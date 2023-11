Rocío Carrasco pierde contra Antonio David: archivan la querella por presunto maltrato de forma definitiva

Este pasado martes, 28 de noviembre de 2023, no ha sido un buen día para Rocío Carrasco (46 años). La hija de la malograda y recordada Rocío Jurado ha visto cómo el Tribunal Supremo ha archivado definitivamente la querella que interpuso en 2017 contra Antonio David Flores (47), por un presunto delito de maltrato psicológico continuado.

Tras años de titánica batalla judicial, Antonio David vence a Rocío Carrasco y su litigio judicial, a ese respecto, escribe su último capítulo. El Supremo era el cartucho final con el que Carrasco pretendía que se hiciera justicia con su realidad, expuesta, además de en el juzgado, en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, emitido en Telecinco en 2021.

No obstante, los jueces parecen haber dictado su última palabra: han determinado que no existen pruebas que avalen su historia, y ya no cabe recurso ni posibilidad de reabrir la causa. Este martes, día 28, se cumplían los cinco años que establece la ley para mantener una denuncia abierta. No es este el primer batacazo judicial para Rocío Carrasco, aunque sí parece el definitivo.

[Antonio David gana la batalla a Rocío Carrasco: el juez archiva la denuncia por malos tratos psicológicos]

Rocío Carrasco en una fotografía tomada en el tanatorio de Tres Cantos, tras el fallecimiento de María Teresa Campos. Gtres

Ya en 2018, después de dos años de pugna judicial, el magistrado que instruía el caso ya archivó la causa por la que la hija de La Más Grande acusaba al malagueño de malos tratos psicológicos continuados y quebrantamiento de los derechos de custodia.

Ya entonces, la Audiencia Provincial de Madrid no vio "indicios de delito" y estimó que el caso debía ser archivado, tal y como solicitó el excolaborador de televisión, sobre quien pesaba la posibilidad de ingresar hasta 10 años en prisión por la suma total de delitos.

Además, según el auto, la juez reprochó a Rocío que interpusiera las demandas en 2017 y no en 2011, momento en que data la situación de depresión y ansiedad que expresó Carrasco y que recogió el informe psicológico pericial.

Entonces, existía posibilidad de recurso y Rocío Carrasco se valió de ella. "Vamos a llegar hasta el final. Recurriremos en casación por infracción de ley y, si es necesario, a Estrasburgo", se aseguró entonces al portal LOOK.

Antonio David Flores a su llegada a los juzgados, para un juicio, el pasado mes de junio. Gtres

A pesar de esta victoria, conviene recordar que Antonio David Flores y Rocío Carrasco tienen aún pendiente en los tribunales otra causa abierta. En este caso, por alzamiento de bienes. Según la hija del malogrado Pedro Carrasco, el ex guardia civil ocultó que tenía solvencia económica suficiente para pagar los 60.000 euros que le debía en concepto de manutención de sus hijos.

De acuerdo a la versión de Carrasco, Antonio David, desatendió, supuestamente, a sus hijos en el plano económico durante los años 2011 y 2013.

La guerra de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores en los Juzgados comenzó a finales del año 2016, momento en que la defensa de Carrasco recopiló de forma impresa y audiovisual todas las intervenciones del ex guardia civil en prensa escrita, televisión y radio cargando contra su exmujer desde que se separasen en 2001.

En marzo de 2017, la esposa de Fidel Albiac (50) parecía poder lograr la victoria judicial contra el padre de sus hijos cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Alcobendas ratificó que existían "indicios racionales de criminalidad" en la actitud de Flores.

En cambio, poco después, los tribunales archivaron la causa de forma provisional al no encontrar "acreditada la existencia de un delito de lesiones y maltrato". El 16 de noviembre de 2018 se decidió archivar no sólo la acusación de maltrato psicológico sino la de retención de un menor.

Este último caso data del verano de 2016, cuando el hijo de la expareja -entonces menor de edad- viajó a Málaga para pasar los días legales junto a su padre y finalmente no volvió a casa con su madre. Esta circunstancia fue demandada judicialmente por Rocío Carrasco, pero, finalmente, no prosperó al cumplir David Flores, entre tanto, su mayoría de edad.

Sigue los temas que te interesan