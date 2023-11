La guerra por la herencia de Olivia Valère se complica: Philippe Roger reclama todas sus pertenencias

El pasado miércoles, 25 de octubre, Arnaud, Carinne y Xavier, los hijos de Olivia Valère, tendrían que haber intentado llegar a un acuerdo en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella por la herencia de su madre, fallecida en junio de 2022.

Horas antes de la vista, el acto de formación de inventario se aplazó. En esta cita, cada hermano iba a proponer un listado de bienes que, a su juicio, formaban parte de la herencia de la empresaria y que debían ser repartidos, de forma equitativa. Todo ello después de que Valère no dejará ningún testamento firmado.

Parecía que se iba a tratar de un proceso judicial amistoso por el bien de la memoria de su madre, o al menos eso era lo que quería una parte de la familia. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en la última semana han terminado por dinamitarlo. Todo ello con un protagonista inesperado: Philippe Roger (82), exmarido de la empresaria.

Philippe y Olivia Valère en su discoteca de Marbella.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Emilia Zaballos, abogada de Carinne para conocer los detalles del aplazamiento: "Philippe se ha personado diciendo que había vuelto con ella y que por eso le corresponde toda su herencia. Se vale de un testamento del 2011 donde, supuestamente le deja el usufructo. Lo ha presentado en París, algo que no tiene sentido porque ahí no tiene validez. Es algo que se tiene que resolver en España".

Unos documentos que ha presentado un año y medio después de la muerte de la empresaria y con los que "no aporta ninguna prueba" y desde el bufete ven como un movimiento extraño. "Estaban separados desde hacía años y no era el viudo. Él dice que volvieron, pero eso solo es demostrable si hubieran ido al juzgado para que esa separación no tuviese validez y no es el caso".

Con este nuevo revés, la herencia de Olivia Valère tardará más en repartirse. Por el momento, desde Zaballos Abogados han presentado un recurso para que no tengan a Philippe Roger como personado y que esperan se resuelva lo antes posible y en los próximos días.

Además, también han pedido que se aporte y averigüe el paradero de "cuentas bancarias, seguros que hubiese a nombre de Olivia Valère, mobiliario, objetos de arte, coches, bienes personales" y que no fueron inventariados inicialmente.

Olivia Valère en una imagen de archivo. GTRES

No es el primer conflicto que la familia tiene con Philippe Roger. EL ESPAÑOL habló en exclusiva con Carinne, hija de Olivia Valère, para conocer cómo se encontraba antes del acto de formación de inventario y reconoció que su relación con él era inexistente. "Soy cordial, pero hay mucha distancia desde que me sacó de mi terraza".

De hecho, la relación entre los hermanos también se ha visto perjudicada por él. "Con mi hermano Arnaud estoy genial y hablamos todos los días. Con Xavier depende del día. Le quiero mucho, pero sé que está un poco influenciado por su padre [Philippe]".

Él y su hijo solicitan la intervención judicial de la herencia para su división, que es el procedimiento que se pone en marcha cuando los herederos no se ponen de acuerdo en firmar un pacto extrajudicial, lo que aboca a que, primero, haya que formar el inventario. Y, posteriormente, si no hay acuerdo, que sea un juez el que decida qué bienes, de todos aquellos sobre los que se discute, forman parte o no de la herencia.

De hecho, Carinne defiende lo que le decía su madre antes de morir: "Me decía que todas las cosas personales iban a ser para mí". Para ella, el hecho de que su madre no hiciese testamento es muy significativo en esta historia: "Era algo natural para ella. Somos tres hijos, pues la herencia para los tres hijos".

