Julia Janiero estalla ante las críticas y se enfrenta a sus seguidores de manera directa como nunca lo había hecho

Pese a que Julia Janeiro (20 años), hija de María José Campanario (44) y Jesulín de Ubrique (49), triunfa en las redes sociales, la influencer siempre ha intentado no compartir en su perfil imágenes de su familia y ha preferido mantenerla alejada de su éxito lo máximo posible, evitando pronunciarse así sobre sus padres en público.

Así, la creadora de contenido, que acumula más de 210.000 seguidores en Instagram, aprovecha su bombazo en estas plataformas para mostrar sus outfits, su cuerpo y lo que hace en sus ratos libres.

Sin embargo, ha sido este pasado domingo, 26 de noviembre, cuando la también conocida como Juls ha publicado una instantánea de ella frente al espejo con un look de lo más llamativo, compuesto de unos shorts negros, unas botas pegadas que llegan hasta el muslo y una americana.

Sus followers no han perdido el tiempo y han aprovechado para criticar su vestimenta, algo de lo más común en el mundillo de las redes y a lo que las influencers se enfrentan a diario. No obstante, lo que ha llamado la atención esta vez ha sido que Janeiro ha estallado contra esos usuarios y ha decidido responderles sin tapujos.

"Salir a la calle en bragas", comentaba una cuenta en el post. "Creo que estás un poco ciega, porque en bragas no voy. La próxima foto la subo en taparrabos, ¿vale?", saltaba la joven. A partir de este, se superponen las respuestas una tras otra.

Julia, que no ha querido callarse más, incluso ha calificado a un usuario de "vulgar" por entrar en su perfil sólo "a criticar". Además de su atuendo, también han juzgado su físico añadiendo que sus piernas son "muy flacas", algo que a Julia no le sentó nada bien. "¿Aún no has aprendido que no hay que opinar sobre el físico de los demás si no te piden opinión? Tendré las piernas delgadas, pero me sobra cerebro, cosa de la que tú careces", contraatacaba la hija del torero.

Ella ha querido dejar claro que "no estoy aquí para dar ejemplo de nada a nadie" y ha señalado que da "gracias" a que "tengo más educación que muchas personas que me triplican la edad" y a que "sólo digo una pequeña parte de lo que pienso acerca de estos comentarios".

Otros usuarios que se habían mantenido al margen han subrayado que siguen "a muchísimas influencers y es la primera que veo contestando una por una de manera despectiva", algo que creen que no es "buena idea", por lo que han optado por decirle que es un "pelín ridícula" por ello. "Y tú tienes demasiados años encima para hacer estas cosas, ¿no crees?", apuntaba Julia, haciendo caso omiso y replicando comentario tras comentario.

Ha sido su propia madre, y mujer del diestro, la que ha querido mostrarle su apoyo. "Ella", comentaba con emojis de fuego. "Love you, mami", sentenciaba la primogénita de Campanario.

