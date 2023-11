Philippe Roger presenta un testamento ológrafo para pugnar por la herencia de Olivia Valère

Las últimas semanas han sido complicadas para la familia de Olivia Valère, fallecida en junio de 2022. El pasado 25 de octubre, los tres hijos y herederos debían acudir a Marbella para el acto de formación de inventario, una cita que se aplazó por una diligencia presentada por Philippe Roger, su exmarido.

Supuestamente, y siempre según la versión de él, Olivia Valère le dejó a él como usufructuario y por ello le correspondería la herencia, ya que había vuelto con ella tras su divorcio.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva al recurso presentado por Zaballos Abogados, bufete que defiende a Carinne, hija de la empresaria, en el que solicita que Philippe Roger no tenga acceso a esa herencia.

[La guerra por la herencia de Olivia Valère se complica: Philippe Roger reclama todas sus pertenencias]

Olivia Valère en una imagen de archivo. GTRES

Según explica Zaballos Abogados en el recurso, Philippe Roger presentó un testamento ológrafo como documento para acreditar que él era el beneficiario y que "la finada [Olivia Valère] había constituido legado de cosa específica a su favor". Es decir, que le había dejado como heredero.

Sin embargo, este testamento ológrafo no tiene validez porque es una "supuesta copia" y lo que se necesita es el original. Además, según indican, esta "copia" no se puede cotejar. Es con ese documento con el que "pretende que se le reconozca la legitimidad de la presente División Judicial de herencia".

Se trata de un recurso presentado en primera instancia por Carinne, hija mediana de la empresaria, y al que se ha sumado Arnaud, primogénito de Olivia Valère. Fuera de la ecuación queda Xavier, hijo de Olivia Valère y Philippe Roger, que siempre se ha posicionado del lado de su padre.

Según señala el escrito, "don Philippe no tiene legitimidad activa ni pasiva para comparecer en el presente procedimiento y que se le reconozca como parte". Además, en el caso de que se reconociese al exmarido como heredero, ello excluiría "del procedimiento de formación de inventario y adjudicación a los legatarios de cosa específica".

Philippe Roger asegura ser su "cónyuge en el momento de su fallecimiento, por una reconciliación supuesta". Tal y como explicó este periódico, en el caso de que esto realmente hubiese sucedido, la pareja tendría que haberlo comunicado mediante una notificación. Algo que no se ha acreditado y de lo que no hay constancia legal.

Esta diligencia, presentada en París a pesar de que el procedimiento se está llevando a cabo en España, está atrasando el proceso en el que estaban involucrados sus tres hijos para el reparto de su herencia. La empresaria no dejó ningún tipo de testamento antes de morir, algo que ha complicado la entrega de los bienes.

Una imagen de Carinne publicada en Instagram.

Visita al cementerio

En medio de esta complicada situación judicial, Carinne ha acudido al cementerio judío de Málaga, donde se encuentra la tumba de la empresaria. Además, ha querido compartir una imagen con sus seguidores de Instagram: "A mi madre, que nos protege", afirma en el texto que acompaña la fotografía. En una entrevista con EL ESPAÑOL, su hija sentía que Olivia Valère "se encontraba junto a ella" en todo este proceso y que le protegía desde donde estuviese.

La relación de Carinne y su madre era muy buena. De hecho, según defendió por teléfono a este periódico, Olivia Valère le dijo lo que le correspondería de la herencia: "Mi madre siempre me decía que todo iba a ser para mí. Hablo de las cosas personales".

Lo único que quiere es poder quedarse con las joyas de su madre: "Siempre me decía que le gustaría que las tuviese yo. Es como si ella viviese en mí. No hablo de dinero, porque hay cosas que valen dinero y no me importan. Hay cosas que no tengo y que me gustaría tener".

