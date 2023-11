India Martínez, entre lágrimas, asegura que no puede más: "Necesito un descanso"

En el mundo de la fama no todo es de color de rosa. Muy pocos son conscientes del alto precio que las estrellas tienen que pagar para estar ahí. Muchos son los que prefieren no hablar de sus problemas al gran público, mientras que otros aprovechan el altavoz que tienen para visibilizar aquello que muchas veces queda oculto.

La última en hablar de ello ha sido India Martínez (38 años). La artista cordobesa ha compartido con sus casi dos millones de seguidores un pequeño bajón que ha atravesado y por el que incluso ha pensado en parar.

No es la primera vez que India Martínez ha hablado de estos problemas públicamente, algo que la convierte en una de las artistas más cercanas con su público y que no tiene miedo de revelar sus privacidades.

[India Martínez: "No me molesta hablar de cuándo seré madre si también se lo preguntan a los hombres"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial)

"Creo que no puedo más eh. Que necesito un descanso. Disfruto de cada cosa que hago y lo vivo como nadie pero hay días más difíciles que otros y cuando estás saturado todo te afecta y te pesa más", comienza el escrito que la cantante ha compartido en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de ella con lágrimas en los ojos.

"Vamos tan rápido hacia ningún lugar que no te da tiempo a saborear nada. Mira, ni siquiera tengo una foto guay en mi primera vez en París, no he tenido ni tiempo de visitar los lugares más bonitos de la ciudad, ni descansar bien, ni comer siquiera, ni asimilar dónde estoy", continúa explicando la artista sobre la gira que le está llevando por varias ciudades europeas y con la que está conociendo a un nuevo público internacional.

Además de la imagen en la que aparece con lágrimas en los ojos, India Martínez también ha compartido otras de este viaje en las que se le ve encima del escenario y actuando ante su público. Precisamente a ellos es a quien ha querido agradecer el apoyo en este escrito. "Pero ahí estáis vosotros para salvarme sin saberlo, me recibisteis como en casa, con tanta entrega y emoción que volvisteis mi día en uno bueno. Así que, ya deseando volver pero con más tiempo. Merci París", concluye la artista.

India Martínez afirma que necesita un descanso y preocupa a sus fans

París no ha sido la única parada europea de la gira de India Martínez. Apenas unos días antes de su viaje a la capital francesa, la cordobesa estuvo actuando en Londres. El próximo 24 de noviembre, se dará cita junto a sus seguidores en Dublín.

Los fans y amigos de la cantante han llenado los comentarios de la publicación para apoyarla. De hecho, esta declaración podría convertirse en uno de sus post con más Me Gusta de su cuenta.

Además, ante uno de los comentarios que le atacaba por "contar tus penas" públicamente, India Martínez ha sido tajante: "Mi problema no es visitar París precisamente, una de mis penas es que hace justo un mes se me murió mi american Bully, espero que no pases por lo mismo".

Sigue los temas que te interesan