Carmen, la novia del torero Juan Ortega, "destrozada" tras cancelarse la boda: quién avisó y los invitados plantados

DECISIÓN 'IN EXTREMIS'

Se le congeló el corazón. Así amaneció el sábado 2 de diciembre el torero Juan Ortega (33) cuando una hora antes de que se celebrara su boda en la iglesia de Santiago en Jerez de la Frontera llamó a su pareja, Carmen Otte Alba (33), para comunicarle que no se casaba porque "tenía dudas". Nadie se podía imaginar el desenlace de lo que podría haber sido el mejor día de sus vidas tras 10 años de amor y un par conviviendo en su piso de Sevilla.

EL ESPAÑOL ha podido averiguar a través de fuentes allegadas a la novia que el viernes 1 de diciembre por la noche, los novios se lo pasaron en grande con sus amigos más íntimos en la fiesta preboda en las Bodegas Almocadén en el céntrico barrio jerezano de Santiago, que actualmente gestionan los hermanos Juan y José González Salguero, nietos de González Granado, que las fundó en 1915 en el antiguo asentamiento fenicio de Mesas Asta. La juerga duró hasta bien entrada la madrugada.

Esa noche, Juan se alojó en el hotel Tío Pepe, propiedad de las Bodegas González-Byass, donde iba a tener lugar el convite para 500 personas, entre cuyos invitados se encontraban Curro Romero (90) y Carmen Tello (68) -El Faraón de Camas fue noticia hace dos décadas cuando protagonizó la famosa espantá-, Nuria Roca (51) y Juan del Val (53) y se esperaba la asistencia de Enrique Ponce (51). La novia decidió descansar en el domicilio de sus padres, Miguel Ángel Otte, ingeniero agrónomo, y Mercedes Alba. La novia tiene una hermana, Mercedes.

Algunos invitados ya se encontraban en el templo cuando se comunicó la cancelación del enlace. Gtres

Carmen está totalmente rota. Descompuesta. No para de llorar. No encuentra consuelo. Algunos de sus amigos la describen como una chica muy buena, responsable, comprometida y competitiva hasta tal extremo que cuando en el colegio sacaba un 9.5 no dejaba de pelear hasta conseguir el 10. En la actualidad ejerce como cardióloga en el Hospital Universitario Virgen de Valme en Sevilla, donde es una de las especialistas más queridas.

A eso de las once de la mañana, su progenitor se encargó de avisar a través de mensajes de WhatsApp a los familiares y amigos más cercanos que el enlace se había cancelado. De hecho, a su esposa le pilló por sorpresa en la peluquería. Algunos de los invitados ya se encontraban en la puerta del templo religioso y muchas de las asistentes estaban dándose los últimos retoques en el maquillaje antes de salir hacia el lugar. Varios de los asistentes colgaron sus ropas de gala y, para no echar a perder el día, optaron por hacer algo de turismo por la zona. El fotógrafo del enlace se había trasladado a la capital hispalense con todo su equipo cuando a las puertas de la iglesia se enteró de que no iba a retratar nada. Algunos de los periodistas que iban a cubrir la noticia se quedaron ojipláticos.

Nuria Roca y Juan del Val eran algunos de los invitados. Foto de archivo. Gtres

Toda la familia de la novia está destrozada, especial el patriarca, porque quería al diestro como a un hijo. La familia paterna fue propietaria de las Bodegas Cayetano del Pino que con más de 130 años de antigüedad, en septiembre de 2022 las vendieron a la sociedad Grupo Mesgal Patrimonial S.L, del empresario jerezano Fulgencio Meseguer. La abuela de Cristina era María Jesús del Pino Bohórquez, vinculada a la familia de terratenientes Bohórquez, que destacó por ser una de las mujeres más bellas de la época y que incluso llegó a ser reina de la vendimia.

Según ha podido saber este periódico, se está intentando que Juan Ortega corra con todos los gastos nupciales, entre ellos, el convite, el viaje de bodas, los adornos florales, etc. De momento no se espera que la Carmen interponga una demanda ya que su familia es muy discreta a nivel social y cuanto menos escándalo, mucho mejor.

