 2,5 millones de dólares. La boda se iba celebrar el 14 de septiembre de 2003 en Santa Bárbara estaban invitados Bruce Willis (68), Jack Nicholson (86) o Matt Damon (53), pero cuatro días antes se canceló. ¿Los motivos? Alegaron que se habían filtrado demasiados detalles a la prensa. Curiosamente, en el verano de 2022 sí se casaron por todo lo alto.

[Carmen, la novia del torero Juan Ortega, "destrozada" tras cancelarse la boda: quién avisó y los invitados plantados]

Julia Roberts en 'Novia a la fuga'. Netflix

Natalia Jiménez (41) estaba en la cúspide de su carrera como vocalista del grupo La quinta estación. Con una amplia sonrisa y con gran sentido del humor anunció radiante su compromiso con Antonio Alcol, con quien se iba a casar el 3 de marzo de 2009 en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), localidad en la que vivían en una espaciosa casa. El convite tenía que haberse celebrado en Casa Mónico. Tres horas antes del enlace la cantante dijo que no iba a dar ese paso tan importante en su vida. Y se marchó a Denia (Alicante) con sus padres. El novio confesó a ¡HOLA! México que "cuando Natalia se marchó, creí que se trataba de una broma. Nos estaban esperando los invitados, no era posible. Me quedé sentado en la escalera de nuestra casa como cuatro o cinco horas".

Este fin de semana, la huída del torero también ha coincidido con otra huida más la consiguiente desaparición del novio de Alberto Dugarte (38), el maquillador y peluquero de las estrellas. Tres días antes del 'sí, quiero', el estilista intentó contactar con su novio sin éxito. La situación es preocupante. Ni rastro de él. Ha desaparecido en toda regla. Alberto está sumido en una gran tristeza. Ha ganado su reputación porque entre sus clientas figuran Isabel Pantoja (67), Georgina Rodríguez (29) o Paloma San Basilio (73).

Hay otros rostros conocidos que anunciaron a lo grande sus compromisos, incluso con diamantes de mucho quilataje, pero que finalmente se vieron abocados al fracaso. Parecía que a la tercera iba la vencida para Esther Cañadas (46), que previamente había estado casada con el modelo Mark Vanderloo (55) y el piloto Sete Gibernau (50), pero su compromiso con el empresario hotelero Vikram Chatwal en 2013 acabó cancelándose. El millonario le había regalado un pedrusco de 8,5 quilates en el bucólico escenario de la catedral de St. Patrick’s en Nueva York, pero tres semanas después decidieron de común a cuerdo ir cada uno por su lado. Pero siguieron siendo amigos. La confirmación la dio el millonario al New York Post, que anteriormente había tenido un romance con la actriz Lindsay Lohan (37).

Natalia Jiménez, de 'La quinta estación'. Getty Images

En nuestro país también fue muy sonada la ruptura entre la actriz Natalia Verbeke (48) y el chef Jaime Renedo. En otoño de 2014 la pareja tomó la decisión de no casarse. Hubo bastantes rumores sobre lo que realmente pasó. Por un lado se dijo que una revista había ofrecido 250.000 euros por la exclusiva, pero la protagonista de Doctor Mateo no estaba por la labor de vender su privacidad, lo que motivó un serio enfrentamiento con su suegro. También se comentó que Jaime le había sido infiel y que había estado confabulando para hacerse famoso a costa de la actriz.

Falete (45) también protagonizó la crónica de desamores en octubre de 2008 cuando decidió recular a raíz de la detención de su novio, José Isaac Roffe 'Caballito de Mar' por simular su propio secuestro. La boda iba a tener lugar el 12 de diciembre. A este respecto, el artista dejó claro que jamás había participado en un montaje para promocionar sus discos.

Natalia Verbeke y Jaime Renedo. Getty Images

Sigue los temas que te interesan